Virginia Raffaele innamorata. Al suo fianco un collega giovane e decisamente affascinante

Cosa c’è di più bello di avere al proprio fianco un giovane amore, che può farci sognare e sospirare, portare quel pizzico di romanticismo senza tempo che tiene il cuore in caldo e che fa stare bene, sempre e comunque? Frasi sdolcinate, è vero, ma per Virginia Raffaele e il suo nuovo compagno abbiamo deciso di usare un lessico da manuale. Stando alle informazioni condivise su Oggi, l’attrice è innamorata. La coppia è stata fotografata all’uscita del teatro Lirico di Milano, poco dopo lo spettacolo della Raffaele. Il nome del collega? Thomas Santu.

Virginia Raffaele e Thomas Santu, un giovane amore

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Virginia Raffaele per la sua immensa bravura: far ridere è una vocazione, e lei stessa, sulle pagine di Vanity Fair, si è autodefinita come una “diva buffona“. L’allure da grande star c’è, che è accompagnato immancabilmente dalla sua verve ironica. Spontanea, autentica e naturale, Oggi ci rimanda un ritratto di una Virginia innamorata, a scoccare dei baci al suo giovane collega, Thomas Santu.

A immortalare la coppia è stato Oggi, fuori dal teatro Lirico di Milano: la Raffaele, infatti, è al momento in tour con il suo spettacolo, Samusà. All’uscita, tra i fan dell’attrice, c’era anche lui ad attenderla, come un Principe alla mezzanotte. In effetti, la loro notte è trascorsa tra una cena con la troupe e momenti intimi e privati, che sono stati riportati sulle pagine del magazine. Poco dopo le due, per strada, Virginia e Thomas non si sono risparmiati e, come una coppia qualsiasi, si sono lasciati andare a tenere effusioni, tra baci e abbracci.

La differenza d’età: per fortuna l’amore sa andare oltre

Siamo pronte a scommettere che qualcuno mormorerà della differenza d’età tra Virginia Raffaele e Thomas Santu: quasi dieci anni, ma, a conti fatti, a chi dovrebbe importare davvero? Quel che davvero importa (e lo farà sempre) è l’amore, che sa quando arrivare – nei momenti più inaspettati, di solito – e che non si pone le problematiche su cui a volte ci concentriamo, pur di esprimere un’opinione. Se ne dicono tante: che l’età è solo un numero, per esempio. Ed è vero: omnia vincit amor, tutto vince l’amore. Anche e soprattutto le diversità.

Chi è Thomas Santu

Ma chi è il giovane amore di Virginia Raffaele? Lo abbiamo definito giovane e decisamente affascinante: la bellezza è un suo tratto caratteristico, ma per aver conquistato l’attrice, ci dev’essere molto di più. Thomas Santu è un collega della Raffaele, dal momento in cui partecipa a spettacoli teatrali, televisivi e ha fatto diverse pubblicità.

Originario di Civitavecchia, per il momento vive a Roma: è un attore estremamente versatile, oltre che un cantante. Attualmente, è impegnato nel ruolo che appartenne a Richard Gere in Pretty Woman: sta interpretando il personaggio storico al Teatro Nazionale. Di certo, la coppia è molto riservata: non si conoscono i dettagli di questo giovane amore, ma già hanno conquistato i magazine. Per saperne di più, dovremo attendere qualche dichiarazione. E non vediamo già l’ora.