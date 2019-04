Chi è Marco Roscio, il fidanzato di Cristina Chiabotto

editato in: da

Cristina Chiabotto è innamorata, il fortunato si chiama Marco Roscio ed è un manager lontano dal mondo della tv.

E ora i due si sposano. Secondo quanto riporta il magazine Spy, l’ex Miss Italia convolerà a nozze a settembre 2019. Il matrimonio sarà celebrato in una villa di Torino in forma privata. Niente ospiti vip dunque, ma solo i parenti più stretti.

Dopo la fine della relazione con Fabio Fulco, durata oltre 12 anni, e un breve periodo da single, Cristina Chiabotto si è di nuovo fidanzata. Il suo amore è un Marco Roscio, arriva da Torino ed è il direttore generale di una grande cartiera.

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi durante una vacanza romantica a Portofino. Negli scatti l’ex Miss Italia e il manager torinese sono a cena e si scambiano carezze, sguardi languidi e sorrisi. Il pasto termina con un bacio appassionato che dimostra quanto il sentimento fra i due sia forte.

D’altronde Marco Roscio e Cristina Chiabotto hanno molto in comune, entrambi sono piemontesi (lui di Torino lei di Moncalieri) e sono grandi tifosi della Juventus. Il manager non è noto al mondo dello spettacolo e non è chiaro come la coppia si sia formata. Di certo la modella ha ritrovato finalmente il sorriso dopo un periodo difficile. A confermare la relazione delle foto scattate a Portofino in cui la modella e il manager si scambiano baci ed effusioni in pubblico. Lei con indosso un micro bikini floreale, lui tenero e pronto a coccolare la fidanzata.

A Verissimo, la Chiabotto aveva rivelato di soffrire molto per l’addio a Fabio Fulco e di essere provata dalla lontananza dal suo ex. “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione – aveva spiegato a Silvia Toffanin – e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”.

“Fabio è stato l’inizio in tutto – aveva aggiunto -. Ci siamo messi insieme quando avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione. Non c’è stato un motivo vero e proprio – aveva concluso parlando della rottura fra i due -. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”.

E mentre Cristina Chiabotto sorride accanto a Marco Roscio anche Fabio Fulco sembra aver trovato un nuovo amore. L’attore è stato fotografato mentre si scambiava delle effusioni con Eliana Sbaragli, splendida modella napoletana molto diversa dalla sua ex.