“Non vuole imitare Diana”: l’elogio a Kate Middleton che annienta Harry e Meghan

Kate Middleton sta muovendo i primi passi da Principessa del Galles, ed è inevitabile che il pensiero vada subito a Lady Diana, con i dovuti paragoni. Eppure, un’esperta della Casa Reale inglese assicura che la moglie del Principe William non cerca affatto di emulare la suocera, anzi, ha intrapreso un suo cammino ben differente, senza mai dimenticarla. Una palese frecciata al Principe Harry e Meghan Markle, “accusati” di citare troppo spesso la compianta Lady D.

“Kate non imita Diana”: Principesse a confronto

Il mondo intero ha amato solo una Principessa del Galles: Diana Spencer. La sua immagine rimarrà impressa nella nostra memoria per sempre, e per questo si era inizialmente deciso che nessuno, dopo la sua tragica morte, avrebbe più utilizzato ufficialmente questo titolo. Camilla è rimasta Duchessa di Cornovaglia, sino a quando, al fianco di Re Carlo, non è diventata Regina consorte.

William, però, ha scelto (come sempre) di accaparrarsi l’ennesimo titolo per la sua famiglia e così Kate, da Duchessa di Cambridge è diventata la nuova Principessa del Galles. I confronti con Lady D sono sempre stati tanti, e ora sono inevitabili. Però, assicura la scrittrice Katie Nicholl, autrice del libro New Royals, la Middleton non ha mai voluto emulare la suocera.

“Ha scelto la sua strada e l’ha seguita, non voleva copiare Diana, per questo ha fatto di tutto per rimanere sé stessa“. Non sono mancati mai gli omaggi, dagli orecchini alle collane, passando per bracciali e anelli, ma in segno di rispetto verso la sua memoria, tramandata anche ai figli, George, Charlotte e Louis.

Anche perché, come negarlo, Diana è stata sì un modello inarrivabile, ma anche la fautrice dello smascheramento di molte dinamiche errate della Famiglia Reale. Il mito l’avvolgerà per sempre, e Kate Middleton dovrà farci i conti, ma pare sia sulla buona strada per creare la sua credibilità di futura Regina.

Lo smacco a Harry e Meghan Markle su Lady Diana

Ogni cosa che viene detta su Kate Middleton in positivo diventa per la stampa inglese un colpo a Harry e Meghan Markle. Anche in questo caso, infatti, le parole di elogio per la nuova Principessa del Galles, sono state girate come una critica ai Duchi di Sussex.

Se Kate, commentano i tabloid, non vuole imitare Diana, Harry e Meghan la citano troppo spesso e cercano di usarla come scudo contro ogni accusa. A molti, infatti, non sono piaciuti i commenti fatti dal Principe nel chiacchierato documentario Netflix, nel quale accosta sua madre e sua moglie, in quanto persone molto simili.

Un commento che farebbero molti figli, rivedendo qualità tanto amate nel proprio partner, ma che, dette da Harry, suonano immediatamente come un tentativo di inbonirsi il pubblico. Questo è ciò che pensa la stampa che dunque elogia Kate per non nominare mai Diana e critica Meghan perché lo fa troppo spesso.

Una guerra inutile, che Lady D non avrebbe mai voluto, e che non porta a nulla se non ad indirizzare l’opinione pubblica in una direzione ben precisa. Insomma, la storia di Diana sembra non aver insegnato proprio nulla.