Kate Middleton, Harry ha speso tutta l’eredità. E lei non può aiutarlo

Harry ha dilapidato l'eredità di Diana ma Kate Middleton non può aiutarlo: William è assolutamente contrario a ogni tipo di intervento

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si è sempre trovata nella scomoda posizione di essere in mezzo tra William e Harry, ma ha sempre saputo da che parte schierarsi, ovviamente da quella del marito. Anche ora che il Duca del Sussex si trova in gravi problemi economici. Infatti, ha speso quasi tutta l’eredità di Diana e di sua nonna Elisabetta.

Kate Middleton, Harry in grave difficoltà

Kate Middleton, che arriverà in Italia tra il 13 e il 14 maggio per il suo primo viaggio all’estero dopo il cancro, dunque non può intervenire e forse nemmeno intende farlo per aiutare Harry e Meghan Markle. Infatti, William ha voluto prendere totalmente le distanze dal fratello e non intende riavvicinarsi, nemmeno ora che circolano voci insistenti secondo cui si troverebbe in seria difficoltà.

Stando alle indiscrezioni riportate dall’esperto reale, Dan Wakeford, Harry e Meghan sono “profondamente infelici” e, a quanto pare, abbiano dovuto “ridurre il personale”, passando da 16 dipendenti a tempo pieno a soli cinque.

Dei loro problemi economici si è sempre parlato, anche perché le attività dei Sussex e le iniziative imprenditoriali non hanno avuto mai un grande successo. Malgrado abbiano siglato contratti milionari con Netflix, questi non sono stati sufficienti e soprattutto duraturi.

Oltre a ciò, l’eredità che Harry ha ricevuto da sua madre Diana e dalla nonna Elisabetta è stata spesa quasi tutta. Secondo Forbes, Harry ha ricevuto un’eredità stimata in 10 milioni di dollari dal patrimonio della madre. Nella sua autobiografia, Spare, il Principe aveva parlato dell’eredità: “”Al compimento dei trent’anni, avrei ricevuto una grossa somma lasciatami da mamma. Mi rimproverai per essere così pessimista al riguardo: la maggior parte delle persone farebbe carte false per ereditare del denaro. Per me, tuttavia, era un altro promemoria della sua assenza, un altro segno del vuoto che aveva lasciato, che sterline ed euro non avrebbero mai potuto colmare.”

Meghan, più che suo marito, sarebbe consapevole di quanto debbano essere cauti nella gestione delle loro finanze. “Meghan ha la consapevolezza di quanto sia necessario essere prudenti… Harry, cresciuto in un mondo in cui tutto era fornito, a quanto pare non ha la minima idea di quanto costino le cose”, ha dichiarato Dan Wakeford.

Per questo motivo, la Duchessa del Sussex sta spingendo Harry a riallacciare i rapporti con suo padre Carlo. Riprendere i contatti con la Famiglia Reale potrebbe garantire loro una certezza economica che al momento non hanno.

Kate Middleton, William le proibisce di intervenire

Soprattutto è fondamentale riconquistare la fiducia di William che invece non vuole minimamente riavvicinarsi ai Sussex. L’ostacolo più grande resta sicuramente Meghan. Il Principe del Galles non si fida di suo fratello ma meno che mai di sua cognata.

Per questo, stando a voci vicine a Palazzo, non intende incontrare Harry e famiglia la prossima estate quando verranno in Gran Bretagna. Anche se lo staff dei Sussex sta lavorando per ottenere dal Re la possibilità di trascorrere del tempo con lui a Balmoral.

Kate naturalmente è dalla parte di suo marito e non intende mettere in repentaglio l’equilibrio della sua famiglia per andare in aiuto di Harry, anche se nei primi tempi della faida aveva cercato di ricucire i rapporti, ma senza ottenere risultati concreti.