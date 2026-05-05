Re Carlo umiliato dopo il divorzio, Lady Diana al Met Gala con il corsetto strappato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo subì una cocente delusione quando all’indomani del divorzio, la sua ex moglie Diana partecipò al suo unico Met Gala nel 1996.

Lady Diana, la sua unica volta al Met Gala

Lady Diana partecipò un’unica volta al Met Gala, il 10 dicembre 1996. La Principessa era fresca di divorzio da Carlo e si presentò al prestigioso evento in splendida forma, quasi la fine del matrimonio con il futuro Re le avesse tolto un peso.

La Principessa del Galles era tra gli invitati al Costume Gala del 1996 al Metropolitan Museum of Art. All’epoca, era ancora “il red carpet più influente del mondo“, secondo l’ex direttore di British Vogue Edward Enninful. Ciò significa che Diana era considerata una delle donne più potenti al mondo, malgrado avesse deciso di lasciare il Palazzo, Carlo e la possibilità di diventare Regina.

Una vera umiliazione per l’allora Principe del Galles che detestava il fatto che Diana fosse più richiesta di lui. Era invidioso del fatto che l’ex moglie sapeva fare breccia nel cuore delle persone molto più di quanto riuscisse a fare lui.

Lady Diana, chi l’accompagnò al Met Gala

Diana sfilò sul red carpet del Met Gala in compagnia dello stilista John Galliano che creò il suo look. Galliano ha raccontato di quell’esperienza incredibile con Diana. “È stata una vera benedizione. Voglio dire, wow”, ha ricordato Galliano. “Siamo andati a Kensington Palace e abbiamo parlato di disegni. Io cercavo di convincerla a usare il rosa, ma lei non ne voleva sapere. ‘No, non il rosa!‘ È stato davvero divertente”.

Il Gala del 1996 si tenne a dicembre. Infatti, la tradizione del primo lunedì di maggio è nata nel 2005. Quindi, erano passati pochi mesi dall’ufficializzazione del divorzio da Carlo.

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Lady Diana e il corsetto strappato

Forse fu per questo che Diana prese una decisione all’ultimo momento che lasciò sconcertato persino Galliano. Poco prima di scendere dall’auto per incamminarsi sul red carpet, la Principessa si strappò il corsetto dall’abito. “Abbiamo realizzato l’abito e fatto le successive prove, ed era venuto benissimo”, ha detto. “Arrivato il giorno dell’evento, ricordo solo di averla vista scendere dall’auto. Non potevo crederci. Si era strappata il corsetto.”

Lo stilista rimase senza fiato. Ricorda: “Non voleva indossare il corsetto. Si sentiva così libera. Lo aveva strappato via. L’abito era molto più… sensuale. “Voglio dire, wow! Diana è stata la mia prima cliente di alta moda”.

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L’abito era blu, in stile boudoir, con spalline sottili e un bordo di pizzo nero che decorava lo scollo a V. Diana lo indossò con un coprispalle in raso e la borsa iconica di Dior, mentre lo impreziosì con il famoso girocollo di perle e zaffiri con orecchini coordinati