Kate Middleton è la vera nuova Diana: stesso look 31 anni dopo

Kate Middleton è la vera erede di Lady Diana e ha fatto scalpore presentandosi in pubblico con un look identico a quello che la suocera indossò 31 anni fa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha fatto scalpore durante la commemorazione dell’Anzac Day cui ha partecipato per la prima volta lo scorso 25 aprile, accanto alla Principessa Anna. La moglie di William ha quindi ricoperto un ruolo essenziale in rappresentanza di Re Carlo, segnando non solo il profondo legame con il suocero ma anche l’importanza che sta acquisendo a Palazzo in quanto futura Regina consorte. Kate sta dunque consolidando il suo ruolo ufficiale ma anche quello ufficioso di vera erede di Lady Diana.

Kate Middleton, perché è la nuova Diana

La morte prematura di Diana ha lasciato un vuoto incolmabile. Anche se non sarebbe mai diventata Regina a causa del divorzio da Carlo, la Principessa del Popolo era diventata il simbolo di una nuova aristocrazia più vicina alla gente comune, capace di mettere al servizio degli altri in modo concreto i propri privilegi di nascita e di patrimonio.

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Per anni le donne della Corte inglese hanno cercato in qualche modo portare avanti la sua eredità, imitando il suo modo di fare – persino Meghan Markle tenta di essere come la suocera – o per altri versi sforzandosi di farla dimenticare, come è il caso di Camilla che da sempre è stata consapevole di non poterne mai prendere il posto. Tanto che non ha voluto il titolo di Principessa del Galles che le sarebbe spettato di diritto dopo le nozze con Carlo.

È stato necessario un salto di generazione per trovare la degna erede di Diana. E questa è Kate Middleton. La moglie di William non si è limitata a prenderne passivamente il posto in quanto nuova Principessa del Galles. Ha piuttosto trovato la propria strada all’interno della Monarchia, riproponendo in modo originale lo stile della compianta suocera. E la prova definitiva è arrivata durante la commemorazione dell’Anzac Day, in onore dei membri caduti del Corpo d’armata australiano e neozelandese.

Kate qui si è presentata come la nuova vera Diana. E ha voluto sottolineare il forte legame con la madre di suo marito William anche nel look, praticamente identico a quello che Lady D indossò nel 1995.

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Kate Middleton, look identico a quello di Diana di 31 anni fa

Ma la somiglianza nel look è solo ciò che appare nel rapporto di continuità tra Diana e Kate. In ogni caso, l’attuale Principessa del Galles ha sorpreso presentandosi alla cerimonia del 25 aprile con un abito-cappotto blu navy con revers bianchi di Sarah Burton per Alexander McQueen, abbinato a un cappello strutturato di Jane Taylor, alle décolleté in suede di Gianvito Rossi e alla mini borsa DeMellier.

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L’outfit di Kate era praticamente identico a quello che Diana indossò nel luglio 1995 per presentare le nuove insegne al Reggimento dei Dragoni Leggeri a Bergen-Hohne, in Germania. La mamma di William si presentò con tailleur blu scuro con revers, polsini e cintura bianchi, completando il suo look con un cappello a tesa larga coordinato e décolleté blu scuro e decoro bianca.

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L’anno dopo, nel 1996, Diana e Carlo divorziarono e nell’agosto 1997 la Principessa perse la vita in un incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi.