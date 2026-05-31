La passione per il calcio ha creato due schieramenti a Forest Lodge: ecco le squadre che tifano i principini dopo aver visto la passione brillare negli occhi di mamma e papà

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IPA

In casa Wales c’è una sfida che si consuma in famiglia, con Kate e William che tentano di portare dalla propria parte i propri figli. Il tema in questione è il calcio, con i futuri Re e Regina che hanno fedi ben diverse. I piccoli di casa si sono già schierati, dividendosi tra mamma e papà. Una rivalità bonaria che racconta, meglio di mille foto ufficiali, quanto i Windsor di nuova generazione assomiglino a una famiglia normale (o quasi).

Kate, fede Chelsea da sempre

Kate Middleton è una fedele tifosa del Chelsea da anni e anni. Pubblicamente parlando ne abbiamo conferma dal 2015, quando durante una visita benefica legò con un piccolo fan di 8 anni. Un legame nato proprio sulla base di questa passione comune per la squadra londinese.

Una rivalità calcistica in piena regola, che attraversa il salotto di Forest Lodge e che, ovviamente, viene trasmessa ai figli. I principini si sono schierati, almeno in parte, con la mini Kate di casa, ovvero la Principessa Charlotte, che a 11 anni ha scelto la squadra della mamma. È stato lo stesso William a svelare la passione di Charlotte per il Chelsea, parlando con una bambina durante una visita ufficiale a Newquay. Un dettaglio che ha fatto sorridere il pubblico.

William, cuore Aston Villa

Il Principe William è un dichiarato tifoso dell’Aston Villa. Una fede calcistica che ha precise radici. Da adolescente scelte proprio questa squadra in maniera deliberata, perché “fuori dal coro”. No secco alle big, dallo United al Chelsea e non solo, che erano ovviamente le compagini che tutti i suoi compagni sostenevano. Voleva una squadra “underdog”, che fosse meno scontata: l’Aston Villa fu la risposta.

Una scelta che si è rivelata fonte di grandi emozioni, fino al 20 maggio 2026, quando il club ha vinto l’Europa League, battendo per 3-0 il Friburgo a Istanbul. William era sugli spalti ed è stato fotografato in lacrime nel corso del match, rompendo ogni protocollo reale.

Al suo fianco c’erano alcuni dei suoi amici più cari, come il testimone di nozze e padrino di Charlotte, Thomas van Straubenzee, e l’amico d’infanzia Edward van Cutsem. Spazio inoltre ad altri volti noti della sua cerchia ristretta.

Assente invece suo figlio George, che ha scelto di seguire le orme del padre e tifare Aston Villa. In questo scenario, però, non è ancora stata fornita una risposta ufficiale dal piccolo di casa. Louis non si è ancora schierato o espresso per un’altra squadra. Mamma e papà attendono con ansia.

Una famiglia sportiva

La passione sportiva dei Wales non si limita al tifo da divano. William e Kate hanno sempre incoraggiato i figli a praticare sport in prima persona, convinti del valore educativo del movimento. Sappiamo infatti che i tre eredi praticano diverse attività:

calcio;

tennis;

hockey;

nuoto.

Sappiamo poi che il tennis, in particolare, è molto seguito in veste di spettatori. Kate è patrona dell’All England Lawn Tennis Club, ovvero l’organizzazione che gestisce Wimbledon. La sua presenza al torneo londinese è ormai tra gli appuntamenti fissi dell’estate reale.

Negli ultimi anni, inoltre, ha portato con sé anche George e Charlotte, che hanno assistito alle finali e alla consegna dei trofei ai campioni.