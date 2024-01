Classifica dei migliori mascara Essence

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali nazionali e internazionali. Nel 2018 il sito che gestiva ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards come "Miglior sito di bellezza". Collabora con DiLei dal 2022 e per la sezione Bellezza scrive di tendenze, makeup e skincare.

Fonte: Shutterstock

Prodotto cosmetico che non può mancare nel beauty case di ogni appassionata di bellezza, il mascara è un must-have fondamentale sia per realizzare un trucco occhi naturale che drammatico e d’effetto. Sceglierlo però non è semplice. A giocare un ruolo decisivo è la scelta dello scovolino che può essere realizzato in fibre o silicone, avere una forma a clessidra oppure a cono ed essere incurvante, volumizzante o allungante. Tutti questi dettagli cambiano il risultato e l’effetto che si può ottenere. Importante poi è anche la formula, normale o waterproof.

Guida ai Mascara Essence: come scegliere il prodotto giusto

Tra i cosmetici più famosi del brand, i mascara di Essence sono famosi non solo per il loro piccolo prezzo (le cifre infatti si aggirano tra i 2 e i 5 euro) ma perché riescono a soddisfare le consumatrici grazie a prodotti di buona qualità, attenti agli ingredienti (quindi spesso certificati Vegan) e dagli infiniti finish.

A determinare la scelta del mascara perfetto è infatti lo scovolino, e in questo Essence lascia ampio spazio alle appassionate di bellezza di trovare quello più adatto al proprio occhio. I criteri della scelta si devono adattare in base al risultato che si desidera ottenere.

Ad esempio? Un mascara con lo scovolino chubby e a clessidra sarà perfetto per donare volume, mentre uno scovolino in silicone dalla forma triangolare sarà ideale per le ciglia più sottili. O ancora, uno scovolino curvo è perfetto per chi ha le ciglia curve mentre chi ha le ciglia corte può scegliere un mascara contenente fibre di nylon, per aggiungere qualche centimetro di lunghezza.

Fonte: iStock

Mascara volumizzante

Il mascara volumizzante è la soluzione ideale per le donne che desiderano definire le ciglia e rendere lo sguardo più femminile e sensuale: questo prodotto deve essere di facile applicazione e avere una tenuta duratura nel tempo. Il mascara volumizzante, come ci conferma il nome stesso, si propone di donare volume e intensificare al massimo le ciglia per uno sguardo impossibile da dimenticare.

Essence, All Eyes On Me

Allunga, volumizza e incurva. Tra i primi mascara di Essence, e best-seller del brand, questo mascara leggero e naturale regala un effetto volume discreto, perfetto per chi sta iniziando a truccarsi o vuole ottenere un effetto “nude look”. Caratterizzato da uno scovolino a clessidra ha una buona durata.

Essence Mascara All Eyes On Me

Essence, I Love Extreme Mascara Crazy Volume

La texture cremosa deep black avvolge le ciglia una a una, mentre l’applicatore extralarge in elastomero crea un effetto fenomenale già alla prima applicazione. L’effetto sono ciglia volumizzate, nere intenso e perfettamente incurvate.

Essence I Love Extreme Mascara Crazy Volume

Essence, The False Lashes Volumen

Volume e curvatura extra per questo mascara best-seller di Essence. L’applicatore incurvato in fibra garantisce un volume estremo e ciglia incurvate, per un look effetto ciglia finte.

Essence The False Lashes Volumen Mascara

Mascara allungante

Il mascara allungante può essere facilmente confuso con quello volumizzante, ma è fondamentale sapere che si tratta di due prodotti completamente diversi. Questo genere di mascara, a differenza di altri, possiede una grande quantità di fibre di nylon, le quali “allungano” le ciglia sfruttando cere e resine, ingredienti base di questo prodotto. Grazie al mascara allungante potrete ottenere ciglia lunghe e folte in pochi minuti.

Essence, Lash Princess

Un mascara allungante molto performante e davvero facile da usare. La forma conica dell’applicatore in fibre rende le ciglia più lunghe e folte, creando un effetto fake lashes. Le setole infatti permettono di raggiungere con estrema precisione le ciglia corte ed esterne e, dal canto suo, lo scovolino è in grado di arrivare fino alla base delle ciglia per uno sguardo unico e super femminile.

Essence Mascara Lash Princess

Essence, Bye Bye Panda Eyes!

Allungante, volumizzante e incurvante, il mascara garantisce un effetto extra black fin dalla prima applicazione. La formula iper-long lasting assicura uno sguardo privo di sbavature, che non cola ma che si strucca facilmente senza usare prodotti bifasici o in olio. L’applicatore in fibre naturali definisce e riesce a catturare anche le ciglia più sottili.

Offerta Essence Mascara Bye Bye Panda Eyes!

Essence, Lash Like A Boss Instant Volume & Length

Con la sua texure ultra nera e lo scovolino curvo in fibra, ogni ciglia è ricoperta dal mascara garantendo un look intenso e drammatico. Facilmente stratificabile – non secca le ciglia e non rilascia l’effetto “a ragno” – per un volume istantaneo e ciglia visibilmente più allungate.

Essence Mascara Lash Like A Boss Instant Volume & Length

Mascara waterproof

Infine, tra i prodotti più famosi di Essence ci sono i mascara waterproof, un prodotto davvero rivoluzionario, nato negli ultimi tempi e molto amato dalle donne. Questo tipo di prodotto è infatti caratterizzato da una formula priva d’acqua, al suo interno troviamo infatti solamente il polietilene, la cera carnauba e altre sostanze che garantiscono una performance eccellente.

Perfetto per chi pratica sport, passa molto tempo in acqua o suda molto, il mascara waterpoof non è una prerogativa solo dell’estate. Anche in inverno, quando c’è molta umidità o soffriamo di una forte lacrimazione questo prodotto può rivelarsi un vero alleato di bellezza, proteggendo la pelle da sbavature e colature nere. Unica attenzione è nella fase di struccaggio. Il mascara waterproof deve infatti essere rimosso utilizzando un detergente bifasico per evitare di stressare le ciglia e assicurarsi una rimozione facile e delicata.

Essence, Maximum Definition Máscara

Le ciglia ultra volumizzate incontrano la massima durata! Lo scovolino ultra-flessibile del mascara regala un volume mozzafiato e ciglia perfettamente definite. In palestra o in spiaggia, il mascara waterproof dura davvero a lungo.

Essence Mascara Maximum Definition Waterproof

Essence, Lash Princess False Lash Effect Mascara Waterproof

Il mascara lash princess false lash effect waterproof è perfetto per uno stile di vita attivo. Che si tratti di sport, piscina o lacrime di gioia, questo mascara è pronto a tutto e garantisce un make-up perfetto che resta intatto a lungo. L’applicatore in fibra dona lunghezza e volume alle tue ciglia con un effetto ciglia finte.

Offerta Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara Waterproof

Essence, Get Big Lashes Volume Boost Waterproof

Film strappalacrime, notizie emozionanti, attività sportive intense o persino in acqua: il mascara get BIG! lashes volume boost waterproof è il tuo alleato ideale in ogni occasione. Ciglia sempre perfette, senza sbavature e un fantastico effetto volumizzante, anche dopo un tuffo in piscina! Un partner di bellezza su cui puoi sempre contare. Oftalmologicamente testato.

Offerta Essence Mascara Get Big Lashes Volume Boost Waterproof

Cerchi altri prodotti come questi? Segui il nostro canale Telegram per scovare le migliori offerte beauty!