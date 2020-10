Letizia di Spagna abbandona i tacchi killer e il risultato è un incanto

editato in: da

Letizia di Spagna è sempre più impegnata. E ogni impegno di Corte diventa l’occasione per sfoggiare look strepitosi, come quello indossato per partecipare a una riunione della Croce Rossa spagnola.

Sua Maestà ha indossato il perfetto outfit da lavoro, quello che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Un completo evergreen ma di sicuro effetto che nemmeno prevede la scomodità di portare scarpe dai tacchi altissimi. Letizia si è presentata all’appuntamento con una giacca in stile “Chanel”, bordata di pelle nera, a piccoli quadretti neri e rossi, firmata Hugo Boss, che naturalmente ha sapientemente riciclato. Infatti, la Regina l’ha già indossata nel 2018 con la gonna appartenente al completo. Come è noto, uno dei punti forti delle mise di Letizia è l’arte del riciclo. La moglie di Felipe ha la capacità di sfoggiare più volte gli stessi capi, facendoli sembrare delle novità. Mai un dettaglio è fuori posto, mai un look sembra già visto.

La Sovrana abbina alla giacca, vero pezzo forte del suo look, a semplici top e pantaloni a sigaretta neri. Per la riunione di lavoro alla Croce Rossa, Letizia preferisce rinunciare ai tacchi e indossa delle ballerine con cinturino trasversale, ultra piatte, sempre di Hugo Boss e sempre del 2018. La Regina spagnola non disdegna le calzature flat. I mocassini che ha sfoggiato più volte nell’ultimo mese sono già diventati un must.

Al look da ufficio, aggiunge il suo inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, e un paio di orecchini a lobo. I capelli sono raccolti in una coda di cavallo alta, mentre il trucco gioca sui colori naturali.

Un altro esempio di eleganza, dopo i tanti abiti blu, un colore che Donna Letizia ha apprezzato particolarmente negli ultimi tempi.