L'ultima compagna di Silvio Berlusconi non ha partecipato al trentennale per la fondazione di Forza Italia: problemi di salute per Marta Fascina

Marta Fascina non si vede più da mesi. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi era tornata in Parlamento a novembre ma, da quel momento, è nuovamente sparita dalla circolazione. La sua assenza si è notata anche al Salone delle Fontane dell’Eur, a Roma, dove si sono tenuti i festeggiamenti per i primi 30 anni dalla fondazione di Forza Italia, il partito ideato proprio dall’ex Cavaliere scomparso a 86 anni al San Raffaele di Milano.

Perché Marta Fascina era assente alla festa di Forza Italia

Marta Fascina è rimasta a casa. Così dicono alcuni esponenti del suo partito che, dalle colonne di Corriere della Sera, parlano di problemi di salute, seppur non gravi, che le avrebbero impedito di essere presente ai festeggiamenti. Pare inoltre che il giorno della discesa in campo di Silvio Berlusconi rappresenti per lei qualcosa di molto particolare e avrebbe così preferito trascorrerla “nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione”. Un’introspezione tale da tenerla lontana dall’evento organizzato per festeggiare la ricorrenza.

Secondo alcuni parlamentari a lei vicini, deputati e senatori forzisti, la sua volontà sarebbe quella di far passare un messaggio ben preciso. Quale? Lei, prima che un politico, è parte della famiglia di Silvio Berlusconi. E, anche per questa ragione, preferisce mantenere le distanze dagli eventi mondani, anche da quelli che riguardano il suo ex compagno. Nulla a che vedere con la fedeltà al suo partito, pare, dal quale non ha mai preso le distanze.

Sembrerebbe invece, sempre secondo quanto riporta Corriere, che siano alcuni nomi importanti di Forza Italia a volerla tenere a distanza. Dopotutto, a suggerire questo scenario era stata anche la kermesse di Gaeta, alla quale Marta Fascina non aveva partecipato. “Avrei voluto essere lì con voi – aveva detto Fascina – ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell’uomo che ho amato, che amo e che amerò per l’eternità”. Stavolta, invece, non ha rilasciato messaggi. Stando a quanto rivela il Deputato Fabrizio Sala, Fascina aveva già deciso di non prendere parte al congresso provinciale di Forza Italia a Monza.

L’intervento di Paolo Berlusconi

Sembra inoltre che i familiari di Silvio Berlusconi la stiano spronando a reagire e guardare avanti. Dalla scomparsa di Silvio Berlusconi sono infatti passati molti mesi e lei dovrebbe onorare gli impegni presi con gli elettori, che l’hanno voluta in Parlamento. Era tornata a novembre ma da quel momento non si è più vista: sarebbe stato Paolo Berlusconi a metterla di fronte al fatto compiuto e spingerla a un’azione concreta, lasciandosi alle spalle il dolore che sta ancora provando per la perdita dell’ex Premier dalla quale sembra che non si sia ancora ripresa.

Dopo la seduta alla Camera, non si era fermata a rispondere alle domande dei giornalisti e aveva preferito tornare subito in quel di Arcore, a Villa San Martino, dove ha vissuto con Silvio Berlusconi fino alla sua morte. Qui ha istituito il suo ufficio di rappresentanza parlamentare, assicurandosi così la residenza fino alla fine della legislatura, mentre i figli dell’ex Cavaliere – la maggiore Marina, soprattutto – le hanno mostrato grande solidarietà.