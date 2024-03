Fonte: Ipa Daniel Nilsson, il modello svedese

Daniel Nilsson è lo storico Bonus di Avanti un altro. Per undici anni è sempre stato l’attesissimo personaggio che entrava in scena per distrarre le concorrenti con la sua bellezza e regalare, a chi non cedeva, la doppia possibilità di vincita. Dopo una pausa nel 2023, è tornato nel programma di Paolo Bonolis sempre nella sua nota veste alternandosi però all’italiano Andrea De Paoli. Nel 2016 il bellissimo modello svedese ha anche partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Valeria Belozerova. Amante dello sport e dell’avventura, Nilsson si è fatto conoscere anche per la sua simpatia e ironia che gli hanno permesso di inserirsi alla perfezione negli sketch della coppia Bonolis-Laurenti.

Chi è Daniel Nilsson

Daniel Patrik Krister Nilsson nasce a Oxie, una cittadina nel comune di Mälmo nel sud della Svezia il 26 Gennaio del 1980. Fin dai primi anni coltiva la passione per l’hockey su ghiaccio che lo porta a giocare come junior nelle più importanti leghe nazionali ed internazionali. Grazie a questo sport, il ragazzo formare il suo carattere apprendendo valori quali la sana competitività, lo spirito di squadra, l’amicizia e la collaborazione con i compagni. All’età di 20 anni subisce un grave infortunio ed è costretto ad abbondare l’hockey, disciplina che fino a quel momento pensava avrebbe rappresentato il suo futuro. Costretto a reinventarsi e a seguire una strada alternativa, si laurea in Economia e inizia a lavorare in alcune aziende della sua città ma si rende presto conto che il lavoro d’ufficio non fa per lui. Da qui la decisione di lasciare tutto per andare in Australia senza alcun piano preciso. Sulle coste paradisiache del Paese oceanico scopre una nuova passione: il surf. Trascorre un paio d’anni a destreggiarsi sulla tavola tra le onde, guadagnandosi da vivere facendo i lavori più disparati. Intanto viene notato da alcune agenzie di moda e inizia anche a fare il modello per qualche servizio fotografico.

Dalla moda alla Tv

In breve tempo il lavoro nella moda si fa più intenso e porta Daniel a girare il mondo, mentre continua anche a seguire le onde, appena possibile, alle Hawaii o a scivolare su uno snowboard sulle cime canadesi. Nel 2011 arriva a Milano dove lavora per numerose campagne pubblicitarie quali colmar, marville, champion, stone island, cafè noir e vari magazine come Men’s health e GQ. Nel 2012 arriva la svolta quando partecipa al casting per il ruolo di “Bonus” nel programma “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis. Da allora entra a far parte del cast diventando negli anni uno dei personaggi storici e più amati. Prende parte anche ad altre esperienze lavorative in Tv entrando nel cast del film “La coppia dei campioni” di Giulio Base con Max Tortora e Massimo Boldi e nella fiction “Don Matteo” su Rai Uno. Nel 2016 partecipa come concorrente a “Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci, nel quale balla con la danzatrice russa Valeria Belozerova.

Il Bonus di Avanti un altro

Mentre negli anni le Bonas del programma sono cambiate spesso, Daniel Nilsson ha ricoperto il ruolo di Bonus indiscusso per ben 11 anni consecutivi. Le sue entrate in scena sono sempre state attesissime da pubblico femminile e non solo. Fisico statuario, capelli biondi lunghi, camicia aperta hawaiana, il modello svedese incarna alla perfezione il personaggio ma ha conquistato il pubblico anche grazie alla sua simpatia e ironia. Capace di inserirsi alla perfezione tra le battute del presentatore Paolo Bonolis e dell’immancabile Luca Laurenti, il suo ruolo è quello di massaggiare le spalle delle concorrenti per distrarle dalla domanda. Se non si lasciano corrompere dal fascino selvaggio del modello e rispondono bene, ottengono la possibilità di prendere un secondo “pidigozzo”, un’altra possibilità di vincita. Nel 2023 Daniel si è preso una pausa dal programma per motivi personali per poi rientrare nell’edizione del 2024 dove si alterna ad Andrea De Paoli.

L’assenza da Avanti un altro

Nel 2023 Daniel ha scelto di uscire fuori dal cast di “Avanti un altro” per questioni personali. A porgere per primo il proprio dispiacere è stato “Lo Iettatore” che ha confessato: “Un dolore enorme: per anni abbiamo condiviso lo stesso camerino e ci capivamo al volo, bastava uno sguardo”. Rumors avevano parlato della volontà del modello di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi alle sue passioni. In particolare, l’ex Bonus avrebbe avuto intenzione d’impegnarsi nello sci. Il 13 febbraio 2024 ha però fatto nuovamente il suo ingresso nello studio di “Avanti un altro”, distraendo la concorrente, e da allora è tornato al suo ruolo ma alternandosi con l’altro Bonus. Nella pausa dal programma, l’unica cosa certa è stata il cambio di look di Nilsson che ha optato per un taglio super corto, dicendo addio ai lunghi capelli biondi.

Vita privata e curiosità su Daniel Nilsson

Dopo essere stato, a quanto pare, single per molto tempo, tra il 2020 e il 2021 Daniel ha intrapreso una relazione con Maja Ivarsson, nota come Nancy Blond, cantante dei “The sounds”, band indy rock svedese. Non è chiaro se i due siano ancora fidanzati. Tra le curiosità su Nilsson c’è la gag con Alba Parietti andata in onda durante la puntata d’esordio di “Avanti un altro, pure di sera”. Ospite speciale in studio è stata appunto la conduttrice con il figlio Francesco Oppini. La showgirl e opinionista è rimasta affascinata dal fisico del Bonus, e Bonolis ha sottolineato: “Ma guardi che è tutta apparenza, poi dopo…”. La Parietti ha replicato: “Sì, lo so, lo so… Conosco il genere… Maschile”. La risposta ha divertito il pubblico, mentre il figlio ha aggiunto: “Io lo lascio a lei” facendo ridere anche il presentatore. Il modello svedese è molto attivo anche sui social dove pubblica post e video dei suoi lavori, dei suoi hobby e di momenti della sua vita privata, compresi gli incidenti, come quello del 2023 sulla neve durante il quale si è rotto una gamba. Il suo profilo Instagram conta più di 125mila follower ed è apprezzatissimo da tutti i suoi fan. Da quanto si vede sui social network, all’attività nel programma Tv di Bonolis continua ad affiancare anche il lavoro nel campo della moda mentre si diletta, nei momenti liberi, con il suo amato surf a cavalcare le onde oppure a scivolare sulla neve con lo snowboard e gli sci.