Morta Pupi Solari, chi era l’imprenditrice della moda milanese

Fonte: Getty Images Pupi Solari

Lutto nel mondo della moda e dell’imprenditoria femminile: è scomparsa Pupi Solari. Aveva 97 anni. L’annuncio è stato dato dalla nuora, Sunny Host-Ivessich, con un comunicato: le condizioni di salute della Solari erano peggiorate nell’ultimo periodo. I funerali si svolgeranno tra qualche giorno a Milano nella Chiesa di Santa Maria Segreta, proprio di fronte alla sede storica del negozio in piazza Tommaseo.

È morta Pupi Solari

“Pupi è scomparsa questa mattina alle 9.16. Serena anche se non più cosciente da qualche giorno. Un improvviso peggioramento delle sue condizioni sino a una settimana fa stazionarie, dopo l’edema polmonare causato da una bronchite avuta a febbraio”, ha comunicato Sunny Host-Ivessich, la nuora di Pupi, al suo fianco da sempre come acquirente del negozio.

I funerali dell’imprenditrice si svolgeranno tra qualche giorno a Milano nella Chiesa di Santa Maria Segreta, proprio di fronte alla sede storica del negozio in piazza Tommaseo. “Essere al suo fianco tutti questi anni è stata un’esperienza unica. Una doppia lezione di vita e professionale. Pupi era una donna dal carattere forte, decisa. Un continuo confrontarsi nelle scelte e nelle decisioni. Ma aveva uno sguardo proiettato sempre nel futuro”, ha aggiunto la nuora.

Chi era Pupi Solari

Classe 1927, ligure di nascita ma milanese di adozione, il nome di Pupi Solari è legato a generazioni di eleganza femminile delle signore milanesi. Non era una stilista, ma aveva creato uno stile. Negli anni Sessanta aveva aperto il suo negozio a Milano diventando ben presto in città una vera e propria istituzione. Il suo stile raffinato, elegante, di una classicità misurata e contenuta, si è sposato alla perfezione – fin da subito – con il gusto dell’alta borghesia e dell’aristocrazia milanese.

La Solari ha scelto una zona che riflettesse del tutto lo stile e la filosofia della sua attività: piazza Tommaseo è una delle zone più chic del capoluogo meneghino. A pochi passi dal negozio spicca la maestosa e bellissima Chiesa di Santa Maria Segreta, costruita da Augusto Brusconi tra il 1918 e il 1920.

La storia di Pupi Solari è fatta di caparbietà e inarrestabile voglia di lavorare: “Ho iniziato a lavorare per necessità, cioè dopo la separazione da Giorgio Host-Ivessich, il mio primo marito e il trasferimento da Genova. Qui ho aperto il mio primo negozio in Largo Quinto Alpini: una scelta vincente. Ero lontana dalle vie del centro, fuori dalla mischia. All’inizio non è stato facile, ma come avevo intuito è stata la scelta giusta”, raccontò una volta.

“Apre nel 1969 un negozio per bambini in largo Quinto Alpini a Milano. Nove anni dopo, nel 1978 si trasferisce in piazza Tommaseo e il reparto donna affianca il bambino con 6 vetrine. Nel 1991 anche il reparto uomo chiamato Host (dal nome dei figli Host-Ivessich) si unisce alle vetrine diventando così 11. Negli anni apre anche una boutique per bambini a Genova”, si legge invece sul sito web che racconta la storia di questa donna volitiva e appassionata.

Dal 2018 si sono affiancati a lei il figlio Andrea nella gestione amministrativa della società e la nipote Margherita nella direzione creativa delle collezioni e nella gestione social e website.