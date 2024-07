Fonte: IPA Slash

Slash, icona del rock e chitarrista fondatore dei Guns N’ Roses, sta vivendo il momento più difficile. La rockstar si è visto costretto a dire addio alla sua amata figliastra Lucy-Bleu Knight, figlia della sua compagna cui il rocker era affezionato come un padre. È stato lo stesso Slash a dare la notizia della morte di Lucy, appena 25 anni, le cui cause non sono state rivelate dalla famiglia.

Morta a 25 anni la figliastra di Slash

Negli ultimi giorni, Slash aveva annullato numerose date del suo S.E.R.P.E.N.T. Tour negli Stati Uniti, a causa di “circostanze impreviste”. In seguito, il chitarrista dei Guns N’ Roses ha annunciato – con un discreto post social – la scomparsa di Lucy-Bleu Knight, la sua figliastra di 25 anni. “Lucy-Bleu Knight (6 dicembre, 1998), amata figlia di Meegan Hodges e Mark Knight, figliastra di Samantha Somers Knight e Slash, sorella di Scarlet Knight, sorellastra di London e Cash Hudons, è morta pacificamente a Los Angeles, California, il 19 luglio 2024”.

Il rocker non fornisce ulteriori dettagli, indiscrezioni del Los Angeles Times affermano che la ragazza sia morta in un appartamento in città. Slash ricorda Lucy-Bleu come “un’artista di talento, una sognatrice appassionata e un’anima affascinante, amabile e dolce”. Il musicista, infine, a nome di tutta la famiglia chiede “il rispetto della privacy, e chiede che la speculazione sui social media sia ridotta al minimo mentre soffre ed elabora questa perdita devastante”.

Chi era Lucy-Bleu Knight

Lucy-Bleu era una promettente e solare ragazza californiana. Appassionata di arte e con un grande amore per la musica – che condivideva con il patrigno Slash, lavorava nella Electric Lady Management, studio di registrazione dedicato a talenti emergenti. Era anche una tatuatrice molto apprezzata, illustratrice e pittrice. Nata nel 1998 dall’unione tra Meegan Hodges e Mark Knight, è entrata nella vita del chitarrista dei Guns N’ Roses dopo che lui si è innamorato perdutamente della madre, conosciuta perché coinquilina della moglie di Axl Rose, Erin Everly.

L’ultimo post su Instagram

Così come tutte le sue coetanee, Lucy-Bleu era molto attiva sui social e gestiva un profilo Instagram dove raccontava della sua quotidianità e mostra i propri lavori da tatuatrice e artista. Sul profilo, poche ore dopo la sua morte, è stato pubblicato – probabilmente programmato in precedenza dalla stessa Lucy – un toccante messaggio di scuse.

“Se ti ho fatto sentire escluso, manipolato/controllato, se ti ho detto di lasciare il tuo lavoro quotidiano con la comodità di essere sostenuta finanziariamente dai miei genitori, o se ho rinnegato problemi reali con una positività tossica, mi dispiace, ti chiedo scusa. Innumerevoli opportunità e connessioni mancate a causa di un ego disgustosamente grande, di un cuore insicuro e della paura di essere vulnerabili. Possa la mia anima imparare a evolversi dal mio mediocre compito di essere stata Lucy-Bleu. Pace”.