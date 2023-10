Fonte: IPA Claudia Gerini

Nuovo amore per Claudia Gerini. E non si tratta di un volto del tutto sconosciuto alla cronaca rosa. L’attrice romana è stata ‘pizzicata’ in atteggiamenti molto complici con un noto imprenditore: dopo una romantica uscita, i due si scambiano baci appassionati che non lasciano dubbi. Ma chi è il fortunato che è riuscito a conquistare il cuore della bella 51enne?

Chi è il nuovo amore di Claudia Gerini

Dopo la fine della relazione con l’imprenditore Simon Clementi nel 2021, Claudia Gerini aveva deciso di concentrarsi su se stessa e sulla sua carriera, mettendo da parte per qualche tempo amore e nuove conoscenze: “Sto vivendo una fase di grande libertà. Avevo bisogno, dopo tante convivenze, di avere una one-to-one con me stessa” aveva raccontato in un’intervista. E invece, dopo due anni da single, per l’attrice sembra essere arrivato finalmente un nuovo amore: in alcuni scatti pubblicati da Diva e Donna, infatti, la musa di Carlo Verdone si mostra in atteggiamenti molto complici con un misterioso uomo. Dopo una romantica uscita, i due si cambiano baci appassionati a bordo di un’auto, tradendo una complicità invidiabile.

Il fortunato in questione, tuttavia, non è del tutto sconosciuto al mondo del gossip: si tratta infatti dell’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, noto alle cronache rosa per essere stato marito di Nathaly Caldonazzo. Dall’ex stella del bagaglino, l’uomo ha avuto anche una figlia, Mia, nel 2004. Lontano dai riflettori, lavora da anni nel mondo della finanza: dopo aver a lungo ricoperto un ruolo presso un importante istituto di credito svizzero, oggi ricopre il ruolo di “Head of Asset Management” in Assiteca Sim.

La relazione tra i due, in realtà, risalirebbe alla scorsa estate. Già a settembre Claudia dichiarava: “Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa tre”. Un flirt che, a distanza di poco, si è trasformato in un vero amore: oggi l’attrice non si nasconde più, mostrandosi in pubblico accanto al suo Riccardo tra le strade di Napoli.

La vita sentimentale di una diva

L’ultima relazione di Claudia Gerini, quella con l’imprenditore Simon Clementi, risale al 2021. Prima di lui, l’attrice era stata sposata con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, da cui aveva avuto nel 2002 la primogenita Rosa. Dal 2009 al 2016 è stata invece legata al cantautore Federico Zampaglione, da cui ha avuto la secondogenita Linda nel 2009. Tra i suoi flirt più famosi anche quello con Gianni Boncompagni e Carlo Verdone.

Eppure il ruolo più importante nel suo cuore spetta a due donne: “Le mie figlie sono il mio più grande amore. Per loro posso fare tutto, qualsiasi cosa, per un uomo no” ha dichiarato di recente Claudia. L’attrice ha parlato in molte occasioni del rapporto speciale con Rosa e Linda, commuovendosi anche nel corso di un’ospitata a Verissimo in seguito ad una dolcissima lettera recapitatale dalla sua secondogenita.Un ulteriore punto in comune con Riccardo Sangiuliano, che è papà di Mia, una ragazza di 19 anni. E chissà che, come nelle migliori famiglie allargate, le tre ragazze, che sono quasi coetanee, non si riscoprano anche ottime amiche.