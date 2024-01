Fonte: IPA Claudia Gerini, chi è il fidanzato Riccardo Sangiuliano

Claudia Gerini è innamorata, come lei stessa ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera. Tanti gli amori che si sono susseguiti nella sua vita, talvolta legati alla carriera, e dopo un periodo in cui aveva deciso di concentrarsi su sé stessa il suo cuore ha ricominciato a battere per Riccardo Sangiuliano. Un nome già balzato agli onori delle cronache (rosa), in passato legato a una nota attrice e showgirl.

Che lavoro fa Riccardo Sangiuliano

Riccardo Sangiuliano è un nome già noto a chi mastica gossip, ma è un uomo decisamente lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito la laurea in Finanza Aziendale presso l’Università LUISS e un master in Value Investing presso la Columbia University, Sangiuliano ha lavorato in ambito economico e finanziario ad alti livelli.

Dapprima ha svolto ruoli di rilievo in un istituto finanziario in Svizzera, poi la sua carriera lo ha portato a ricoprire l’incarico di Institutional Client per Banca Generali, suo attuale impiego.

Il matrimonio (finito) con Nathaly Caldonazzo

Se il nome di Riccardo Sangiuliano non vi è nuovo è per via della relazione di lunga data con la nota attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo. Una coppia ai tempi innamoratissima che nel 2004 è convolata a nozze, dando il benvenuto alla figlia Mia nel novembre dello stesso anno.

La Caldonazzo aveva parlato del marito durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2021, spiegando come il rapporto con la figlia fosse talvolta complicato ed esprimendo il desiderio di vederli di nuovo vicini.

La relazione tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano

Gli amori di Claudia Gerini sono ben noti, a cominciare dalla “relazione” con Gianni Boncompagni quando era giovanissima per finire con la storia con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, nata dopo il divorzio dal primo marito Alessandro Enginoli. Da quest’ultimo è nata la figlia Rosa, che oggi da l’attrice come la mamma.

Dopo la fine dell’ultima relazione con l’imprenditore Simon Clementi nel 2021, la Gerini aveva ammesso di aver bisogno di prendersi del tempo per sé, godendosi un periodo di libertà, salvo poi far capolino in alcuni scatti rubati dal settimanale Diva e Donna, al fianco di un uomo “misterioso”.

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, come si sono conosciuti

“Sono in una relazione molto felice e appagante”, ha rivelato per la prima volta in un’intervista al Corriere della Sera, confermando dunque le tante voci che si rincorrevano ormai da mesi e raccontando per la prima volta qualche dettaglio in più in merito al loro primo incontro.

“L’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa – si legge nell’intervista a proposito di Riccardo Sangiuliano -. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Ci frequentiamo da sei mesi. Uscivo da due anni passati per la prima volta sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e, in cui, soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te”.