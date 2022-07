Fonte: iStockPhoto Riconquistare un amore perduto con le frasi giuste

Le storie d’amore finiscono, ma può capitare che quello sia solo un momento e che poi la relazione possa ricominciare. Certamente non è facile, così come non è semplice per due persone superare situazioni difficili, che minano la fiducia alla base del rapporto.

Ma nulla è impossibile, per cui si può ritornare insieme anche dopo del tempo trascorso distanti.

Non è una situazione così impossibile, come dimostrano anche le vicende di persone del mondo dello spettacolo che sono riuscite a ricucire felicemente rapporti conclusi.

Vi sono frasi per riconquistare un amore perduto che sono perfette per essere dedicate a quella persona speciale che, nonostante la fine dell’amore, è ancora nel cuore. Pensieri speciali per cercare di ricostruire ciò che si era distrutto. Certamente in un altro modo, con altre formule, ma con alla base quell’amore che, almeno per voi, non si è mai sopito.

DiLei ha scelto citazioni e aforismi per riconquistare un amore perduto, da dedicare a chi si ama ancora.

Frasi per riconquistare un amore perduto

Sono passati giorni, mesi, magari anche anni, ma quella persona continua ad avere il vostro cuore. È perché per voi il sentimento non è mai finito, magari ha subito una battuta d’arresto, oppure vi siete fatti troppo male, ma comunque per voi la persona alla quale dedicate i vostri pensieri è quella con la quale vorreste trascorrere il resto della vostra vita.

Ma come cercare di riavvicinarla? Perché non farlo con un corteggiamento dolcissimo? Magari usando una frase per riconquistare un amore perduto.

Ecco alcune delle più emozionanti, alle quali è difficile dire di no.

Per un istante le nostre vite si sono incontrate… le nostre anime si sono sfiorate. (Oscar Wilde)

L’assenza è per l’amore ciò il vento è per il fuoco; estingue quello piccolo, ravviva quello grande. (De Bussy)

Ora che ti ho perso, so di aver perso tutto. Malgrado ciò, non posso permettere che tu scompaia dalla mia vita e mi dimentichi senza sapere che non ti serbo rancore, che fin dall’inizio sentivo che ti avrei perso e che tu non avresti mai visto in me quello che io vedevo in te. Voglio che tu sappia che ti ho amato fin dal primo giorno e che continuo ad amarti, ora più che mai, anche se non voi sentirtelo dire.

(Carlos Ruiz Zafon)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Con ogni addio impari.

E impari che l’amore non è appoggiarsi a qualcuno

e la compagnia non è sicurezza.

E inizi a imparare che i baci non sono contratti

e i doni non sono promesse. (Jorge Louis Borges)

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano (Antonello Venditti – Amici mai)

Frasi per quando ti lasci

Lasciarsi con una persona, dirsi addio, è un lutto: non finisce solo l’amore, ma anche i sogni che erano stati coltivati assieme, i desideri, i ricordi belli e brutti che hanno segnato il vostro rapporto. Fa male lasciarsi, soprattutto se il sentimento è ancora vivo, se quella persona non è stata dimenticata. Molto più semplice sarebbe se tutto si fosse concluso, anche se questo non sarebbe causa di minore sofferenza. Ma quando non è così si raggiungono livelli di delusione e malessere, molto elavati. Ecco le frasi per quando ti lasci. Da dedicare e da dedicarsi.

L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione. (Nuria Barrios)

In quelle ore lunghe fui la sentinella del dolore, vegliai insieme a una nuova folla di parole morte… Devo imparare di nuovo il passo tranquillo di chi crede dove sta andando e perché… ora mi sentivo in petto un dolore lungo che mi privava di ogni sentimento. (Elena Ferrante)

Ma quando un giorno sarai lontana

E vedrai il cielo quando si colora

Pensami almeno per un momento

Pensami almeno per mezz’ora (Jovanotti – Quando sarai lontana)

Le cose si rompono in continuazione.

Bicchieri, piatti, unghie.

Le promesse.

I cuori. (Jody Lynn Picoult)

L’amore è anche imparare a rinunciare all’altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. (Sergio Bambarén)

Quando un amore finisce, uno dei due soffre.

Se non soffre nessuno, non è mai iniziato.

Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

È così che finiscono gli amori.

Le labbra si stancano, i respiri si placano, i battiti diminuiscono, gli orizzonti si restringono.

Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute.

E dal soffitto le domande ti guardano e non cercano neanche più risposta. (Fabrizio Caramagna)

Frasi per un ex amore

Ci sono ex amori che finiscono e lasciano addosso la malinconia, o la voglia di tornare assieme, e altri – invece – che sono una liberazione. Questi ultimi sono quelli facili da concludere, perché la sensazione che si vive dopo la rottura è quella di riuscire a tornare a respirare.

Ma non sempre funziona così. A volte si sta male, a volte si cerca di fare nuovamente breccia nel cuore di quella persona, altre si vorrebbe avere una macchina del tempo per poter rimediare ai propri errori e riuscire a evitare le ragioni che hanno portato alla fine.

Una raccolta di frasi per un ex amore, per riderci su oppure per cercare delle risposte nelle parole.

Ho incontrato la mia ex moglie in un ristorante e siccome sono un libertino mi sono avvicinato a lei fluttuando e le ho chiesto esitando: “Che ne dici di tornare a casa e fare l’amore ancora una volta?” E lei mi ha risposto: “Sul mio cadavere!” Io allora ho replicato: “Perché no, è come lo abbiamo sempre fatto”. (Woody Allen)

Non dimentico mai una faccia, ma nel tuo caso sarei felice di fare un’eccezione. (Groucho Marx)

Ex è una bella parola! Essere un ex è già qualcosa. Ex combattente, ex amante, ex violinista, ex sciupafemmine. In pratica tutti gli ex, a eccezione dell’ex vivente. (Luciano De Crescenzo)

Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me cercherai qualcosa che mi appartiene. (Pablo Neruda)

Non sprecare neanche un minuto pensando a qualcuno che non ti piace. (Dwight D. Eisenhower)

Quando lei ti lascerà perché avrà trovato due occhi più belli dei tuoi, altre mani da stringere, un’altra bocca da baciare… non odiarla, ma ricorda i momenti che avete passato insieme e ringraziala… perché lei ti ha dato un poco della sua vita. (Jim Morrison)

Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un’altra. La mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati. (Marilyn Monroe)

Nessuno merita le tue lacrime, e chi le merita non te le farà mai versare. (Gabriel Garcia Marquez)

A proposito, ti amavo. Te lo dico ora perché ormai non ha più importanza. (Jean-Paul Sartre)

Non ti ho amato per noia, o per solitudine, o per capriccio. Ti ho amato perché il desiderio di te era più forte di qualsiasi felicità. E lo sapevo che poi la vita non è abbastanza grande per tenere insieme tutto quello che riesce ad immaginarsi il desiderio. Ma non ho cercato di fermarmi, né di fermarti. Sapevo che lo avrebbe fatto lei. E lo ha fatto. È scoppiata tutto d’un colpo. (Alessandro Baricco)

Perché quando c ‘è di mezzo l’amore le persone a volte si comportano in modo stupido. Magari sbagliano strada, ma comunque ci stanno provando. Ti devi preoccupare quando chi ti ama non ti ferisce più, perché vuol dire che ha smesso di provarci o che tu hai smesso di tenerci. (Alessandro D’Avenia)

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai.

(Oriana Fallaci)

Frasi per una ex che ti manca

Capita a tutti: ci sono volte durante le quali una relazione si sbaglia. Il problema sussite quando ce ne accorgiamo troppo tardi, quando l’altra persona ha deciso di chiudere il rapporto e non vuole più saperne nulla. Ma si può ancora provare a recuparare: la cosa fondamentale è chiedere scusa e farlo con il cuore in mano. .

Se si è sinceri, e questo si percepisce, allora il tentativo di ricucire i rapporti potrebbe anche andare a buon fine. Ci si può fare aiutare da citazioni e aforismi famosi, frasi per una ex che ti manca e che vuoi nuovamente riconquistare.