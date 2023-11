Fonte: iStock Le migliori frasi sulla determinazione nella vita, nello sport e in amore

Una grande virtù che consente di vivere la vita al meglio e di raggiungere i propri traguardi più rapidamente è senza dubbio la determinazione. Il coraggio, la perseveranza, una buona dote di tenacia: sono tutti elementi utili per poter andare avanti a testa alta e affrontare ogni ostacolo con forza, senza abbattersi mai e senza perdere di vista i propri obiettivi. Vediamo alcune delle più belle frasi sulla determinazione che DiLei ha scelto per te.

Frasi sulla tenacia e determinazione

La determinazione ci dà una marcia in più, insieme alla tenacia, ci consente di raggiungere i risultati sperati. Ci sono momenti nella vita in cui ci si sente meno motivati e più insicuri, può capitare, la vita è fatta di alti e bassi e a volte basta davvero poco per sentirsi a terra. E allora speriamo che questa raccolta di aforismi speciali e frasi sulla determinazione possa servirti a ritrovare l’amore per te stesso e la forza di andare avanti:

Persevererò finché avrò successo. Compirò sempre un altro passo. Se quello non sarà di aiuto ne farò un altro, e poi ancora. In verità, un passo alla volta non è così difficile… Io so che piccoli tentativi, ripetuti, completano qualsiasi compito. (Og Mandino)

La differenza tra una persona di successo e le altre non è nella mancanza di forza, né nella mancanza di conoscenza, ma piuttosto nella mancanza di volontà. (Vince Lombardi Jr.)

L’uomo determinato obbedisce a una legge diversa, che considero assolutamente sacra: la legge umana che opera in lui, la sua volontà individuale. (Bruce Lee)

La determinazione è il passo di chi lascia i limiti alle spalle. (Fabrizio Caramagna)

Un sogno non diventa realtà magicamente; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. (Nelson Mandela)

Non sai mai cosa c’è dietro l’angolo. Potrebbe essere tutto. Oppure potrebbe essere nulla. Continua a mettere un piede davanti all’altro, e poi un giorno ti guarderai indietro e scoprirai di aver scalato una montagna. (Tom Hiddleston)

L’ispirazione comincia, il lavoro prosegue, la determinazione finisce. (Fabrizio Caramagna)

La differenza tra l’impossibile e il possibile sta nella determinazione dell’individuo. (Tommy Lasorda)

Ci vuole coraggio.

Ci vuole determinazione.

Ci vuole fantasia. (Tiziano Terzani)

Ci vuole determinazione. Ci vuole fantasia. (Tiziano Terzani) Non ti arrendere mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta. (Paulo Coelho)

Avere un obiettivo chiaro nella mente, qualcosa che si vuole davvero, credere in se stessi ed essere tenaci, e fare di tutto per non lasciarsi distrarre dallo scopo. Negli affari, nella vita familiare, nello sport, nella politica, seguite queste semplici regole, e le vostre probabilità di successo saranno astronomicamente alte. (Dale Carnegie)

Non si tratta di vincere. Si tratta di non mollare. Se avete un sogno, lottate. (Lady Gaga)

Ho scoperto che imparare qualcosa, non importa quanto complessa, non era difficile quando avevo una ragione per volerla conoscere. (Homer Hickam)

Nella guerra, determinazione; nella sconfitta, resistenza; nella vittoria, magnanimità; nella pace, benevolenza. (Winston Churchill)

Colui che sa essere costante, che sa perseverare, che ha misura nelle parole e autocontrollo, che mai alza la voce, ebbene, costui si avvicina all’elevazione. (Confucio)

Non lasciare che ci si accontenti di aspettare e vedere cosa succederà, ma dacci la determinazione di fare succedere le cose giuste. (Peter Marshall)

Lasciate che vi dica il segreto che mi ha portato al successo. La mia forza risiede soltanto nella mia determinazione. (Louis Pasteur)

Il coraggio e la determinazione possiedono un talismano magico di fronte al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono nel nulla. (John Quincy Adams)

Frasi sulla determinazione delle donne

Per la società in cui viviamo, nei secoli, è sempre stato l’uomo simbolo di forza e tenacia. Ma oggi sappiamo benissimo che non c’è differenza alcuna e, anzi, la storia è fatta di donne che sono diventate simbolo di determinazione e coraggio, che hanno saputo cadere e rialzarsi, battersi per avere gli stessi diritti degli uomini, lottare per uscire dalla prigione di violenza e soprusi in cui erano incatenate.

E allora, essendo a conoscenza di quelle che sono le reali difficoltà che le donne hanno dovuto affrontare nel corso della storia, possiamo affermare con certezza che vivere una vita da donna richiede una dose di forza eccezionale. Vediamo alcuni pensieri profondi e frasi sulla determinazione delle donne scelti da DiLei:

Le donne sostengono la metà del cielo. (Proverbio cinese)

Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare. (Daniel Pennac)

Credo nelle donne forti. Credo nella donna che è in grado di difendere se stessa. Credo nella donna che non ha bisogno di nascondersi dietro la schiena di suo marito (C. JoyBell C.)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi-Montalcini)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. (Margareth Tatcher)

Le donne. Fragili nell’attimo, ma indistruttibili nel tempo. (Fabrizio Caramagna)

Tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e di determinazione. (Khalil Gibran)

Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati. (Geppi Cucciari)

– Dove hai trovato la forza?

– Siamo donne, tesoro, la forza trova noi. (Lucy e Charlie Brown, Charles M. Schulz)

– Siamo donne, tesoro, la forza trova noi. (Lucy e Charlie Brown, Charles M. Schulz) Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Io credo nel diventare forte quando tutto sembra andare storto. Io credo che le ragazze felici siano le ragazze più belle. Io credo che domani sarà un altro giorno, ed io credo nei miracoli. (Audrey Hepburn)

La tua abilità di formare il destino è direttamente proporzionale alla tua credenza che è una questione di volontà e determinazione. (James A. Owen)

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire. (Monica Vitti)

Le donne forti amano in modo diverso, amano forte. Le donne più forti il più non lo conoscono, perché il più sono loro. (Erika Moon)

Cara donna, a volte ti capiterà di essere troppo donna, troppo intelligente, troppo bella, troppo forte, sempre troppo qualcosa. Questo fa sentire un uomo meno uomo e tu comincerai ad avvertire il bisogno di essere meno donna. L’errore più grande che puoi fare è togliere i gioielli dalla tua corona perché un uomo la possa reggere con più facilità. Quando ciò accade, bisogna che tu capisca che quello che ti serve non è una corona più piccola, ma un uomo dalle mani più grandi. (Michael Reid)

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosevelt)

Il coraggio è la più importante di tutte le virtù perché senza coraggio, non puoi mettere in pratica qualsiasi altra virtù in maniera consistente. (Maya Angelou)

La donna forte ha bisogno di affetto e protezione come chiunque altra. Perché quasi sempre quel “lei è forte” significa solo “lotta da sola”. (Paulo Coelho)

Le donne non sono mai così forti come quando si armano della loro debolezza. (Marie de Vichy)

Quando si appartiene a una minoranza bisogna essere migliori per avere il diritto di essere uguali. (Christian Collange)

La motivazione è il carburante necessario per mantenere acceso il motore umano. (Zig Ziglar)

Pazienza, determinazione e soprattutto voglia di fare sacrifici: solo così si arriva in alto. (Tania Cagnotto)

Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile. (Frank Lloyd Wright)

Un fallimento stabilisce semplicemente che la nostra determinazione a riuscire non era abbastanza forte. (John C. Bovee)

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile! (Charlotte Witton)

Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza. (Luna Del Grande)

Volere è carattere in azione. (William McDougall)

Tutti abbiamo dei sogni, ma per fare in modo che si realizzino sono necessari una grande dose di determinazione, applicazione, auto-disciplina e sforzo. (Jessie Owens)

Frasi sulla determinazione in amore

Anche in amore, come in tutte le cose nella vita, ci vogliono determinazione, coraggio, forza di volontà. Ma anche sacrificio, voglia di mettersi in gioco, è importante essere consapevoli che l’amore è un sentimento stupendo – è vero – ma è anche sofferenza, dedizione, estrema fiducia e forza di volontà.

Ebbene, vivere l’amore significa affrontarlo con determinazione, avere il coraggio di manifestare i propri sentimenti, ma anche di dare sempre spazio a sé stessi, senza mai lasciarsi prevalere dal partner, senza mai annullarsi per compiacere l’altro. Vediamo alcuni utili aforismi sulla determinazione in amore:

L’amore è un cerchio più forte della paura. (Paolo Di Tarso)

L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Non merita d’essere amato chi non abbia il coraggio di farsi odiare. (Arturo Graf)

Di tutte le forme di prudenza, la prudenza nell’amore è forse la più fatale alla vera felicità. (Bertrand Russell)

Quanto coraggio si ha quando si è sicuri di essere amati. (Sigmund Freud)

Non esiste uomo tanto codardo che l’amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe. (Platone)

L’amore non inizia e non finisce nel modo in cui pensiamo. L’amore è una battaglia, l’amore è una guerra; l’amore è crescere. (James Baldwin)

Chi comincia ad amare, deve essere pronto a soffrire. (Antoine Gombaud)

Amano davvero, quelli che tremano nel dire di amare. (Philip Sidney)

Frasi sulla determinazione nel lavoro

Anche sul lavoro è fondamentale essere determinati a raggiungere i propri obiettivi professionali, avere il coraggio e la forza di dimostrare quanto valiamo, senza farci scavalcare dagli altri, ma senza nemmeno cercare di prevalere e mettersi in luce offuscando i colleghi. Non sempre è facile, tanto dipende anche dalle persone con cui si ha a che fare ogni giorno: ma attenzione sempre alla propria dignità e a una buona dose di autostima e determinazione:

Poiché la disperazione era un eccesso che non gli apparteneva, si chinò su quanto era rimasto della sua vita, e riiniziò a prendersene cura, con l’incrollabile tenacia di un giardiniere al lavoro, il mattino dopo il temporale. (Alessandro Baricco)

La voglia di perseverare è spesso la differenza tra il fallimento e il successo. (David Sarnoff)

Io penso che tutti dovrebbero studiare le formiche. Esse hanno una sorprendente filosofia in quattro punti. Non arrenderti mai, guarda avanti, sii positivo e fai tutto quello che puoi. (Jim Rohn)

Per realizzare un sogno devi lavorare duramente. Serve pure tanta fortuna, servono le circostanze giuste, ma senza impegno e determinazione non ce la farai mai. (Hanif Kureishi)

In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che credono con testardaggine nei sogni. (Luis Sepulveda)

La determinazione è fallire per 19 volte e avere successo la ventesima. (Julie Andrews)

Gutta cavat lapidem – La goccia scava la pietra. (Lucrezio)

Inseguire il sogno e poi ancora il sogno, e così per sempre. Usque ad finem. (Joseph Conrad)

Un’anima determinata farà di più con una chiave inglese arrugginita di quanto uno scansafatiche realizzerà con tutti gli strumenti di un’officina meccanica. (Robert Hughes)

Pensa, credi, sogna e osa. (Walt Disney)

Chi la dura la vince. (Proverbio)

Non esiste circostanza, né destino, né fato che possa ostacolare la ferma risolutezza di un animo determinato. (Ella Wheeler Wilcox)

Mi spezzo ma non mi piego. (Proverbio)

La determinazione è la sveglia del volere umano. (Anthony Robbins)

Il mondo prepara la strada per l’uomo che sa dove sta andando. (Ralph Waldo Emerson)

Il miglior giorno della tua vita è quello in cui decidi che la tua vita appartiene a te. Nessuna scusa o pretesto. Nessuno a cui appoggiarsi o su cui contare, nessuno a cui dare la colpa. Il dono è tuo, ed è un viaggio affasciante, e solo tu sei responsabile della sua qualità. Questo giorno è quello in cui la tua vita ha inizio. (Bob Moawad)

Il desiderio è la chiave per la motivazione, ma sono la determinazione e l’impegno verso un inesorabile perseguimento dei tuoi obiettivi che faranno in modo che tu ottenga il successo che cerchi. (Mario Andretti)

Frasi sulla determinazione nello sport

In quale altro ambito della vita, se non nello sport, serve ancora la determinazione? La voglia di vincere, la capacità di non abbattersi in caso di sconfitta, ma anzi trovare la forza per reagire, rialzarsi e dimostrare le proprie doti.

I grandi sportivi della storia ci lasciano in continuazione dei forti insegnamenti a tal proposito, delle frasi sulla determinazione che chiunque può usare nei momenti in cui il morale è sotto i piedi, nelle giornate storte in cui si fa fatica a credere in se stessi: