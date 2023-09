Le migliori frasi sull’essere forti nella vita, per rialzarsi e andare avanti

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Quando la vita ci pone davanti degli ostacoli troppo difficili da superare, è tempo di alzare la testa e affrontare tutto con coraggio: a volte può sembrare impossibile, ma dentro di noi si cela una forza che spesso non pensiamo di avere. Forse c’è bisogno di una piccola spintarella per andare avanti, ma non dobbiamo mai arrenderci.

Su DiLei abbiamo raccolto le più belle frasi sull’essere forti nella vita, per trovare la giusta motivazione quando tutto sembra andare storto. Se ti senti giù e credi di non farcela, non abbatterti: leggi queste citazioni famose per riprendere coraggio e finalmente mostrare a te stesso che sei in grado di superare ogni avversità.

Frasi sull’essere forti nella vita

Tutti, prima o poi, ci troviamo ad affrontare momenti troppo difficili per non perdere il sorriso e la speranza. È proprio in quei frangenti che dobbiamo stringere i denti e ritrovare la forza nascosta dentro di noi. Se stai attraversando una situazione che ti preoccupa o ti fa soffrire, prova ad immergerti in queste frasi sull’essere forti e recupera fiducia in te stesso.

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono pieni di cicatrici. (Khalil Gibran)

Quando desideriamo una vita senza difficoltà, ricordaci che le querce crescono forti con i venti contrari e i diamanti si formano sotto pressione. (Peter Marshall)

Non sappiamo nemmeno quanto siamo forti, finché non siamo costretti a mostrare quella forza nascosta. (Isabel Allende)

Lotta sempre per le tue idee, non essere la marionetta di nessuno. (Maria Mollica Nardo)

Sorprendi te stesso ogni giorno con il tuo coraggio. (Denholm Elliott)

C’è una cosa che devi sempre ricordare. Sei più coraggioso di quanto credi, più forte di quanto sembri e più intelligente di quanto pensi. (A.A. Milne)

La bellezza dell’anima risplende quando un uomo sopporta con atteggiamento serie una pesante sventura dopo l’altra, non perché egli non le sente, ma perché egli è un uomo di tempra elevata ed eroica. (Aristotele)

Ti è stata data questa vita perché sei abbastanza forte per viverla. (Ain Eineziz)

Quando ti alzi al mattino, pensa a quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, godere, amare. (Marco Aurelio)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Anche il sole è debole quando sorge la mattina, e raccoglie forza e coraggio man mano che il giorno avanza. (Charles Dickens)

La speranza non ti abbandona mai, sei tu che la abbandoni. (George Weinberg)

Quando sei alla fine della corda, fai un nodo e tieni duro. (Theodore Roosevelt)

Ricorda sempre che hai dentro di te la forza, la pazienza e la passione per raggiungere le stelle e cambiare il mondo. (Harriet Tubman)

Frasi sulla forza di andare avanti

Vietato arrendersi, anche quando tutto sembra andare storto: non devi mai perdere il coraggio e la fiducia nelle tue capacità. Trova la forza per rialzare la testa e andare avanti, senza cedere alle difficoltà. Ecco alcune frasi bellissime per chi ha perso la motivazione e non sa proprio come rialzarsi.

Non giudicarmi dai miei successi, giudicami da quante volte sono caduto e mi sono rialzato. (Nelson Mandela)

Se non puoi volare allora corri, se non puoi correre allora cammina, se non puoi camminare allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia devi continuare ad andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Quando tutto sembra andare contro di te, ricorda che l’aereo decolla contro vento. (Henry Ford)

Devi andare avanti, avanti, avanti… senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro, perché se è rimasto dietro significa che non voleva accompagnarti nel tuo viaggio. (Giulia Carcasi)

Tutto è un’opportunità per crescere o un ostacolo per impedirti di crescere. Puoi scegliere. (Dr. Wayne Dyer)

Non importa se vai avanti lentamente, l’importante è che non ti fermi. (Confucio)

Nel mezzo di una difficoltà si trovano le opportunità. (Albert Einstein)

Ogni volta che ti ritrovi a dubitare di quanto lontano puoi andare, ricorda semplicemente quanto lontano sei arrivato. Ricorda tutto ciò che hai affrontato, tutte le battaglie che hai vinto e tutte le paure che hai superato. (N.R. Walker)

Molte delle cose importanti nel mondo sono state realizzate da persone che hanno continuato a provare quando sembrava non esserci alcuna speranza. (Dale Carnegie)

Credi in te stesso e in tutto ciò che sei, sappi che c’è qualcosa dentro di te che è più grande di ogni ostacolo. (Christian D. Larson)

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove. (Niccolò Ammaniti)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Mahatma Gandhi)

La nostra più grande debolezza sta nell’arrenderci. Il modo più sicuro per avere successo è sempre provarci ancora una volta. (Thomas A. Edison)

Se continui a lavorarci, se continui ad andare avanti, otterrai ciò che desideri. (Leigh Shulman)

Quando il gioco si fa duro, metti un piede davanti all’altro e vai avanti. Non arrenderti. (Roy T. Bennett)

Frasi sulla forza e sul coraggio

Avere paura è del tutto normale, ma ciascuno di noi può superare anche i timori più grandi, guardandosi dentro e trovando quel coraggio che non pensava di possedere. Se ti trovi in un momento di difficoltà e hai bisogno di un’iniezione di fiducia, lasciati ispirare da queste citazioni di forza e resilienza, per imparare a non mollare mai anche davanti agli ostacoli.

Il coraggio non è avere la forza di andare avanti, è andare avanti quando non hai la forza. (Napoleone Bonaparte)

Ciò che non ci uccide ci rende più forti. (Friedrich Nietzsche)

Il coraggio è la più importante di tutte le virtù, perché senza coraggio non puoi praticare con costanza nessun’altra virtù. (Maya Angelou)

La cosa più difficile è prendere la decisione di agire, il resto è solo tenacia. (Amelia Earhart)

Una persona veramente forte non ha bisogno dell’approvazione degli altri più di quanto un leone abbia bisogno dell’approvazione delle pecore. (Vernon Howard)

Il coraggio è essere spaventati a morte, ma salire comunque in sella. (John Wayne)

Gli ostacoli non devono fermarti. Se ti imbatti in un muro, non voltarti e non arrenderti. Scopri come scalarlo, attraversarlo o aggirarlo. (Michael Jordan)

Il coraggio non è l’assenza di paura, ma piuttosto la forza di andare avanti nonostante la paura. (Paulo Coelho)

Con il nuovo giorno arrivano nuove forze e nuovi pensieri. (Eleanor Roosevelt)

La forza non deriva dalla capacità fisica. Viene da una volontà indomabile. (Mahatma Gandhi)

Non sai mai che cosa è realmente destinato a te fino a quando non scegli di agire con coraggio e determinazione, lontano da dogmi e da mentalità. (Michele Acanfora)

Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi sei veramente. (E.E. Cummings)

Non conosce la propria forza chi non ha incontrato le avversità. (Ben Jonson)

Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo. Ma tenere duro quando tutti si aspetterebbero che tu cada a pezzi, questa è la vera forza. (Chris Bradford)

Sii paziente e tenace: un giorno questo dolore ti sarà utile. (Ovidio)

Un eroe è un individuo comune che trova la forza di perseverare e resistere nonostante gli ostacoli lo travolgano. (Christopher Reeve)

Frasi sull’essere positivi

Anche quando tutto va male, bisogna essere positivi e pensare al meglio. Certo, non sempre è facile, ma ne vale davvero la pena. Ecco alcune frasi per ispirare ottimismo anche nell’animo più turbato, da leggere ogni giorno per sentirsi subito meglio.

L’ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza speranza e fiducia. (Helen Keller)

Non tutti i giorni possono essere buoni, ma c’è qualcosa di buono in ogni giorno. (Alice Morse Earle)

Per essere un grande campione devi credere di essere il migliore. Se non lo sei, fingi di esserlo. (Muhammad Ali)

La speranza è importante, perché può rendere il momento presente meno difficile da sopportare. Se crediamo che il domani sarà migliore, oggi possiamo sopportare le difficoltà. (Thich Nhat Hanh)

Smettila di pensare a cosa potrebbe andare male e inizia a pensare a cosa potrebbe andare bene. (Roberto Benigni)

È solo nelle ore più buie che possiamo scoprire la vera forza della luce brillante dentro di noi che non potrà mai e poi mai essere attenuata. (Doe Zantamata)

Se si guarda nel modo giusto, si può vedere che il mondo intero è un giardino. (Frances Hodgson Burnett)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

Dai a ogni giorno la possibilità di diventare il giorno più bello della tua vita. (Mark Twain)

Inizia ogni giorno con un pensiero positivo e un cuore grato. (Roy T. Bennett)

La speranza è l’unica cosa più forte della paura. (Susanne Collins)

Esci nei campi, nella natura, al sole. Esci e cerca di ritrovare la fortuna dentro di te. Pensa a tutte le belle cose che crescono dentro e attorno a te e sii felice. (Anna Frank)

Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. (Romano Battaglia)

Se una cosa non ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. (Maya Angelou)

Siamo tutti nella fogna, ma alcuni di noi guardano le stelle. (Oscar Wilde)

Non permettere che i pensieri negativi entrino nella tua mente, perché sono erbacce che strangolano la fiducia. (Bruce Lee)

Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità. (Ezio Bosso)

L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. (Winston Churchill)

Non vedrei ora così bello, se già non avessi veduto così nero. (Giovanni Pascoli)

Frasi canzoni sull’essere forti

Infine, ecco alcuni versi di canzoni famosissime, italiane e internazionali, che parlano di forza e di coraggio: sono una grande fonte di ispirazione se ti senti giù e pensi di non riuscire più ad andare avanti. Leggile (o meglio ancora, cantale) quando ne hani più bisogno, per affrontare le difficoltà con un sorriso sulle labbra.