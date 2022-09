Frasi sulla fiducia, quella verso gli altri e verso se stessi

Fonte: iStockphoto Frasi sulla fiducia: citazioni e aforismi

La fiducia è una cosa importante: i rapporti si basano proprio su questa sorta di affinità, sulla consapevolezza (o la certezza) che l’altra persona farà tutto il possibile per non arrecarti un danno. Significa affidarsi a un altro, lasciare qualcosa di importante nelle sue mani. Non importa se si tratta di una cosa, o un sentimento, la fiducia che accompagna questa “concessione” è un elemento fondante e fondamentale dei rapporti di amicizia, amore e supporto.

Ci sono tante frasi sulla fiducia, non solo quella che viene data all’altro, ma anche pregne di delusione perché può accadere che venga meno e allora, in quei casi, è persa o tradita.

E poi ci sono quelle che parlano della fiducia in se stessi: perché siamo sempre la prima persona nella quale credere. Siamo noi ad avere tra le mani ogni possibilità, per questo, fidarsi delle proprie capacità e potenzialità, è fondamentale per il nostro benessere.

DiLei ha raccolto citazioni e aforismi che ci inducono a riflettere sulla fiducia, a capirne davvero il valore e a ricordarci quanto sia importante non tradila. Sia verso noi stessi, sia verso gli altri.

Frasi sulla fiducia persa e tradita

La fiducia si può revocare, è una cosa che capita quando si perde o viene tradita. Si tratta di momenti profondamente dolorosi perché, quando ci si affida a un’altra persona, lo si fa con la speranza che questa non farà mai volontariamente qualcosa che possa nuocere o fare del male. Quando, invece, accade che l’aspettativa viene delusa e il dispiacere può essere molto grande e forte.

Lo raccontano bene le frasi sulla fiducia persa e tradita che ci spiegano, attraverso le parole, le emozioni che travolgono le persone in quei momenti. Ecco le citazioni e gli aforismi che lo descrivono meglio.

Ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto: il segno resta indelebile. (Emanuela Breda)

La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti. (Papa Giovanni Paolo II)

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. (Edith Hamilton)

Puoi essere ingannato, se ti fidi troppo, ma vivrai nel tormento se non ti fidi abbastanza. (Frank Crane)

I matrimoni senza amore sono spaventosi. Tuttavia, c’è qualcosa di peggio di un matrimonio senza amore: un matrimonio in cui esiste l’amore, ma da una parte sola, ed esiste la fiducia, ma da una parte sola. Un matrimonio in cui uno dei due cuori è destinato a essere infranto. (Oscar Wilde)

Sai qual è la sensazione più brutta che puoi avere? Non fidarti della persona che ami più di qualsiasi altra cosa al mondo. (Cassandra Clare)

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te. (Jim Morrison)

Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friedrich Nietzsche)

Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. (Ernest Hemingway)

Ogni giorno per andare al lavoro, per mangiare, per muoverci, per vivere, noi compiamo una serie infinita di atti di fiducia. Ci affidiamo agli altri, al medico che ci cura, al muratore che ha costruito la nostra casa, al pizzaiolo che ci fa mangiare, al pilota che ci deve portare lontano. Diamo fiducia non perché lo vogliamo, perché davvero ci fidiamo, ma perché non possiamo farne a meno. E non è vero che la fiducia si dà solo alle cose serie, la fiducia si dà a tutto e tutti, per obbligo, perché la fiducia ci fa vivere. E morire. (Alessandro Perissinotto)

Niente ferisce, avvelena, ammala quanto la delusione. Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita, cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. (Oriana Fallaci)

La fiducia è come uno specchio, puoi aggiustarlo se è rotto, ma puoi ancora vedere la crepa nel riflesso. (Lady Gaga)

La fiducia si guadagna goccia a goccia, ma si perde a litri (Jean-Paul Sartre)

Frasi sulla fiducia in amore

Ci sono molti elementi che costituiscono la base di una relazione solida: i sentimenti e la fiducia sono – senza dubbio – tra quelli più importanti. Perché se vengono a mancare, mancano i presupposti stessi di un rapporto. Per questo si dice che ricostruire la fiducia perduta in un rapporto sia molto difficile, non impossibile, ma certamente implica tanto impegno da entrambe le parti senza la certezza che ciò che si è rotto possa essere davvero ricostruito.

Le frasi sulla fiducia in amore ne sottolineano l’importanza in un rapporto.

Tutto ciò che vorremmo conoscere dell’amore: una dolcezza attenta, una gioia appassionata e soprattutto la tenerezza e un’indomita fiducia, tutto ciò che non abbiamo mai avuto e di cui avremo solo l’illusione, il simulacro che noi stessi ci fabbrichiamo, spesso nel momento meno opportuno. (Françoise Sagan)

In amore quasi mai abbiamo modo di sincerarci di quanto detto dall’altro. E tuttavia gli crediamo.

La fiducia che gli rivolgiamo assomiglia alla fede in una religione misteriosa. (Fabrizio Caramagna)

Non siamo mai così vulnerabili come quando ci fidiamo di qualcuno, ma paradossalmente non possiamo trovare gioia e amore senza fiducia. (Walter Inglis Anderson)

Si può amare senza fidarsi, come si può stringere senza abbracciare. (Robert Brault)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gibran)

La fiducia è un mistero: questa è la prima cosa che si deve capire della fiducia. Per cui non la si può spiegare. È la forma più elevata di amore, è l’essenza stessa dell’amore. L’amore in sé è già un mistero, è qualcosa di indefinibile, ma l’amore è simile a una circonferenza e la fiducia ne è il centro, l’anima. L’amore è un tempio e la fiducia ne è il tabernacolo, là dove dimora Dio. (Osho)

Ricevere fiducia è una conquista più grande dell’essere amati. (George McDonald)

Frasi sulla fiducia in amicizia

Come la fiducia è uno dei pilastri che sorreggono l’amore, così lo è anche per l’amicizia. Il legame con gli amici è basato anche su questa, se non ci si può fidare degli amici allora significa che non sono quelli giusti. E quando un amico volta le spalle il dolore è quasi più forte di quando lo fa un amore, poiché gli amici veri sono come fratelli e non ci si aspetterebbe mai di soffrire per causa loro, a causa di un tradimento e della, conseguente perdita di fiducia. Le frasi più vere e profonde sulla fiducia in amicizia.

Non c’è amicizia salda senza fiducia: e non c’è fiducia senza far passare un certo tempo. (Aristotele)

È più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati da loro. (François de La Rochefoucauld)

La fiducia è il collante dell’amicizia. (Publilio Siro)

La storia offre più esempi della fedeltà dei cani che di quella degli amici. (Alexander Pope)

Le persone che ci donano la loro piena confidenza credono per questo di avere diritto alla nostra. Ciò è un errore: con i regali non si acquistano diritti. (Friedrich Nietzsche)

Un amico è una persona con cui puoi essere sincero, con cui non è mai necessario difendersi, su cui puoi contare sia che sia presente o assente, con cui non hai mai bisogno di fingere, a cui ci si può confidare se stessi senza paura di essere traditi, che non si sente di possederti perché sei suo amico, che non ti usa egoisticamente perché ha la tua fiducia. Vorrei avere un simile amico. E vorrei essere un simile amico. E io ho un simile amico. Te. (Alfred Armand Montapert)

Con un amico decidi tranquillamente di tutto, ma prima decidi se è un amico: una volta che hai fatto amicizia, ti devi fidare; prima, però, devi decidere se è vera amicizia. (Seneca)

La vera amicizia si basa unicamente sulla fiducia e sull’affetto, che derivano a loro volta da un reciproco senso di sollecitudine e rispetto. Sentimenti come la fiducia e la gentilezza amorevole, che neutralizzano la sensazione d’isolamento e solitudine, non scaturiscono dalla semplice presenza fisica degli altri, dal loro presentarsi come amici, ma dal nostro stesso atteggiamento nei loro confronti, che deve essere improntato alla premura e al rispetto. In definitiva, la fonte ultima dell’amicizia è dentro di noi. (Dalali Lama)

Frasi sulla fiducia in se stessi

Ma come ci si può fidare degli altri se non ci si fida di se stessi? La prima persona nella quale dobbiamo credere siamo sempre noi, perché il rapporto più lungo, più fruttuoso e più importante della nostra vita sarà sempre e solo quello che costruiamo con noi stessi.

Le frasi sulla fiducia in se stessi hanno lo scopo di ricordarci, o di ricordare a una persona cara, quanto sia importante dare valore alle proprie potenzialità, non sminuirsi, ma anzi avere la forza di capire, accettare e amare i propri talenti, la propria forza, così come la fragilità: perché tutti questi elementi concorrono a creare la persona che siamo.

Devi aspettarti grandi cose da te stesso, prima ancora di farle. (Michael Jordan)

Perché si crede in se stessi, non si cerca di convincere gli altri. Perché ci si accontenta di se stessi, non si ha bisogno dell’approvazione altrui. Perché si accetta se stessi, tutto il mondo intero lo accetta. (Lao Tzu)

Chi guarda fuori, sogna. Chi guarda dentro, si sveglia. (Carl Gustav Jung)

Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei. (Marilyn Monroe)

L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. (Ralph Waldo Emerson)

Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita. (Oscar Wilde)

Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai. (Alex Zanardi)

Con la realizzazione del proprio potenziale e la fiducia nelle proprie capacità, si può costruire un mondo migliore. (Dalai Lama)

Abbi fiducia in te stesso, ogni cuore vibra su quella corda di ferro. (Ralph Waldo Emmerson)

La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana. (Sándor Márai)

Si ottengono forza, coraggio e fiducia in ogni esperienza in cui abbiamo davvero smesso di guardare in faccia la paura. Dobbiamo fare quello che pensiamo di non poter fare. Devi essere in grado di dire a te stesso: “Ho vissuto questo orrore. Posso affrontare la prossima cosa che arriverà”. (Eleanor Roosevelt)

Il peggior nemico della creatività è la mancanza di fiducia in se stessi. (Sylvia Plath)

Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri. (Johann Wolfgang Goethe)

Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere. (Papa Giovanni Paolo II)

Mi chiedi qual è stato il mio progresso? Ho cominciato a essere amico di me stesso. (Seneca)

La forza mentale fa parte del carattere, non si può studiare a tavolino. Si è forti di testa se si riesce a rimanere sereni e divertirsi anche quando le cose non vanno bene, e se si riesce a non perdere mai la fiducia in se stessi e nel lavoro di squadra. (Valentino Rossi)

Riflessioni sulla fiducia

Dare fiducia, ricevere fiducia, credere in se stessi: si tratta di concetti importanti, che sono stati indagati da tantissimi pensatori e pensatrici di ogni epoca. Da tutte queste parole emergono riflessioni sulla fiducia importanti, profonde, capaci di ispirare e delle quali fare tesoro. Citazioni e aforismi capaci di regalarci un punto di vista sulle cose e di insegnarci anche come migliorare noi stessi e il rapporto che costruiamo con le altre persone.