Frasi sull’essere se stessi, le più belle per imparare ad accettarsi

Al mondo non c’è persona uguale a te, sei unica e speciale: perché dunque inseguire una “normalità” che ti porterebbe ad essere proprio come tutti gli altri? Esaltare la tua unicità è il modo migliore per raggiungere il successo, per vivere una vita felice e ricca di soddisfazioni. A volte la strada è lunga e tortuosa, ma vale davvero la pena fare uno sforzo e imparare ad essere sempre te stesso. Su DiLei abbiamo raccolto alcune bellissime frasi che potranno esserti d’aiuto per ricordare di inseguire la tua autenticità, anche quando sembra essere davvero difficile.

Frasi sull’essere se stessi

Sii sempre te stesso e non piegarti alla volontà degli altri: è questo il motto da tenere a mente, se si vuole essere felici. Ecco allora alcune celebri citazioni di grandi autori per imparare ad accettarti per quello che sei veramente.

Se la vita è un palcoscenico e tu sei il tuo agente, allora non esitare a interpretare il personaggio che desideri essere. (Richelle E. Goodrich)

Essere te stesso in un mondo che cerca costantemente di farti diventare qualcos’altro è il risultato più grande. (Ralph Waldo Emerson)

Quando ti accontenti di essere semplicemente te stesso e non fai confronti o gareggi, tutti ti rispettano. (Lao Tzu)

Essere se stessi è una virtù esclusiva dei bambini, dei matti e dei solitari. (Fabrizio de André)

Prima di poter essere qualcosa, devi essere te stesso. Questa è la cosa più difficile da trovare. (E.L. Königsburg)

Segui la tua luce lunare interiore, non nascondere la follia. (Allen Ginsberg)

Mai offuscare il tuo splendore per qualcun altro. (Tyra Banks)

La cosa più facile da essere al mondo sei tu. La cosa più difficile è ciò che gli altri vogliono che tu sia. Non lasciare che ti mettano in quella posizione. (Leo Buscaglia)

Io accetto la grande avventura di essere me stessa. (Simone de Beauvoir)

Si fa presto a dire a un giovane: “Devi essere te stesso!”, perché essere se stessi è compito di tutta una vita, un cammino di faticosa libertà. (Padre Enzo Bianchi)

Sembra così semplice, ma se sei solo te stesso, sei diverso da chiunque altro. (Tony Bennett)

Essere se stessi è tutto ciò che serve. Se vuoi impressionare qualcuno, non essere qualcun altro, sii solo te stesso. (Selena Gomez)

Le piante sono più coraggiose di quasi tutti gli esseri umani: un albero di arance preferirebbe morire piuttosto che produrre limoni, mentre invece di morire la persona comune preferirebbe essere qualcuno che non è. (Mokokoma Mokhonoana)

Avremo mai il coraggio di essere noi stessi? (Margaret Mazzantini)

Il massimo punto di felicità è che un uomo sia disposto ad essere ciò che è. (Erasmo)

Essere nient’altro che se stessi in un mondo che fa del suo meglio, notte e giorno, per renderti qualcun altro significa combattere la battaglia più dura che un essere umano possa combattere. E non smettere mai di lottare. (E.E. Cummings)

Innanzitutto dì a te stesso chi vuoi essere; poi fai ogni cosa di conseguenza. (Epitteto)

Frasi sul credere in se stessi

A volte può sembrare difficile, ma avere fiducia nelle tue capacità è fondamentale per raggiungere anche i traguardi più lontani. Come imparare a credere in te stesso? Lasciati ispirare da questi aforismi celebri, per trovare la forza di andare avanti a testa alta.

Credi nel tuo infinito potenziale. I tuoi unici limiti sono quelli che ti sei imposto. (Roy T. Bennett)

Se non hai fiducia in te stesso, sei sconfitto due volte nella corsa della vita. Con fiducia, hai vinto ancor prima di iniziare. (Cicerone)

La tua grandezza non è rivelata dalle luci che brillano su di te, ma dalla luce che brilla dentro di te. (Ray A. Davis)

Credi in te stesso, abbi fiducia nelle tue capacità. Senza un’umile ma ragionevole fiducia nei propri poteri non si può avere successo o essere felici. (Norman Vincent Peale)

Per essere un campione devi credere in te stesso quando nessun altro lo farà. (Sugar Ray Robinson)

C’è un eroe in tutti noi. Non dubitare mai di chi sei. (Lailah Gifty Akita)

Un uomo non può sentirsi a proprio agio senza la propria approvazione. (Mark Twain)

Pensa a quanti sogni muoiono con le persone: se non credi in te stesso, qualunque cosa tu stia facendo è priva di motivo. (Bibi Bourelly)

Credi in te stesso, affronta le tue sfide, scava in profondità dentro te stesso per vincere le paure. Non permettere mai a nessuno di abbatterti. Devi andare avanti. (Chantal Sutherland)

È la fiducia nei nostri corpi, nelle nostre menti e nei nostri spiriti che ci permette di continuare a cercare nuove avventure. (Oprah Winfrey)

Potresti essere l’unica persona rimasta a credere in te, ma è abbastanza. Basta una stella per squarciare un universo di oscurità. Non mollare mai. (Richelle E. Goodrich)

Non lasciare che la paura o l’insicurezza ti impediscano di provare cose nuove. Credi in te stesso. Fai quello che ami. E, cosa più importante, sii gentile con gli altri, anche se non ti piacciono. (Stacy London)

Non ci sono scorciatoie per il successo. Devi credere in te stesso e non mollare mai. (Neha Dupia)

Una chiave importante per il successo è la fiducia in se stessi. Una chiave importante per la fiducia in se stessi è la preparazione. (Arthur Ashe)

Non appena impari a fidarti di te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang von Goethe)

Frasi sull’amor proprio

Il primo passo per stare bene con se stessi è imparare ad amarsi. Solo così potrai dare amore agli altri e migliorare la tua vita (ma anche quella di chi ti circonda). Leggi queste bellissime frasi sull’amor proprio, che puoi dedicare a te stesso o alle persone a cui tieni di più.

Non essere mai costretto al silenzio. Non permettere mai a te stesso di diventare una vittima. Non accettare la definizione di nessuno della tua vita, ma definisci te stesso. (Harvey Fierstein)

Se non sei una persona che ha un amore naturale e spontaneo per se stesso, è difficile lasciar andare il tuo desiderio di compiacere gli altri, e questo non è davvero un ingrediente per una vita felice. (Anne Hathaway)

Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. (Seneca)

L’amor proprio è un oceano e il tuo cuore è un vaso. Rendilo pieno e qualsiasi eccesso si riverserà nella vita delle persone a cui tieni. Ma devi venire prima tu. (Beau Taplin)

Ci sei tu e tu. Questa è una relazione. Questa è la relazione più importante. (Nayyirah Waheed)

Il modo in cui ami te stesso è il modo in cui insegni agli altri ad amarti. (Rupi Kaur)

Non solo l’amor proprio e l’amore per gli altri vanno di pari passo, ma alla fine sono indistinguibili. (M. Scott Peck)

Tu stesso, come chiunque altro nell’intero universo, meriti il tuo amore e il tuo affetto. (Buddha)

Solo se amiamo, accettiamo e approviamo realmente noi stessi, così come siamo, tutto andrà bene nella nostra vita. L’approvazione e l’accettazione di noi stessi, qui e ora, sono le chiavi per arrivare a cambiamenti positivi in ogni aspetto della nostra vita. (Louise Hay)

Amare se stessi è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita. (Oscar Wilde)

Si tratta di innamorarsi di se stessi e condividere quell’amore con qualcuno che ti apprezza, piuttosto che cercare l’amore per compensare un deficit di amore per se stessi. (Eartha Kitt)

Devo impegnarmi ad amare me stessa e a rispettarmi come se la mia stessa vita dipendesse dall’amor proprio e dal rispetto di me stessa. (Maya Angelou)

L’amor proprio, mio signore, non è un peccato così vile, come trascurare se stessi. (William Shakespeare)

Ama te stesso. Sii chiaro su come vuoi essere trattato. Conosci il tuo valore. Sempre. (Maryam Hasnaa)

Frasi sull’essere veri e autentici

Qual è il tuo vero io? Spesso indossiamo una maschera per non mostrare il nostro volto più autentico, ma alla fine perdiamo noi stessi quella che è la nostra identità più profonda. Abbiamo selezionato alcune splendide citazioni che ti ricorderanno perché è importante rimanere sempre vero a te stesso.

Non saprai mai chi sei a meno che non perdi chi fingi di essere. (Vironika Tugaleva)

Più cerchi di schiacciare la tua vera natura, più ti controllerà. Sii ciò che sei. Nessuno che ti ama davvero si fermerà. (Cassandra Clare)

Sia che ti sforzi troppo per adattarti o che ti sforzi troppo per distinguerti, otterrai lo stesso risultato: esaurire il tuo significato. (Criss Jami)

Resta vero. Rimani concentrato su ciò che ami personalmente. Allineati con ciò a cui sei naturalmente attratto. Credi in te stesso e nei tuoi amori. Dai quello che hai dentro di te. Fallo coraggiosamente e con buone intenzioni. (Donna Goddard)

Quando combatti con te stesso per scoprire il vero te, c’è un solo vincitore. (Stephen Richards)

Essere il tu sé autentico e impenitente: questo è coraggio, fiducia e amore per se stessi. Non sottovalutare mai te stesso: c’è un grande potere nell’essere semplicemente te. (Stephanie Lahart)

Vivi la verità bella e autentica dentro il tuo cuore. (Amy Leigh Mercree)

Non è sempre facile mostrare la propria anima a perfetti sconosciuti; ancora più difficile, a volte, farlo con persone care. (Laurie E. Smith)

Quando abbiamo l’abilità di ascoltare noi stessi e di ascoltarci senza battere ciglio, possiamo abbattere la sordità volontaria e l’autoinganno e incontrare il nostro sé autentico. (Erik Pevernagie)

Non piacerai sempre a tutti. Ciò che impressiona una persona può allontanarne un’altra. Sii te stesso. (Susan C. Young)

Quando sei autentico, hai anche integrità. Chi sei, cosa fai e in cosa credi: tutto questo si allinea perfettamente. L’autenticità è vivere la tua vita secondo i tuoi bisogni e valori, piuttosto che secondo quelli che la società, gli amici e la famiglia si aspettano da te. Vivere in modo autentico offre diversi vantaggi, tra cui il rispetto degli altri, la capacità di realizzare il proprio vero potenziale, la felicità e il benessere. (Marina G. Roussou)

Le maschere non sono state fatte per essere indossate per sempre, sono state fatte per essere tolte e rivelare chi sei veramente. (Skylar Sustin)

L’autenticità consiste nell’esporre chi sei quando le persone meno se lo aspettano. (Erin Hatzikostas)

Frasi motivazionali sull’essere se stessi

Quando le giornate sono più difficili e gli ostacoli sembrano insormontabili, potresti avere bisogno di un po’ di incoraggiamento per andare avanti. Ecco alcune citazioni famose che potranno aiutarti a ritrovare la motivazione giusta per essere te stesso e risalire dal baratro.

Sii te stesso e dì quello che senti, perché quelli a cui importa non contano, e a quelli che contano non importa. (Bernard M. Baruch)

Segui il tuo cuore, ascolta la tua voce interiore, smettila di preoccuparti di ciò che pensano gli altri. (Roy T. Bennett)

Rimani fedele a te stesso. Un originale vale più di una copia. (Suzy Kassem)

Non lasciare mai che un’anima al mondo ti dica che non puoi essere esattamente quello che sei. (Lady Gaga)

Non desiderare di essere normale. Desidera di essere te stesso. Fino in fondo. Scopri in cosa sei più bravo, sviluppalo e supera le tue debolezze. Desidera essere bravo in qualunque cosa tu sia. (Lois McMaster Bujold)

Sii solo te stesso, non c’è nessuno migliore. (Taylor Swift)

Non hai bisogno che qualcuno ti dica chi sei o cosa sei. Tu sei quello che sei. (John Lennon)

La libertà non è fare quello che si vuole. Neanche l’uomo più ricco del mondo può fare quello che vuole. Ci sarà sempre il sole, l’ombra, il freddo ad obbligarlo a fare qualcosa di diverso. La vera libertà è essere se stessi, coltivare e mostrare al mondo quello che si è davvero. (Fabrizio Caramagna)

Ricorda solo di essere sempre te stesso e non aver paura di dire quello che pensi o di sognare ad alta voce. (J.A. Redmerski)

Sii sempre una versione di prim’ordine di te stesso e non una versione di seconda categoria di qualcun altro. (Judy Garland)

Essere se stessi è una missione, la più difficile. Ti allontanerà da tante persone, ma ti lascerà accanto quelle che valgono davvero. (Thomas A. Anderson)

Scopri chi sei e non temere di esserlo. (Gandhi)

Frasi sull’essere se stessi in inglese

Molti celebri autori e pensatori hanno scritto parole bellissime sull’essere se stessi e sul sapersi amare: ne abbiamo scelte alcune delle più famose, da leggere in inglese (con traduzione) per capire davvero cosa significa non rinunciare alla propria identità.