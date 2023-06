Le più belle frasi delle canzoni dedicate ai figli per emozionarsi insieme

Fonte: 123RF Le più belle frasi delle canzoni da dedicare ai figli

Dedicare una canzone ai figli significa consegnare loro un’eredità per il futuro: qualcosa che potranno sempre ascoltare. Un gesto carico di significato, pieno d’amore, di sogni e speranze. Del resto, nel corso del tempo sono stati tantissimi i cantanti e gli artisti stranieri e italiani che hanno scelto di scrivere una canzone per i figli: parole che toccano l’anima e che riempiono il cuore. DiLei ha selezionato le frasi di canzoni dedicate ai figli più belle ed emozionanti, da ascoltare insieme, o da suonare durante un’occasione importante, come il compleanno.

Frasi di canzoni italiane da dedicare ai figli

Iniziamo dalle frasi di canzoni italiane da dedicare ai figli, dopo aver visto insieme le frasi di canzoni per mamma e figlia: il panorama musicale italiano è ricchissimo di brani che hanno descritto l’amore verso i figli in modo incredibile, pensando non solo al loro futuro, ma raccontando anche il delicato rapporto tra genitori e figli, così come il ruolo stesso di genitore, non sempre facile da “vestire”. Da Claudio Baglioni, con la classica Avrai, fino a Jovanotti, ecco alcune delle più belle.

Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle

Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa

E il buio all’alba che si fa d’argento alla finestra

Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare

Schiuma di cavalloni pazzi che s’inseguono nel mare

E pantaloni bianchi da tirare fuori che già estate

Un treno per l’America senza fermate

Avrai due lacrime più dolci da seccare

Un sole che si uccide e pescatori di telline

E neve di montagne e pioggia di colline

Avrai un legnetto di cremino da succhiare

Avrai una donna acerba e un giovane dolore

Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore

Avrai una sedia per posarti e ore

Vuote come uova di cioccolato

Ed un amico che ti avrà deluso tradito ingannato

Avrai avrai avrai

Il tuo tempo per andar lontano

Camminerai dimenticando

Ti fermerai sognando

Avrai avrai avrai

La stessa mia triste speranza

E sentirai di non avere amato mai abbastanza

Se amore, amore avrai. Claudio Baglioni

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa E il buio all’alba che si fa d’argento alla finestra Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare Schiuma di cavalloni pazzi che s’inseguono nel mare E pantaloni bianchi da tirare fuori che già estate Un treno per l’America senza fermate Avrai due lacrime più dolci da seccare Un sole che si uccide e pescatori di telline E neve di montagne e pioggia di colline Avrai un legnetto di cremino da succhiare Avrai una donna acerba e un giovane dolore Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore Avrai una sedia per posarti e ore Vuote come uova di cioccolato Ed un amico che ti avrà deluso tradito ingannato Avrai avrai avrai Il tuo tempo per andar lontano Camminerai dimenticando Ti fermerai sognando Avrai avrai avrai La stessa mia triste speranza E sentirai di non avere amato mai abbastanza Se amore, amore avrai. Claudio Baglioni È per te che a volte piove a giugno

È per te il sorriso degli umani

È per te un aranciata fresca

È per te lo scodinzolo dei cani

È per te il colore delle foglie

La forma strana delle nuvole

È per te il succo delle mele

È per te il rosso delle fragole

È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh

È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh. Jovanotti

È per te il sorriso degli umani È per te un aranciata fresca È per te lo scodinzolo dei cani È per te il colore delle foglie La forma strana delle nuvole È per te il succo delle mele È per te il rosso delle fragole È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh. Jovanotti E ti porterò lontano con la forza di un missile

E ti prenderò per mano

Ti porterò a giocare su un prato

E il telefono l’ho buttato

E ho buttato tutte le pare

Per fortuna assomigli a tua madre

Per fortuna sei tutto tua madre

Da mamma hai preso il nasino

La forma degli occhi e del viso

E l’abilità di cambiarmi l’umore soltanto facendo un sorriso

Quando non dormi mai fino al mattino

Quando fai casino rido perché

La testa dura e la voglia di urlare quelle le hai prese da me

Le hai prese da me. J-Ax

E ti prenderò per mano Ti porterò a giocare su un prato E il telefono l’ho buttato E ho buttato tutte le pare Per fortuna assomigli a tua madre Per fortuna sei tutto tua madre Da mamma hai preso il nasino La forma degli occhi e del viso E l’abilità di cambiarmi l’umore soltanto facendo un sorriso Quando non dormi mai fino al mattino Quando fai casino rido perché La testa dura e la voglia di urlare quelle le hai prese da me Le hai prese da me. J-Ax Certo che non credevo sai

Di tirarti in mezzo a un casino dai, chissà

Che cosa è successo

Ci ho pensato dopo, ci ho pensato poco

Vuoi che sia sincero, ho pensato solo

Solamente a noi

A noi due che eravamo qui

Annoiati ormai quasi spenti, sì

Davanti alla TV

Non sarebbe durato a lungo

Questa storia d’amore eterno

Se non arrivavi tu. Vasco Rossi

Di tirarti in mezzo a un casino dai, chissà Che cosa è successo Ci ho pensato dopo, ci ho pensato poco Vuoi che sia sincero, ho pensato solo Solamente a noi A noi due che eravamo qui Annoiati ormai quasi spenti, sì Davanti alla TV Non sarebbe durato a lungo Questa storia d’amore eterno Se non arrivavi tu. Vasco Rossi Benvenuto raggio di sole

A questa terra di terra e sassi

A questi laghi bianchi come la neve

Sotto i tuoi passi

A questo amore, a questa distrazione

A questo carnevale

Dove nessuno ti vuole bene

Dove nessuno ti vuole male

A questa musica che non ha orecchi

A questi libri senza parole

Benvenuto raggio di sole

Avrai matite per giocare

E un bicchiere per bere forte

E un bicchiere per bere piano

Un sorriso per difenderti

E un passaporto per andare via lontano. Francesco De Gregori

A questa terra di terra e sassi A questi laghi bianchi come la neve Sotto i tuoi passi A questo amore, a questa distrazione A questo carnevale Dove nessuno ti vuole bene Dove nessuno ti vuole male A questa musica che non ha orecchi A questi libri senza parole Benvenuto raggio di sole Avrai matite per giocare E un bicchiere per bere forte E un bicchiere per bere piano Un sorriso per difenderti E un passaporto per andare via lontano. Francesco De Gregori Cerco un po’ di te nei testi di De André

Ci saranno lividi di cui andare fiero

Altri meno

Ma la verità, uguali a metà

Sono solamente un bambino

Che chiamerai papà

Perché in testa c’ho la Nasa

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre, che mi bacia. Fedez

Ci saranno lividi di cui andare fiero Altri meno Ma la verità, uguali a metà Sono solamente un bambino Che chiamerai papà Perché in testa c’ho la Nasa Perché non sono mai a casa Il cuore consumato come delle vecchie Vans E tutti gli schiaffi presi in piazza E l’inchiostro sulle braccia Tutto ora combacia Tua madre, che mi bacia. Fedez Figlio delle mie stagioni travagliate

Figlio mio

Fiore profumato, germogliato al sole

Dell’oblio

Con che puntualità sei qui

Come un miracolo, sei qui

Così ti accoglierò, così

Il figlio

Che voglio

Pretendere che la vita sia così infallibile

Maestra quando mette insieme tanta solitudine

Pianeti controversi, noi

Un equilibrio fragile

Decidere chi essere

Un padre

Un figlio

Saggezza, orgoglio. Renato Zero

Frasi di canzoni straniere da dedicare ai figli

Non solo canzoni italiane, ma anche canzoni straniere in inglese da dedicare ai figli: possiamo attingere da un repertorio musicale senza fine. Molti di questi brani non hanno fatto solo la storia della musica, ma sono riusciti a entrare nel cuore dei genitori in attesa di un figlio, o dei genitori che guardano i propri figli crescere e spiccare il volo. Non è facile, in questi casi, riuscire a lasciarli liberi, persino di sbagliare, ed è la musica a insegnarci ad avere più forza, a credere nel loro futuro.

Out on the ocean

Sailing away

I can hardly wait

To see you come of age

But I guess we’ll both just have to be patient

‘Cause it’s a long way to go

A hard row to hoe

Yes it’s a long way to go

But in the meantime

Before you cross the street

Take my hand

Life is what happens to you

While you’re busy making other plans

Beautiful, beautiful, beautiful

Beautiful boy

Beautiful, beautiful, beautiful

Beautiful boy

Sailing away I can hardly wait To see you come of age But I guess we’ll both just have to be patient ‘Cause it’s a long way to go A hard row to hoe Yes it’s a long way to go But in the meantime Before you cross the street Take my hand Life is what happens to you While you’re busy making other plans Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Navigando sull’oceano

difficilmente posso aspettare

che tu diventi grande

ma immagino che entrambi

dobbiamo essere pazienti

sì, c’è una lunga strada da fareMa nel frattempo

prima di attraversare la strada

dammi la mano

la vita è ciò che ti accade

mentre sei impegnato

a fare altri progetti. John Lennon

difficilmente posso aspettare che tu diventi grande ma immagino che entrambi dobbiamo essere pazienti sì, c’è una lunga strada da fareMa nel frattempo prima di attraversare la strada dammi la mano la vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti. John Lennon It’s not time to make a change

Just relax, take it easy

You’re still young, that’s your fault

There’s so much you have to know

Find a girl, settle down

If you want you can marry

Look at me, I am old, but I’m happy

I was once like you are now, and I know that it’s not easy

To be calm when you’ve found something going on

But take your time, think a lot

Why, think of everything you’ve got

For you will still be here tomorrow, but your dreams may not

How can I try to explain? ‘Cause when I do he turns away again

It’s always been the same, same old story

From the moment I could talk I was ordered to listen

Now there’s a way and I know that I have to go away

I know, I have to go

Just relax, take it easy You’re still young, that’s your fault There’s so much you have to know Find a girl, settle down If you want you can marry Look at me, I am old, but I’m happy I was once like you are now, and I know that it’s not easy To be calm when you’ve found something going on But take your time, think a lot Why, think of everything you’ve got For you will still be here tomorrow, but your dreams may not How can I try to explain? ‘Cause when I do he turns away again It’s always been the same, same old story From the moment I could talk I was ordered to listen Now there’s a way and I know that I have to go away I know, I have to go Non è tempo di fare cambiamenti

Rilassati, prendila con calma

sei ancora giovane, questa è il tuo problema

Hai ancora molte cose da conoscere

Trovare una ragazza, sistemarti,

se vuoi, puoi sposarti

Guarda me, sono vecchio,

ma sono felice, una volta ero come sei tu adesso,

e so che non è facile

Rimanere calmi quando hai trovato

qualche ragione per andartene

ma prendi il tuo tempo, pensa a lungo

Perché, pensa a tutto quello che hai avuto.

Per te sarà ancora qui il domani,

ma forse non i tuoi sogni. Come posso provare a spiegare,

Quando lo faccio lui si gira dall’altra parte

È sempre la solita

vecchia storia

Dal momento in cui potevo parlare,

mi fu ordinato di ascoltare

Ora c’è una strada e so

che devo andarmene

So che devo andare. Cat Stevens

Rilassati, prendila con calma sei ancora giovane, questa è il tuo problema Hai ancora molte cose da conoscere Trovare una ragazza, sistemarti, se vuoi, puoi sposarti Guarda me, sono vecchio, ma sono felice, una volta ero come sei tu adesso, e so che non è facile Rimanere calmi quando hai trovato qualche ragione per andartene ma prendi il tuo tempo, pensa a lungo Perché, pensa a tutto quello che hai avuto. Per te sarà ancora qui il domani, ma forse non i tuoi sogni. Come posso provare a spiegare, Quando lo faccio lui si gira dall’altra parte È sempre la solita vecchia storia Dal momento in cui potevo parlare, mi fu ordinato di ascoltare Ora c’è una strada e so che devo andarmene So che devo andare. Cat Stevens Your tiny hand in mine as you’re sleeping on my chest

Laying here so still giving Mom a chance to rest

And I’m watching my world rise and fall with every single breath

Looking down at you and how you look so much like me

And all I want to do is give you everything you need

Son I know I’m gonna make mistakes

But my love for you will never ever change

I don’t ever wanna let you go

But I can’t wait to get to watch you grow

And no matter what this life might bring

I want you to know that you will always be

You will always be my son

Laying here so still giving Mom a chance to rest And I’m watching my world rise and fall with every single breath Looking down at you and how you look so much like me And all I want to do is give you everything you need Son I know I’m gonna make mistakes But my love for you will never ever change I don’t ever wanna let you go But I can’t wait to get to watch you grow And no matter what this life might bring I want you to know that you will always be You will always be my son La tua piccola mano nella mia mentre dormi sul mio petto

Sdraiato qui così dare ancora alla mamma una possibilità di riposo

E sto guardando il mio mondo salire e scendere ad ogni singolo respiro

Guardandoti dall’alto in basso e come assomigli così tanto a me

E tutto ciò che voglio fare è darti tutto ciò di cui hai bisogno

Figlio, so che farò degli errori

Ma il mio amore per te non cambierà mai

Non voglio mai lasciarti andare

Ma non vedo l’ora di vederti crescere

E non importa cosa potrebbe portare questa vita

Voglio che tu sappia che lo sarai sempre

Sarai sempre mio figlio. Anthem Lights

Frasi di canzoni da dedicare ai figli per i 18 anni

Se c’è un momento travolgente per un genitore, è quello in cui il proprio figlio compie 18 anni. Un “traguardo”, l’età che segna l’inizio – almeno sulla carta – dell’età adulta. Di certo, è un momento in cui si pensa al passato, al giorno in cui sono nati, al fatto che il tempo è passato, forse troppo in fretta. Ed è proprio per questo che tanti genitori vogliono dedicare una canzone speciale, dal significato profondo, che possa esprimere tutta la bellezza del futuro, della vita che si “veste” di responsabilità.

Voglio che tu sia diverso

Io voglio che tu sia speciale

Voglio che tu abbia qualcosa in più

Della media nazionale

Spero che tu sia meglio di me

E che meriti di essere lì

E anche se non fosse poi così

È così che io voglio sperare

Che tu non diventi lo specchio fedele

Di ogni mia banalità

Ma dandomi un vetro che sia trasparente

Mi aiuti ogni giorno a uscire dal niente. Niccolò Fabi

Io voglio che tu sia speciale Voglio che tu abbia qualcosa in più Della media nazionale Spero che tu sia meglio di me E che meriti di essere lì E anche se non fosse poi così È così che io voglio sperare Che tu non diventi lo specchio fedele Di ogni mia banalità Ma dandomi un vetro che sia trasparente Mi aiuti ogni giorno a uscire dal niente. Niccolò Fabi Mio cucciolo d’uomo, così simile a me

Di quello che sono vorrei dare a te

Solo le cose migliori e tutto quello che

Ho imparato dai miei errori, dai timori che ho dentro di me

Ma c’è una cosa sola che ti vorrei insegnare

È di far crescere i tuoi sogni e come riuscire a realizzare

Ma anche che certe volte non si può proprio evitare

E se diventano incubi li devi sapere affrontare

E se ci riuscirò

Un giorno sarai pronto a volare

Aprirai le ali al vento

E salirai nel sole

E quando verrà il momento

Spero solo di ricordare

Che è ora di farmi da parte

E di lasciarti andare. Eugenio Finardi

Frasi di canzoni da dedicare ai figli per il compleanno

In cerca di frasi da dedicare ai figli per il compleanno? Il tempo passa, è vero: le lancette vanno avanti, e ci sembra incredibile, a volte, pensare che ne sia trascorso così tanto dal loro arrivo nel mondo. Attraverso le note e le parole dei cantanti, possiamo rendere, però, ancor più speciale una dedica di compleanno per i nostri figli: scegliamo un brano da mettere in sottofondo alla loro festa, o magari da cantare durante una serata in famiglia.