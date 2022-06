Frasi nascita: le più belle ed emozionanti per annunciare il lieto evento

Fonte: iStock Frasi nascita, le più commoventi

Dopo nove lunghissimi mesi, finalmente il momento è arrivato: la nascita di un figlio è sempre un’emozione straordinaria, di quelle che in molti vogliono condividere con amici e parenti per essere circondati di gioia infinita. Ma come dare la lieta novella? In tempi frenetici come i nostri, non c’è sempre spazio per una bella telefonata con tutti coloro che non aspettano altro di essere avvisati. D’altra parte, mamma e papà hanno sicuramente di meglio da fare: nei prossimi mesi avranno un impegno difficilissimo ed entusiasmante ad attenderli.

Se annunciare la gravidanza è stato bellissimo e divertente, anche dare notizia della nascita di un bimbo può diventare l’occasione giusta per mettere in campo tutta la propria fantasia. Si può attingere a piene mani a citazioni famose che parlano del miracolo della vita, oppure personalizzare alcuni splendidi messaggi che, in maniera sicuramente più diretta, rivelano l’arrivo di un frugoletto. Che si tratti di un bel biglietto scritto a mano o di un SMS inviato al volo, di un messaggio WhatsApp o di un post condiviso sui social, otterrà senza dubbio un grande effetto.

Ovviamente, c’è da considerare anche l’altro lato della medaglia. Hai appena scoperto che tua cugina, la tua cara amica o la vicina di casa ha appena avuto un bimbo? Non puoi proprio esentarti dal mandarle un dolce messaggio di auguri, per congratularti con lei e con suo marito per questa incredibile avventura che ha avuto inizio. Su DiLei abbiamo raccolto alcune splendide e toccanti frasi perfette per annunciare la nascita di un bimbo o per fare gli auguri ai neogenitori. Non ti resta che scegliere quella più adatta per ogni occasione.

Frasi famose sulla nascita

Hai aspettato questo momento con grande ansia e un pizzico di curiosità, e finalmente ora sei una mamma orgogliosissima (e probabilmente anche molto stanca). Ovviamente, non vedi l’ora di gridare al mondo intero la tua immensa gioia per aver dato alla luce un bimbo meraviglioso, e sicuramente tante persone a te care stanno aspettando notizie sul nuovo arrivato. Forse il momento non è il migliore per lasciar andare la fantasia e pensare a qualcosa di originale da scrivere ad amici e parenti: il parto è una delle prove più difficili per ogni donna, e la ricompensa è una valanga d’amore che ti ruberà cuore e tempo.

Perché non approfittare allora di qualche citazione famosa? Tantissimi scrittori, poeti e filosofi hanno raccontato la magia di una nuova vita che viene al mondo, a volte utilizzando parole piene d’amore e altre in maniera un po’ più cinica e disillusa. In ogni caso, puoi sicuramente trovare la frase giusta per te, da inviare a tutti i tuoi cari (magari insieme ad una foto del tuo bimbo: nessuno potrà trattenere una lacrimuccia). Ecco alcuni aforismi bellissimi.

Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il mondo debba continuare. (Carl August Sandburg)

I due giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. (Mark Twain)

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

La nascita non è mai sicura come la morte. E questa la ragione per cui nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. (Pablo Neruda)

La nascita è un mistero. Le parole non sono sufficienti. (Marie O’Connor)

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

L’unica magia senza trucco è la magia della vita. (Jean-Paul Malfatti)

Il mondo nasce per ognun che nasce al mondo. (Giovanni Pascoli)

Nei nostri propri momenti iniziali, siamo formati dal paesaggio interiore del corpo. Per un po’ i corpi delle nostre madri sono i confini e la geografia personale che sono tutto ciò che sappiamo del mondo. (Louise Erdrich)

L’angelo che ha visto la tua nascita disse: “Piccola creatura, frutto della gioia e del sorriso, vai e spargi amore”. (William Blake)

La nascita di un figlio non è solo la venuta al mondo di qualcuno di cui attendevamo di vedere il volto, di qualcuno che attendevamo di accogliere tra le nostre braccia. Insieme alla vita del figlio viene nuovamente alla vita anche il mondo. (Massimo Recalcati)

Non c’è mai stato un altro come te. Senza nessuno sforzo da parte tua tu sei nato per essere qualcosa di veramente speciale e differente. Ciò che stai per fare in apprezzamento per quel dono è una decisione che solo tu puoi prendere. (Dan Zadra)

Alla nascita d’un bimbo il mondo non è mai pronto. (Wislawa Szymborska)

Ogni bimbo è un’avventura in una vita migliore, un’opportunità di cambiare il vecchio modello e rifarlo nuovo. (Hubert Horatio Humphrey)

Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splender sulla sua culla. (Vincent Van Gogh)

Mi piace pensare che il giorno della vostra nascita avete ricevuto in regalo il mondo. (Leo Buscaglia)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Bernard Shaw)

Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)

La nascita è l’improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto. (William Macneile Dixon)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Barretto)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Frasi nascita brevi: le più belle

L’emozione di diventare mamma ti ha travolto, e vuoi condividerla anche sui social per trasmettere un po’ di gioia al mondo intero. Ma le parole sembrano non arrivare: c’è davvero un modo per provare ad esprimere l’immensità dell’amore che ti è scoppiato nel cuore? Difficile, ma non impossibile. Puoi annunciare la nascita del tuo bimbo con una splendida foto, da accompagnare con una semplice frase perfetta per una mamma innamorata. Basta davvero poco per conquistare i tuoi amici: ecco alcuni messaggi brevi che ben si addicono ad essere pubblicati su Instagram o su Twitter.

Benvenuto tra di noi piccolino. Siamo già tutti innamorati di te.

Oggi è nata una stella che illuminerà per sempre la nostra vita.

Quando nasce un figlio nascono anche una mamma e un papà.

Nulla è più bello di una nuova vita.

Auguri al piccolo arrivato di famiglia per questa nuova avventura nel nostro mondo.

Sei la fonte della nostra felicità quotidiana. Grazie per essere entrato nella nostra vita.

L’attesa è finita e una nuova vita è sbocciata.

Diamo il benvenuto al nostro piccolo pargoletto, che riempirà di gioia ogni giorno della nostra vita.

Dopo nove mesi di dolce attesa, sei arrivato tu.

Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai.

La nostra famiglia è da oggi più numerosa: i gemelli daranno certamente il doppio da fare, ma porteranno il doppio di felicità. Benvenuti!

Frasi nascita bimba

Dicono che la femminuccia sia sempre l’amore del papà, ma non dimenticare la mamma: l’ha portata al mondo tra dolori e sacrifici, quindi i tuoi primi auguri non possono che essere proprio per lei. Se vuoi fare le congratulazioni ad una nuova famiglia appena nata per l’arrivo di una splendida principessina, prendi spunto da queste dolcissime frasi d’augurio per la nascita di una bimba.

Un bocciolo di rosa si è appena schiuso. Abbiatene cura. Felicitazioni!

È una principessa, che bella notizia! Ora il colore del tuo cielo sarà ancora più blu. Congratulazioni!

L’arrivo della vostra bimba riempirà il mondo di femminilità, amore e dolcezza. Felicitazioni!

Una figlia è la migliore amica della madre e la piccola principessa del padre. Non potrete fare a meno di amarla ogni giorno di più. Congratulazioni!

Questa bimba sarà un’aggiunta adorabile alla vostra meravigliosa famiglia. Possa ogni suo sorriso rendere il vostro mondo più luminoso. Congratulazioni!

Dopo nove mesi di attesa, la tua bambina ha finalmente fatto il suo ingresso nel mondo. Possa l’amore e la benedizione di Dio essere sempre con voi. Congratulazioni!

Il sorriso della tua bimba sarà un regalo ogni mattino.

Sono sicuro che la vostra bimba crescerà con un cuore grande perché sarà cresciuta da due persone di cuore. Congratulazioni!

Congratulazioni! Vi auguro che questa bimba fiorisca meravigliosamente come una rosa e illumini il vostro mondo.

Frasi nascita bimbo

E se invece ad essere arrivato in famiglia è un bel maschietto? Il principino della mamma non può che essere accolto con grande gioia: vediamo alcune frasi di congratulazioni dolcissime per fare gli auguri a due neo genitori contenti ed emozionati per il loro bebè.

Vi auguro tutta la felicità e l’amore di questo mondo per l’arrivo di questo gradito dono dal cielo. Congratulazioni!

Sono così felice per voi. Sarà sicuramente un bambino fortunato. Congratulazioni!

Non potrei essere più felice per l’arrivo di questo piccolo uomo. Sono sicuro che sarete due genitori fantastici. Congratulazioni!

Così tanti sogni, tante speranze e tanto amore racchiusi in un essere così piccolo. Benvenuto al mondo, piccolo principe!

Non vediamo l’ora di poter spupazzare il nuovo arrivato. Complimenti alla mamma e al papà per l’ottimo lavoro!

Devo ammettere che con questo bambino avete fatto proprio un bel lavoro. È semplicemente perfetto. Congratulazioni!

Possa il vostro bambino essere l’angelo che illuminerà il vostro cammino. Possa egli rendere la vostra vita felice, prospera e ricca d’amore. Congratulazioni!

Non riesco a pensare a due genitori più perfetti di voi. Sono sicuro che saprete crescere un bambino felice e sicuro di sé. Congratulazioni!

Dopo nove mesi di attesa, è arrivato un piccolo e dolcissimo “terremoto” a casa vostra. Sarà bellissimo. In bocca al lupo per tutto!

Frasi simpatiche per una nascita

Chi ha già avuto la gioia di diventare genitore, sa benissimo che alla gioia fa da contrappunto una grande fatica. Notti in bianco, pianti inconsolabili e pannolini da cambiare in continuazione: un bimbo è un vero impegno che assorbe tutte le energie di una neo mamma (e di un neo papà, ovviamente!). L’importante è prendere tutto con un po’ di leggerezza. Se vuoi fare degli auguri divertenti per la nascita di un bebè, non hai che l’imbarazzo della scelta. Ecco alcune frasi simpatiche da cui puoi trarre ispirazione.

La nascita di un bambino porta gioia nella casa: avrebbero potuto essere gemelli. (Frank Richardson)

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)

Tutto sarebbe tanto più semplice se nascessimo con le istruzioni per l’uso e la data di scadenza. (Alessandro Morandotti)

Conviene, a chi nasce, molta oculatezza nella scelta del luogo, dell’anno, dei genitori. (Gesualdo Bufalino)

Tra notti insonni e pannolini, la nostra avventura a tre è appena iniziata. È solo il principio di tutto e… sì, sarà meraviglioso.

Il momento più importante della vita sono i primi cinque minuti: da come ti sorride l’infermiera, lo capisci subito se sei nato figlio di papà. (Gianni Monduzzi)

Auguri infiniti per questa nascita, avrete il cuore pieno di gioia, e il conto in banca molto, molto meno pieno!

A giudicare dal pianto che ha fatto quando è nato potrebbe diventare un grande tenore. Auguri al piccolo Pavarotti!

Auguri e benvenuti nel club degli insonni. Siamo con voi!

Chi usa il detto “dorme come un bambino” non ne ha mai avuto uno. Congratulazioni e soprattutto: in bocca al lupo!

Ora il vostro mondo sta per cambiare: un bebè renderà il vostro amore più forte, la vostra casa più felice, i vostri giorni più brevi, le vostre notti più lunghe e il vostro conto in banca più vuoto.

Ti auguro buona fortuna con i cambi del pannolino e le poppate di mezzanotte. Sappi che ne varrà la pena. Congratulazioni!

Frasi d’auguri per una nascita

Se invece vuoi rimanere più sul tradizionale, magari perché non hai molta confidenza con la neo mamma, ecco alcuni semplici auguri che faranno sempre piacere a chi li riceve. Ricorda di personalizzare la tua frase di congratulazioni!