Frasi simpatiche per la nascita: un biglietto d’auguri divertente

Diventare genitori è un’emozione grandissima: un momento che si ricorderà per il resto della vita. Vedere il volto del bimbo o della bimba, iniziare un nuovo percorso, sentirsi responsabili per una nuova vita: non c’è proprio nulla di paragonabile. Ma cosa scrivere a coloro che sono appena diventati genitori? Ci sono delle frasi simpatiche per la nascita che possono magari smorzare la tensione?

Le emozioni sono forti, e sono anche tante, ed è proprio questo il motivo per cui una frase divertente o simpatica per la nascita dovrebbe essere assolutamente usata. DiLei ha raccolto per voi le più belle di sempre: leggere, spiritose, frizzanti, ma non solo. Perché a volte c’è anche bisogno di tenerezza: vediamo le citazioni e gli aforismi sulla nascita.

Frasi simpatiche per la nascita: le più divertenti

Cosa dire di divertente a coloro che sono appena diventati genitori? Semplicemente, possiamo dedicare alcune frasi sulla nascita: non dobbiamo per forza strafare con regali costosi, o quantomeno, a volte c’è bisogno di un po’ di leggerezza. E chi è appena diventata mamma o papà per la prima volta lo sa molto bene.

Vorrei essere nato al contrario per poter capire questo mondo storto. (Jim Morrison)

Nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo. (Anton Cechov)

Mi sono sempre chiesto perché i neonati passino così tanto tempo succhiandosi il pollice. Poi ho provato il cibo da neonati. (Robert Orben)

Ci sono uomini così precisi e pignoli che hanno voluto nascere il giorno del loro compleanno. (Mirco Stefanon)

Tutto sarebbe tanto più semplice se nascessimo con le istruzioni per l’uso e la data di scadenza. (Alessandro Morandotti)

La durata della vita è al primo posto tra le domande a proposito degli avvenimenti dopo la nascita. (Claudio Tolomeo)

Al contrario di Giobbe, non ho maledetto il giorno della mia nascita. Ma in compenso ho colmato di maledizioni tutti gli altri giorni. (Emil Cioran)

La mia nascita fu un caso la mia vita è un caos; insomma vivo un anagramma! (Sandro Montalto)

I due giorni più importanti nella tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui scopri il perché sei nato. (Mark Twain)

Il momento più importante della vita sono i primi cinque minuti: da come ti sorride l’infermiera, lo capisci subito se sei nato figlio di papà. (Gianni Monduzzi)

Irresponsabile della mia nascita, ho un alibi di ferro: non c’ero. (Gesualdo Bufalino)

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)

Conviene, a chi nasce, molta oculatezza nella scelta del luogo, dell’anno, dei genitori. (Gesualdo Bufalino)

Cosa scrivere ai neogenitori?

Ci sono ben nove mesi per prepararsi a diventare mamma o papà, ma in ogni caso il tempo sembra trascorrere molto in fretta, e spesso si ha l’impressione di non essere affatto pronti all’arrivo del piccolo o della piccola. Ed è il motivo per cui scrivere un biglietto di auguri ai neogenitori è una gentilezza senza eguali: trasmettiamo forza e supporto!

Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splender sulla sua culla. (Vincent Van Gogh)

L’unica magia senza trucco è la magia della vita. (Jean Paul Malfatti)

Nell’uomo avviene una doppia nascita: una prima volta nel grembo materno e una seconda volta nella libertà: l’uomo nasce una volta per sé e una volta insieme con gli altri. (Rabindranath Tagore)

Le frasi più belle da dedicare a una neo mamma

La mamma è la mamma, lo sappiamo bene, ed è una figura di riferimento per la nostra vita. Del resto, è la persona che ci supporta, che ci segue, che è al nostro fianco, che ci fa sentire al sicuro, protetti da tutto. Per le neo mamme, abbiamo scelto alcune citazioni famose bellissime: emozionanti a dir poco.

Che gran giorno che emozione sono uscito dal pancione. Proprio adesso sono nato la mia mamma ho abbracciato mi ha tenuto stretto stretto al calduccio sul suo petto. Non so ancora come sia so che è la mamma mia. (Gianni Rodari)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore”. (Rabindranath Tagore)

Silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte, la vita è puro rumore tra due insondabili silenzi. (Isabel Allende)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. Che questa frase ti accompagni con tutta la gioia dei miei auguri per te. (Larry Barretto)

Le frasi più belle da dedicare a un neo papà

Cosa scrivere a chi è appena diventato papà? Pappe, pannolini, momenti di gioco, ma anche di difficoltà, soprattutto perché, volente o nolente, l’arrivo di un figlio fa dimenticare i vecchi equilibri e la vita, almeno in parte, cambia. Ecco una raccolta di frasi da dedicare al papà: sono cariche di significato.

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (Giorgio Manfrin)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel García Márquez)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Frasi per la nascita di una bambina

Una bimba è appena venuta al mondo? Allora non puoi non dedicare alcune frasi famose per la nascita: il legame del nascituro con i genitori è praticamente unico al mondo. Ovviamente, non possiamo esimerci dallo scrivere un biglietto personalizzato, e se non sai quale frase dedicare, eccone alcune splendide.

La nascita è l’improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su di una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo. Hai scambiato il nulla con la possibilità del tutto. (William Macneile Dixon)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Una bambina appena nata. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Frasi per la nascita di un bambino

Oltre alle citazioni per la nascita di una bimba, è giunto il momento di segnare quelle per la nascita di un bimbo: la parola d’ordine è, come sempre, stupire, far sentire ai genitori la propria vicinanza, l’affetto. Perché una vita che viene al mondo va celebrata.

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Frasi famose per la nascita: le più emozionanti

Le emozioni, quando nasce un bimbo o una bimba, sono forti, intense: non si possono spiegare a parole. Naturalmente, il regalo o il biglietto deve sempre essere altrettanto speciale e significativo. Non importa il costo, quanto il desiderio di mostrare ai genitori che non sono da soli e che questo è l’inizio di un cammino unico e particolare. Una lista delle citazioni più emozionanti per la nascita.

Mi piace pensare che il giorno della vostra nascita avete ricevuto in regalo il mondo. (Leo Buscaglia)

La nascita di un figlio non è solo la venuta al mondo di qualcuno di cui attendevamo di vedere il volto, di qualcuno che attendevamo di accogliere tra le nostre braccia. Insieme alla vita del figlio viene nuovamente alla vita anche il mondo. (Massimo Recalcati)

Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni giorno più definitivamente. (Rainer Maria Rilke)

Nei primi mesi del neonato le sillabe sono ancora canto e suoni inarticolati

Poi anche per lui viene il tempo di prendere la farina delle parole e fare il suo primo pane. (Fabrizio Caramagna)

Quando entriamo nella famiglia, con l'atto di nascita, entriamo in un mondo imprevedibile, un mondo che ha le sue strane leggi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo che non abbiamo creato. In altre parole, quando entriamo in una famiglia, entriamo in una favola. (GK Chesterton)

Non sapere che cosa sia accaduto prima della tua nascita, sarebbe per te come restare per sempre un bambino. (Marco Tullio Cicerone)

Nascere, piccolo, è cadere nel tempo. (Marina Ivanovna Cvetaeva)

Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa cosa, allora tutto ciò che nel frattempo è accaduto sarà valso la pena. (Michael Jackson)

Non possiamo preparare il futuro senza abbracciare il significato e la rilevanza della prospettiva del neonato sulla vita. (Michel Odent)

Dal momento della nascita l’uomo beneficia dell’assistenza di un angelo. San (Tommaso D’Aquino)

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 1. A essere contento senza motivo. 2. A essere sempre occupato con qualche cosa. 3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera (Paulo Coelho)

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Poesie da dedicare per la nascita di un figlio

Nel momento in cui nasce una vita, si può avvertire chiaramente un sentimento nuovo, prepotente, forte: è il legame che unisce i genitori al proprio figlio, che non è facile da spiegare. Ci hanno provato scrittori e poeti, ed è così che possiamo suggerire le poesie più belle da usare quando nasce un figlio.

I tuoi figli non sono figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo, ma non li crei. Sono vicino a te, ma non sono cosa tua. Puoi dar loro tutto il tuo amore, ma non le tue idee. Tu puoi dare dimora al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita nella casa dell’avvenire dove a te non è dato entrare neppure con il sogno. Puoi cercare di somigliare a loro, ma non volere che essi assomiglino a te, perché la loro vita non ritorna indietro e non si ferma a ieri. Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani. (Sui figli di Kahlil Gibran)

Sai da dove vieni? … vicino all’acqua d’inverno io e lei sollevammo un rosso fuoco consumandoci le labbra baciandoci l’anima, gettando al fuoco tutto, bruciandoci la vita. Così venisti al mondo. Ma lei per vedermi e per vederti un giorno attraversò i mari ed io per abbracciare il suo fianco sottile tutta la terra percorsi, con guerre e montagne, con arene e spine. Così venisti al mondo. Da tanti luoghi vieni, dall’acqua e dalla terra, dal fuoco e dalla neve, da così lungi cammini verso noi due, dall’amore che ci ha incatenati, che vogliamo sapere come sei, che ci dici, perché tu sai di più del mondo che ti demmo. Come una gran tempesta noi scuotemmo l’albero della vita fino alle più occulte fibre delle radici ed ora appari cantando nel fogliame, sul più alto ramo che con te raggiungemmo. (Il figlio di Pablo Neruda)

Mio tenero germoglio, che non amo perché sulla mia pianta sei rifiorita, ma perché sei tanto debole e amore ti ha concesso a me; o mia figliola, tu non sei dei sogni miei la speranza; e non più che per ogni altro germoglio è il mio amore per te. La mia vita mia cara bambina, è l’erta solitaria, l’erta chiusa dal muricciolo, dove al tramonto solo siedo, a celati miei pensieri in vista. Se tu non vivi a quei pensieri in cima, pur nel tuo mondo li fai divagare; e mi piace da presso riguardare la tua conquista. Ti conquisti la casa a poco a poco, e il cuore della tua selvaggia mamma. Come la vedi, di gioia s’infiamma la tua guancia, ed a lei corri dal gioco. Ti accoglie in grembo una sì bella e pia mamma, e ti gode. E il suo vecchio amore oblia. (A mia figlia di Umberto Saba)

Proverbi sui figli

Esistono tantissimi proverbi sui figli, e sono significativi, proprio perché derivano dalla saggezza popolare. Un modo di dire si è consolidato nel tempo, a seguito dell’osservazione di determinati comportamenti. Alcuni proverbi sono simpatici, mentre altri spiegano quanto un figlio sia importante per i propri genitori.