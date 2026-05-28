Affari Tuoi, Stefano De Martino non si contiene e scaglia il pacco da 1 euro sulla Basilicata

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IPA Stefano De Martino

Un’altra serata ad altissima tensione e piena di colpi di scena quella andata in onda stasera ad Affari Tuoi, l’amatissimo game show condotto da Stefano De Martino. Protagonista assoluto della partita è stato Giuseppe, concorrente arrivato direttamente da Palermo che, di professione, fa il custode. Con una fulminea battuta diventata subito il tormentone della puntata, si è presentato al pubblico dicendo: “Non paro rigori, ma chiudo portoni”. Ad accompagnarlo in questa imprevedibile scalata verso il colpaccio c’era la moglie Stefania, con la quale il prossimo settembre festeggerà il traguardo dei dieci anni di matrimonio.

Affari Tuoi, tra balli, imitazioni e le gag di Herbert Ballerina

La partita si apre ufficialmente pescando il pacco numero 20, e i primi tiri regalano gioie e dolori per il tabellone. Se il pacco numero 1 dell’Umbria e il pacco della Calabria portano via rispettivamente 50000 euro e 100000 euro, la situazione si alleggerisce quando nel pacco 5 del Piemonte spuntano appena 20 euro. Poco dopo l’11 della Sardegna elimina il temutissimo pacco nero (che conteneva anch’esso 100000 euro), ma la vera festa scatta quando viene scovato il pacco da 0 euro, scatenando i classici balli in studio.

L’atmosfera si fa esilarante grazie a Herbert Ballerina, stasera al centro della scena con una bizzarra invenzione: il suo esclusivo “maglione a quadretti“, caratterizzato da veri e propri quadretti letteralmente appiccicati sul tessuto. C’è spazio anche per lo spettacolo nello spettacolo quando Giuseppe, prima di aprire il pacco numero 9 dell’Abruzzo (contenente 10 euro), si lancia in una perfetta imitazione di Stefano De Martino, provocando la reazione gelosa e divertita di Ballerina che lo redarguisce con un netto: “Stai attento!”. Quando poi nel pacco 15 della Puglia viene chiamato in causa lo stesso Herbert, fa il suo ingresso in studio la ballerina Martina Miliddi.

Il valzer delle offerte e l’effetto “lancio del pacco”

La strategia del Dottore entra nel vivo a metà partita. Dopo una prima offerta da 33000 euro rispedita al mittente e l’eliminazione del pacco da 30000 euro, il pacco 14 del Lazio si rivela fortunatamente leggero con soli 200 euro. A quel punto il Dottore alza il tiro offrendo 40000 euro, ma la coppia palermitana rifiuta con coraggio. Scelta azzeccatissima: il tiro successivo elimina 1 euro, momento talmente liberatorio da spingere Stefano De Martino a lanciare letteralmente il pacco vuoto per festeggiare in studio.

Da quel momento, però, il percorso si fa tortuoso. Giuseppe rifiuta un primo cambio ma poco dopo, nel pacco 19 della Toscana, sfumano i 200000 euro. Con i 50 euro eliminati dalla Basilicata (pacco 6), il concorrente decide di accettare il cambio pacco e sceglie di aprire subito il suo vecchio numero 20: dentro c’erano solo 10.000 euro, pericolo scampato.

Il finale, una lettera commovente e la beffa dei 300.000 euro

Prima delle battute finali, l’atmosfera si fa delicata: Giuseppe legge una toccante lettera indirizzata proprio al Dottore e scoppia in un pianto liberatorio. La tensione torna subito altissima quando nel pacco 2 del Veneto si scopre esserci il maglione a quadretti di Herbert, mentre l’offerta successiva scende a 30000 euro.

Il dramma sportivo si consuma con il pacco 8 delle Marche, che purtroppo nascondeva il premio massimo di 300000 euro. Rimasto con il pacco 7 della Lombardia (dove c’era il fido Gennarino), Giuseppe rifiuta un ultimo cambio e un’offerta finale di 20000 euro. Una scelta purtroppo amara: l’ultimo brivido della Valle d’Aosta (pacco 3) rivela che i restanti 100000 euro erano ormai volati via. Una serata di grande intrattenimento, dove il coraggio non è bastato, ma che ha regalato al pubblico emozioni da 17500 euro finali.