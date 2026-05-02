Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi. Ma menomale che c’è Samurai Jay

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IPA Stefano De Martino

Una serata magica, quella di Affari Tuoi del 2 maggio. Sarà l’odore della cena che ancora aleggia in cucina, o forse quella strana sensazione che, per quaranta minuti, i problemi del mondo possano restare fuori dalla porta di casa. Ma la puntata di stasera è stata un vero e proprio ottovolante di quelli che ti lasciano con lo stomaco in gola e un sorriso ebete stampato in faccia.

La protagonista è Sara, che arriva dalle Marche con una grande voglia di fare una partita memorabile. Al suo fianco c’è la sorella gemella, una traduttrice abituata a decifrare lingue straniere, ma che stasera ha dovuto sudare sette camicie per interpretare i silenzi e le trappole del Dottore. Sara ha iniziato la partita col pacco numero 20, ma la fortuna, si sa, è una signora volubile che spesso si diverte a farti i dispetti proprio quando meno te lo aspetti.

Affari Tuoi, un inizio da brividi

Pronti, via, e l’aria si gela subito. Il pacco numero 6 si porta via 30000 euro, ma è il numero 4 a dare la mazzata vera: 200000 euro evaporati in un battibaleno. In studio cala il silenzio, quello pesante, rotto solo dai sospiri del pubblico. Ma Sara non è una che si arrende. Quando il Dottore propone il cambio, lei ci pensa, scambia uno sguardo complice con la sorella e decide di mollare il suo 20 per prendersi il 9.

Una mossa azzardata? Forse. Sta di fatto che, aprendo il vecchio pacco, scopre che dentro c’erano “solo” 15000 euro. Un piccolo sospiro di sollievo, ma la strada è ancora tutta in salita, specialmente dopo che il pacco numero 15 del Veneto ha polverizzato il sogno dei 300000 euro.

Martina Miliddi balla (ancora) con Stefano De Martino

A un certo punto, però, l’atmosfera cambia. Ed ecco che entra in scena la bellissima Martina Miliddi, avvolta in un abito rosa che sembra uscito da una favola. Stefano De Martino, che ormai padroneggia lo studio come se fosse il salotto di casa sua, non se lo fa ripetere due volte: le luci si abbassano, parte la musica e i due si concedono un lento dolcissimo. È un momento che ormai ci aspettiamo ogni sera e che quasi ci fa dimenticare che nel pacco della Lombardia c’erano appena 10 euro.

Ma la vera chicca della serata è il “Taccheggino”. Sì, avete letto bene. Direttamente dal genio surreale di Herbert Ballerina, questo aggeggio assurdo spunta dal pacco dell’Emilia-Romagna, strappando risate a crepapelle (o almeno, così pare). È il tocco di follia che serviva per stemperare la tensione di un Dottore che, con le sue carte rimescolate, continuava a offrire cifre “da fame”, come quei 9000 o 9500 euro rifiutati con un coraggio da leonesse.

Samurai Jay direttamente da Sanremo 2026

Proprio quando la stanchezza iniziava a farsi sentire e i pacchi rossi scarseggiavano, ecco il colpo di scena che non ti aspetti. Dal pacco del Friuli-Venezia Giulia non esce un assegno, ma un’esplosione di energia. Samurai Jay entra in studio e attacca con Ossessione, il pezzo che ha fatto sfracelli a Sanremo 2026.

Certo, Sara ha dovuto lottare contro il destino, tra pacchi blu che non volevano uscire (lo zero dell’Abruzzo è arrivato quasi fuori tempo massimo) e cambi rifiutati con la forza della disperazione. Ma alla fine, tra un balletto con Martina e una rima di Samurai Jay, siamo arrivati alla Regione fortunata dopo una partita a dir poco disastrosa. La scelta ricade sulla Basilicata che alla fine le fa vincere 100000 euro. La sua tenacia è stata ampiamente ripagata o, almeno, così pare.