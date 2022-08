“Tuo da quando ti ho vista e per sempre” Nessuno l’ha mai amata così

Grease, i protagonisti oggi: chi ci ha lasciato, chi è profondamente cambiato

Quando è circolata la notizia della morte di Olivia Newton-John, indimenticabile Sandy di Grease (e non solo, ricordiamolo), meravigliosa attrice, cantante e ballerina, una della prime artiste a 360 gradi degli anni ‘70, ben prima di Madonna, J-Lo e tante altre, il mio primo pensiero è andato a lui. A Danny Zuko- John Travolta, suo partner nel film cult, suo grandissimo amico nella vita reale per oltre 40 anni.

Lui che l’aveva vista e voluta fin dal primo momento per quel ruolo, nonostante fosse più giovane di lei di 6 anni. Lui già famoso, grazie al successo de La febbre del sabato sera, lei molto meno, ma perfetta per la dolce, timida e luminosa Sandy. Lui che l’ha convinta alla fine, vincendo le sue reticenze, e ha avuto ragione.

Fonte: GETTY

In tanti hanno sognato da subito una storia d’amore tra John e Olivia anche al di fuori dal set, complice la loro bellezza e sintonia, il fatto che non avessero mai negato, che si facessero ritrarre abbracciati, gli sguardi persi l’uno negli occhi dell’altra. E anche un bacio galeotto rubato alla premiere di quegli anni.

Fonte: GETTY

In realtà entrambi hanno avuto diverse storie, più o meno fortunate. Olivia si è sposata nel 1982 con un attore di 11 anni più giovane, Matt Lattanzi, dal quale ha avuto l’amata figlia Chloe e da cui si è separata nel 1995. John ha trovato la sua anima gemella in Kelly Preston, che ha sposato nel 1991 e che gli è stata accanto per quasi 30 anni, gli ha dato tre figli ed è morta, ironia della sorte, anche lei per tumore al seno a luglio 2020, due anni esatti prima di Olivia.

Perché davvero sembra che John debba combattere contro questa maledizione: la sua prima fidanzata, Diana Hyland era morta di tumore nel 1978, poi Kelly e alla fine anche Olivia.

Ma l’amore tra John e Olivia è rimasto immutato negli anni: ogni volta che si rivedevano, che si ritrovano su un palco o su un set televisivo per qualche celebrazione, in un attimo erano di nuovo loro. La magia si ricreava, bastavano pochi passi, alcune note delle loro canzoni e Sandy e Danny erano davanti ai nostri occhi, belli e giovani come nel 1978, ancora persi l’uno negli occhi dell’altra.

Fonte: GETTY

Fonte: GETTY

Appena è circolata la notizia della morte di Olivia, il primo a pubblicare un ricordo su Instagram è stato proprio Travolta: “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!

Perché nessuno l’ha mai guardata come la guardava John, davanti e dietro le telecamere, nessuno le ha più regalato tanto successo, nessuno è riuscito ad essere così preveggente nel cantare, nella celebre canzone colonna sonora del film Sandy: “Tutto solo, mi siedo e mi chiedo perché, oh, perché mi hai lasciato? Oh Sandy, piccola, un giorno quando il liceo sarà finito, in qualche modo i nostri due mondi saranno uno solo, in paradiso, per sempre. Oh, Sandy, Sandy mia cara, mi hai fatto davvero male. L’amore è volato. Tutto solo mi siedo e mi chiedo: Perché. Oh, perché mi hai lasciato?