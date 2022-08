“Simbolo di trionfi e speranza”: è morta Olivia Newton John. L’addio di Travolta

“Dame Olivia Newton-John è deceduta tranquillamente nel suo ranch, nel sud della California, questa mattina, circondata da parenti e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”. Con queste parole il marito dell’attrice, John Easterling, ha annunciato la scomparsa di una delle star più iconiche del secolo scorso. L’indimenticabile Sandy di Grease non è sopravvissuta al cancro, con il quale ha condiviso continua ed estenuante lotta per ben trent’anni. Senza mai perdere, però, il suo piglio battagliero e insegnandoci, di volta in volta, che dentro di noi possiamo trovare una forza che neanche immaginiamo.

Olivia Newton-John, l’attrice si è spenta a 73 anni

“Simbolo di trionfi e di speranza”, così l’ha definita nel lungo e commovente post pubblicato sui social il marito John Easterling. Parole a dir poco perfette per descrivere in breve Olivia Newton-John che non è stata semplicemente uno dei volti più amati del grande schermo, ma prima di tutto una donna che ha dimostrato una forza fuori dal comune. Quando interpretò Sandy al fianco di John Travolta nel musical Grease, ci ha donato il ritratto di una giovane ragazza che da timido scricciolo si trasforma in una vera tigre. Ed era così nella realtà, proprio lei che lontana dalle luci dei riflettori e nel calore della propria casa ha dovuto combattere strenuamente contro il cancro al seno.

Un male che le era stato diagnosticato per la prima volta ben 30 anni fa e che da quel momento ha segnato per sempre la sua vita. Nel 2020 era giunta la terza diagnosi e, dopo averlo già affrontato e superato, la splendida Olivia Newton John non si era tirata indietro: avrebbe lottato con più intensità di prima. Ma stavolta il cancro ha avuto la meglio e per l’attrice non c’è stato niente da fare.

La dura lotta contro il cancro

Nella parole del marito John Easterling si percepisce tutto il dolore per la perdita di colei che ha amato per una intera vita. Ma anche quanto di bello e di ispirazione ci fosse in quella donna dai biondi capelli e dallo sguardo color del cielo che, nonostante le difficoltà della vita, ha sempre trovato dentro di sé la forza per andare avanti.

“Olivia è stata simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni – ha scritto sui social – condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continua con l’Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicata alla ricerca della medicina vegetale e del cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che ogni donazione sia fatta in sua memoria al Fondo Olivia Newton-John Foundation”.

Olivia Newton-John lascia distrutta la sua grande e amorevole famiglia. Oltre al marito John, si stringono in lutto anche la figlia Chloe Lattanzi, i fratelli Sarah e Toby Newton-John e tutti i 15 nipoti.

Il triste addio dell’amico John Travolta

Non era parta della famiglia in senso stretto, ma John Travolta ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dell’attrice. Erano giovanissimi quando hanno scalato le vette del successo con il musical Grease e da quel momento i loro destini sono rimasti saldi più che mai. Colleghi ma soprattutto amici, anche l’attore ha condiviso il suo struggente addio: “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”