Chi è Donatella, la sorella di Daria Bignardi

Appassionata di scrittura e amante della natura, Donatella è la sorella di Daria Bignardi. Originaria di Ferrara, si è laureata in Lettere a Bologna e ha lavorato come insegnante nelle scuole superiori. Ha sempre coltivato l’interesse per la scrittura e la letteratura. Legatissima alla sorella Daria, Donatella ha studiato la storia famigliare, ricostruendola con foto, documenti e testimonianze. La sua vita è cambiata nel 2012 quando l’Emilia Romagna è stata colpita da un terremoto.

Quell’esperienza l’ha spinta a scrivere e Donatella ha realizzato prima La Telefonata, un racconto presentato al Salone di Torino, poi Buonasera Signora Luna, suo primo romanzo. Ma a raccontare meglio di chiunque altro Donatella Bignardi è stata proprio Daria che ha pubblicato il libro Non vi lascerò orfani in cui ha raccontato la storia della sua famiglia partendo dall’evento doloroso della morte della madre Giannarosa. “Pensavo a questa storia da molti anni. Poi il trauma del lutto e l’incoraggiamento di un lettore mi hanno dato forza – aveva svelato tempo fa, parlando della sua famiglia e del romanzo -. È la vicenda della mia famiglia, una famiglia assolutamente normale, vissuta in un’Italia diversa, più ingenua ma forse migliore e più autentica.

Donatella e Daria Bignardi sono molto unite. Un legame divenuto ancora più forte dopo la morte della madre. “Il rapporto con mia madre è stato di grandissimo amore, ma anche conflittuale e tempestoso – ha spiegato la giornalista a La Provincia -. Nonostante le liti però, l’amore profondo è rimasto inalterato nel tempo e ho scelto di raccontarlo, in primis ai miei figli. È una storia fatta di scoperte semplici come il piacere di rendere felice un genitore anziano con una telefonata […] Nonostante il dolore e le difficoltà, oggi io non mi sento affatto orfana ma piena, appagata. Ho imparato che, per un genitore ma per ogni essere umano, l’importante è dare, dare senza paura di sbagliare. Gli errori non pregiudicano l’amore che si riesce a dare. Mia madre non c’è più ma la sua lezione e il suo amore restano”.