Michael Jackson, cosa fanno oggi e come sono diventati i suoi tre figli

Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009, nella sua villa nei pressi dei Bel-Air a seguito di un’overdose di farmaci. Una data che il mondo non ha ancora dimenticato, dopo una vita di grandi successi e di diversi scandali, che hanno riguardato soprattutto la sua vita personale. Il Re del Pop ha inoltre avuto 3 figli – Prince, Paris e Blanket – che hanno intrapreso strade diverse. Lui aveva cercato di tenerli lontani – per quanto possibile – dal clamore del gossip, proposito poi sfumato all’indomani della sua scomparsa. I tre ragazzi sono infatti stati spesso preda dei giornalisti, incuriositi dalle loro vite e dalle scelte fatte dopo la morte del padre.

Prince Jackson, il figlio maggiore

Prince è il maggiore dei tre fratelli Jackson, è nato il 13 febbraio 1997 dall’amore tra suo padre e la sua ex moglie, Debbie Rowe. È stato precocissimo ed è già proprietario di un’azienda, la King’s Son Productions, che ha fondato nel 2016 e con la quale si occupa della produzione di video musicali. È inoltre impegnato nelle attività di una fondazione senza scopo di lucro, la Heal Los Angeles Foundation, con la quale intende portare avanti l’eredità di suo padre.

Ama moltissimo le motociclette, gli animali e i viaggi. Ha un canale YouTube dov’era solito caricare dei video ma non è molto amante dei social, che non aggiorna con regolarità. Il suo profilo è infatti rimasto fermo per due anni.

Paris Jackson e l’amore per la musica

Figlia di Debbie Rowe come Prince, Paris è nata il 3 aprile del 1998 ed è l’unica ad aver seguito le orme di suo padre, dedicandosi completamente alla musica. È stata anche una modella di successo e ha tentato di fare fortuna nel mondo del cinema, prendendo parte alla serie Scream e al film Gringo. Il suo rapporto con il fratello Prince è strettissimo, e non mancano le occasioni in cui si fanno i complimenti l’uno con l’altro.

Ha preso parte a diverse band, ha lavorato con il cantante Gabriel Glenn e con lui ha formato il duo The Soundflowers. Il suo debutto da solista risale al 2020 con il brano Let down, mentre il suo primo album, Wilted, è stato pubblicato a novembre 2020. Sentita da PopSugar, sul padre aveva dichiarato: “Sono stata cresciuta da un ragazzo libero, una specie di hippie che amava l’amore libero, quindi ci è stato insegnato che la bellezza viene da dentro”. Nel 2020, aveva rivelato di aver tentato il suicidio diverse volte ma di aver intrapreso un percorso mirato per tornare a stare bene e vivere la sua vita con la giusta positività.

Blanket “Bigi” Jackson, il figlio più piccolo

Blanket è il più piccolo dei tre fratelli e anche il più sconosciuto. È nato tramite maternità surrogata nel 2002 e nel 2015 ha deciso di cambiare il suo nome in Bigi. Di lui si sa davvero pochissimo, poiché preferisce stare lontano dai riflettori e dedicarsi alle attività che ama di più.

I suoi fratelli hanno cercato di proteggerlo, poiché alla morte del padre era ancora molto piccolo, e ha intrapreso delle strade completamente diverse rispetto a quelle di Prince e Paris. È infatti molto impegnato con il cinema ed è un attivista per la salvaguardia dell’ambiente.