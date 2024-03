Kristen e Victoria, in body sul red carpet: trend delle “ragazzacce rock”

Kristen Stewart semi-nuda alla premiere di Love Lies Bleeding, Victoria in body alla sfilata Stella McCartney della Paris Fashion Week. Il nuovo trend delle celeb

Fonte: IPA-Getty Images Victoria De Angelis e Kristen Stewart in body

Sotto la giacca, solo il body. Il nuovo trend tra le “ragazzacce del rock”, da Hollywood a Roma, sembra essere questo. Alle sfilate della Paris Fashion Week e alle premiere americane, le celeb monopolizzano l’attenzione e i flash dei fotografi con outfit che più minimal di così non si può. Semplici e attillati body sotto la giacca, calze velate, sandali o décolleté e il gioco – super sensuale – è fatto.

Kristen Stewart, bad girl di Hollywood, si è presentata alla premiere di Love Lies Bleeding a Beverly Hills martedì 5 marzo con un look mozzafiato: body nero, a calze velate e tacchi neri incredibilmente alti. Un outfit azzardato che arriva subito dopo la cover altrettanto shock di Rolling Stones, che la ritrae con un sospensorio e pantaloncini da basket mentre posa in una sala pesi fatiscente.

Fonte: Getty Images

Subito dopo la copertina l’attrice aveva dichiarato: “L’esistenza di un corpo femminile che ti propone qualsiasi tipo di sessualità che non sia progettata esclusivamente per uomini eterosessuali è qualcosa con cui le persone non sono molto a loro agio e quindi ne sono davvero felice”.

In Love Lies Bleeding, thriller poliziesco diretto da Rose Glass, Kristen è una manager di una palestra innamorata della bodybuilder Jackie (interpretata da Katy O’Brian).

Fonte: IPA

Anche Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin (felicemente fidanzata con la modella brasiliana Luna Passos) seguendo il trend cavalcato da Kristen si è presentata alla Paris Fashion Week, ospite della sfilata Stella McCartney (s)vestita con un semplice body e maxi giacca.