Giorgio Mastrota, quanti figli ha il re delle televendite

Giorgio Mastrota. il re italiano delle televendite, ha ben quattro figli. L’ultimo nato si chiama Leonardo, ed è venuto alla luce pochi giorni prima di Natale, il 23 dicembre 2017. Mastrota ha allargato la sua già numerosa e bella tribù e non solo: Giorgio infatti a soli 55 anni è già nonno. Il nipotino Marlo, nato il 9 giugno 2018, è il figlio della sua primogenita Natalia Jr., nata dal primo matrimonio con Natalia Estrada.

La mamma dell’ultimo figlio di Giorgio Mastrota è la giovane Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. I due hanno già una figlia, Matilde, che somiglia molto al papà. Mentre il piccolo Leo, un bel morettino, sembra aver preso più dalla mamma.

Milanese classe 1964 , Giorgio Mastrota è alto 164 cm e pesa 70kg. Laureato in Scienze Politiche, da giovanissimo è stato eletto Il più bello d’Italia. Ha esordito in tv a fianco di Gianfranco Funari. Nel 1993, con l’allora moglie Natalia Estrada ha condotto Il Nuovo Gioco delle Coppie. Dal 1995 Mastrota si occupa principalmente di televendite, da qui il soprannome “il re delle televendite”.

Mastrota ha un altro figlio, Federico, nato dall’ex moglie brasiliana Carolina. La sua primogenita è Natalia Jr, nata dal matrimonio con l’ex showgirl Natalia Estrada. Natalia Mastrota è venuta alla luce il 16 maggio 1995 ed è una sportiva. Come la mamma pratica l’equitazione ma è anche una provetta sciatrice e alpinista. La sua passione per la montagna l’ha spinta qualche anno fa a trasferirsi in montagna.

Sul suo Instagram @giorgiomastrota “pollicione” pubblica gli scatti di quella che a tutti gli effetti è una grande famiglia allargata. Giorgio Mastrota ha annunciato che presto sposerà Floribeth: «Sarà un matrimonio montanaro. Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna».