Giorgio Mastrota è uno dei personaggi più amati della televisione italiana, al netto di una carriera molto particolare. Ha ormai da tempo trovato la propria dimensione nel settore delle televendite, che di fatto lo appagano e lo spingono, oggi, a rifiutare anche altre proposte lavorative.

In passato ha inoltre fatto parlare di sé anche per le sue avventure amorose. In questo campo spicca di certo la storia d’amore con Natalia Estrada. I due si sono sposati nel 1992 e si sono separati nel 1998, dopo aver avuto una figlia. Ma qual è il motivo della rottura?

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Il ricordo che Giorgio Mastrota conserva dell’ex moglie Natalia Estrada è splendido. Nel 1995 la loro unione è stata rafforzata dalla nascita di Natalia Jr. ma, purtroppo, il matrimonio è durato appena altri tre anni.

Il conduttore non ha mai rinnegato nulla e a Ciao Maschio, intervistato da Nunzia De Girolamo, ha ripercorso alcune tappe di quell’amore con dolcezza: “Il nostro è stato un grande amore ma abbiamo bruciato un po’ le tappe. Era più brava di me nel fare quello che faceva. Era davvero completa e per un periodo le ho fatto quasi da manager. Questo mi dava soddisfazione”.

Gli è dispiaciuto molto che sia finita e ha voluto precisare come non abbia subito il peso, in quanto uomo, d’avere al fianco una donna lavorativamente più forte. Quella è stata una fase molto importante della sua vita, rimarca:

“Sono orgoglioso d’aver avuto una storia con una donna non solo così bella, ma anche molto interessante, simpatica e con una grande verve”.

I motivi della rottura

Un’intervista fondata sulla totale onestà, quella di Giorgio Mastrota. Ha infatti ammesso che le colpe del divorzio da Natalia Estrada sono sue. Fin troppe bugie alla sua ex moglie, il che ha rovinato il loro legame nel profondo.

“Nell’ultimo periodo con Natalia ho detto tante bugie. È uno dei motivi per i quali mi ha lasciato. Aveva ragione e me la sono cercata. Eravamo entrambi un po’ ‘borderline’ ma in quella fase ne ho dette parecchie. Sono stato un bugiardo. Ho preso la televisione degli anni ’90 a piene mani ed ero un po’ farfallone. Ho detto bugie non bianche ma di quelle che fanno male”.

Detto ciò, il loro rapporto è mutato e col tempo è stato in parte ricostruito. È parte della sua vita, considerando la figlia in comune. Non la ama, certo, ma non ha timore nel dire che le vuole bene.

Giorgio Mastrota: la sua vita oggi

Si può dire, senza timore d’essere contraddetti, che per una certa generazione Giorgio Mastrota sia divenuto una sorta di icona televisiva. Il suo viso è ben noto in tutt’Italia ma, nonostante il successo, oggi non si pente di nulla e non accetterebbe altre proposte lavorative.

Le televendite all’inizio sono state un ripiego ma poi il tutto ha iniziato a piacergli: “Mi sono tolto le mie soddisfazioni e se ora mi dicessero di andare a Roma per ‘fare due mesi’, cosa che mi è capitata, direi di no. Sto bene così, sono felice, contento e realizzato”.

