Carlo Conti a Belve: “Mi piacerebbe un ritorno di Amadeus”. E risponde sulla bisessualità

Ospite di "Belve", Carlo Conti ha parlato dei suoi progetti in Rai e risposto alle voci sulla sua presunta bisessualità

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Carlo Conti

Carlo Conti sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile: nel salotto di Francesca Fagnani, il popolare conduttore rivendica il suo “stile mediano”, concedendo un ritratto inedito a 360 gradi. L’ultimo direttore del Festival di Sanremo regala tutta la sua emozione parlando di sua madre, e svela anche particolari sulla relazione con la moglie Francesca, sulla sua fedeltà alla Rai e sulle voci che lo vedevano come possibile direttore di Rete.

Carlo Conti, chi considera il suo erede

Dopo Micaela Ramazzotti e Amanda Lear, Francesca Fagnani è pronta ad accogliere nello studio di Belve il conduttore Carlo Conti. L’ultimo direttore artistico del Festival di Sanremo non si è sottratto agli spinosi quesiti della giornalista, svelando anche chi considera il suo erede: “Vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo, ma quello che sento più vicino a me è Nicola Savino”.

Francesca Fagnani torna anche sulla staffetta in conduzione durante la finale di Sanremo: “Perché annunciarlo prima dal punto di vista della comunicazione?”chiede, e Conti ribatte “non mi sono mai preoccupato della comunicazione. L’ho fatto perché avevo già deciso”. A chi lo accusa di essere stato troppo pomposo, lui replica: “Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto”.

A sorpresa, Carlo apre anche sul possibile ritorno di Amadeus in Rai: “Se mi piacerebbe un suo ritorno? Perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è”. Infine, una secca smentita: “Mi hanno proposto di fare il direttore di rete in Rai? Davvero? Non lo sapevo. Comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi!”

Carlo Conti, la presunta bisessualità

Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani provoca il suo ospite anche sul tema della sessualità: “Un noto disturbatore televisivo le ha urlato dietro che è bisessuale, vuole chiosare su quella voce che è rimasta un po’ in sospeso?”. Conti, tuttavia, risponde con un ironico doppio senso: “Ho solo un’idea fissa in testa. Se sono curioso? No no, mi sono sempre trovato bene lì…”.

A sostegno della sua risposta, il presentatore spiega anche di aver sofferto, da giovane, di “dongiovannite”: “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05. È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante” ribatte Conti.

Il secondo appuntamento di stagione con Belve

L’appuntamento con la nuova stagione di Belve è, come sempre, ogni martedì alle 21.20. Il programma cult di Rai2, ideato e condotto da Francesca Fagnani, è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle.

Nella prima puntata del 6 aprile, a sedersi sullo sgabello erano state Micaela Ramazzotti, Amanda Lear e Zeudi Di Palma. Nella seconda, accanto a Carlo Conti, ci saranno invece l’attrice Giulia Michelini, volto amatissimo delle fiction Mediaset, e Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island.

Non sono stati invece resi noti i nomi dei protagonisti della nuova stagione di Belve Crime, dedicata ai casi di cronaca.