Frasi di Totò, le più belle da ricordare

Totò è considerato uno dei migliori interpreti del teatro e del cinema italiano. Pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, è nato il 15 febbraio del 1898 a Napoli e morto a Roma il 15 aprile del 1967. Nel corso della sua carriera è stato soprannominato “il principe della risata”. Accostato nella comicità a personaggi come Buster Keaton e Charlie Chaplin, ha lavorato con i più noti protagonisti della commedia italiana e non solo. I suoi film hanno realizzato il record d’incassi, con alcuni titoli come “Totò, Peppino e la malafemmina” o “Siamo uomini o caporali” che sono entrati nella storia del cinema. Sul palcoscenico amava improvvisare e spesso le sue gag e battute ero concepite al momento. In questo modo sono nate alcune delle sue scene cinematografiche più famose. Il regista Vittorio De Sica disse che “certe sue folli improvvisazioni durante la recitazione erano geniali e insostituibili”. Alcuni modi di dire di Totò sono infatti usati ancora oggi e ricordati dal pubblico e anche dai più giovani, non contemporanei al periodo d’attività dell’attore. Per i fan dell’illustre principe De Curtis o per coloro che vogliano approfondire la conoscenza di uno dei più importanti personaggi della cultura italiana del XX secolo, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi di Totò, dai più divertenti ai più celebri per fare un pieno di risate.

Le frasi di Totò sulla coscienza e sulla vita

Mattatore della risata, le battute di Totò hanno toccato tutti i temi, anche i più delicati. La forza della coscienza è più volte oggetto di frasi dell’interprete napoletano, così come la sua concezione degli uomini e della vita. Di seguito una selezione di frasi e aforismi di Totò sulla coscienza e sulla vita.

A volte è difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da quelli della fame

Di notte, quando sono a letto, nel buio della mia camera, sento due occhi che mi fissano, mi scrutano, mi interrogano, sono gli occhi della mia coscienza

La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?

Gli avvocati difendono i ladri. Sa com’è…Tra colleghi! Ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera

Nella vita non siamo mai soli, abbiamo sempre qualche appendicite

Il mondo è diviso in, uomini, che lavorano, sudano, soffrono e, caporali, che sfruttano il lavoro, il sudore e la sofferenza dei primi

In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli

Il mondo io lo divido così, in uomini e caporali. E più vado avanti, più scopro che di caporali ce ne son tanti e di uomini ce ne sono pochissimi

Quando hai a che fare con una persona che si crede superiore agli altri e ne è fermamente convinta, ridici sopra e assecondala, perché non è bello rovinare i sogni di un idiota

L’ignorante parla a vanvera. L’intelligente parla poco. O fesso parla sempre.

Questa è la civiltà : hai tutto quello che vuoi quando non ti serve

Le frasi di Totò sull’invidia

L’invidia e l’ignoranza sono componenti che non dovrebbero neanche essere prese in considerazione per l’artista campano. Caratteristiche insite in molte persone che però non devono far spegnere la luce del soggetto invidiato. Emozione sgradevole con la quale si stabilisce un paragone verso l’altro, per il principe della risata è insita in coloro che bramano talenti o qualità che riconoscono in altre persone e che a loro invece mancano. Per comprendere il pensiero dell’attore su questi temi, qualche aforisma e citazione di Totò sull’invidia.

L’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone. I sintomi sono: la cattiveria, la presunzione, l’invidia e la cattiva educazione

Se la mia voce dà fastidio, vuol dire che canterò internamente

A volte ciò che provoca l’invidia non è il tuo denaro, la tua auto o le cose che hai, perché può succedere che l’invidioso abbia tutto questo o anche di più

Quello che causa l’invidia è la tua essenza, la tua energia, è ciò che sai fare bene e lui no, è il successo con la tua famiglia, sono i tuoi talenti, la tua ora, le tue relazioni

Il modo in cui gestisci i tuoi valori attraverso la vita, le cose che ti fanno risplendere e che nessuno mai potrà spegnere. Questo è ciò che uccide qualsiasi persona invidiosa

La persona invidiosa non immagini nemmeno cosa darebbe per avere quella luce che proviene dal tuo essere e che mai potrà copiare

Le frasi umoristiche di Totò

Totò è stato classificato come l’erede della Commedia dell’Arte tradizionale ed è considerato il più grande drammaturgo e comico nella storia del teatro e del cinema italiano. Il regista Mario Monicelli lo descrisse come un genio che era stato trattato come un attore comune e al quale, quindi, il cinema italiano aveva in qualche modo tarpato le ali. Nonostante ciò, la produzione comica del principe de Curtis è immensa. Qui alcune frasi e citazioni umoristiche di Totò.

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male

Il perfetto delinquente deve essere immorale, amorale, asessuale e incorruttibile

A volte anche un cretino ha un’idea

Mi eccita la seta, ho sete di seta. La calza è bella!

Due ladri che sapevano cantare finirono al Festival di San Vittore

Era un uomo così antipatico che dopo la morte i parenti chiesero il bis

Come è gentile per essere una parente. Sembra essere un’estranea

Qualche volta sono stato usato, ma non si vede

Sei una bella donna, sei una ninfa, sei ninfatica!

Ho conosciuto una settimana. In realtà prima era una ottomana, ma poi, nella confusione, ha perso una mano ed è diventata una settimana

L’unica cura per l’acne giovanile è la vecchiaia

Io sono nato col destino di essere forte, la mia è la forza del destino

È incredibile come un bipede di genere femminile possa ridurre un uomo

C’era una donna che gli uomini li faceva cadere per terra stecchiti. Non che fosse particolarmente affascinante, ma portava jella

Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua

Un uomo di novantaquattro anni non ha bisogno del medico: può morire tranquillamente da solo

Uomini di genere maschile! Contro il logorio della donna moderna, soffittizzatevi

Sono un forziero, per questo sono un donnaiolo: alle donne piacciono gli uomini forti.

Dal mio aspetto non si direbbe, la mia forza è truccata: sono un falso debole

In Oriente non è che le donne sono calde calde, e non ci sono nemmeno fredde fredde. Sono a bagnomaria

Tuo padre era il guardiano dello zoo e tua madre, credi a me, durante la gestazione frequentava il reparto rettili

Una ragazza con gli occhi a mandorla, la bocca a ciliegia, le guance di pesca

Non sarà mica un’ortolana? Mah! Purché non abbia il naso a patata e la testa a pera

Le frasi più celebri di Totò

Dal teatro al cinema, l’artista ha ben presto scatenato una Totò mania con la sua mimica particolare, le sue frasi a effetto e, ancor più, grazie alle sue grandissime doti d’improvvisatore. C’è chi sostiene che, prima di salire sul palcoscenico o sul set, De Curtis studiasse nei dettagli il copione apportando innumerevoli modifiche, e chi ritiene non lo leggesse affatto ma facesse sempre affidamento all’improvvisazione. In ogni caso, è riuscito a lasciare nella memoria del pubblico modi di dire e motti che sono diventati patrimonio collettivo italiano e sono ancora oggi usate in diverse situazioni. Di seguito, alcune tra le più celebri frasi di Totò, per i fan dell’attore e per chi vuole approfondire la conoscenza di questo grandissimo personaggio della cultura italiana.

Il coraggio non mi manca. È la paura che mi frega

Ma mi faccia il piacere

Modestamente la circolazione ce l’ho nel sangue

Italiani, dormite pure, borghesi pantofolai, tanto qui c’è l’insonne che vi salva; mentre voi dormite, La Trippa lavora. Vota Antonio, vota Antonio!

Gastone Peletti: “Non mi dai il buongiorno?”. Antonio Peletti: “Io non do niente a nessuno”

Voi siete un attore e io vi ammiro, come uomo e come cane, ma non potete essere stato una spalla, voi non avete mai fatto nemmeno il ginocchio

Malgrado la mia forza maschiaccia, ho un cuore tenero, da piccioncino

La signorina è illibata e solo io, il marito, la posso dissillibare

Mi sono seduto su una sedia che aveva un chiodo sul fondo e mi sono fatto male ai paesi bassi

Donne, non scappate davanti a me; ché, mi avete preso per uno spaventapassere?

Due secondini fanno un quartino, quattro secondini fanno un mezzo litro

Signora, ma come, lei si spoglia così davanti a un uomo maschile?

Conobbi Miss Angoscia che aveva due belle angosce. Che angosce, che angosce!

Sono finito sul banco degli amputati

Sono finito sul banco degli amputati Vorrei un caffè corretto con un po’ di cognac, più cognac che caffè… anzi, giacché si trova, mi porti solo una tazza di cognac e non se ne parla più

Il comico deve essere antico e ‘lazziatore’, cioè capace di inventare ogni volta lazzi e macchiette inedite e imprevedibili. Per un comico vero il copione non deve contare nulla

Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie: moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua! E alla salute mia!

Signori si nasce, cretini si muore

E io pago… e io pago!

Le frasi di Totò sulla pizza e sul cibo

La fame è un altro dei temi spesso centrali delle battute del principe Antonio De Curtis. Lontano dagli snobismi, riporta sempre l’attenzione sull’importanza di avere la pancia piena e di come la mancanza di cibo faccia fare qualsiasi cosa. Nei suoi discorsi non mancano elogi alla cucina italiana, in primis la pizza, mentre è meno comprensivo rispetto all’ingerire cibi lontani dalla tradizione del Made in Italy, come per esempio gli insetti. Per chi vuole conoscere qualche battuta dell’attore napoletano sulla fame, ecco una serie di frasi e aforismi di Totò sulla pizza e sul cibo.

Ti offro una bella pizza… i soldi ce li hai?

È stata la guerra: penuria di cibo, di vettovaglie, mi sono adattato a fare le uova. Certo per fare un uovo ci vuole l’atmosfera… ma ci provo

Allora, il fegato dove sta? Sta qua! Fegato qua, fegato là, fegato fritto e baccalà!

A casa nostra, nel caffellatte non ci mettiamo niente: né il caffè, né il latte

Che secolo è mai questo, in cui le bistecche vengono considerate porcherie?

I nordici prendono il caffè lungo, noi sudici lo prendiamo corto

Che! Vi mangiate le formiche lesse! Ma allora voi vi mangiate anche i bacherozzi, gli scarafaggi, le cimici, ma voi chi fetenti siete?

Giura su qualcosa di più sacro del tuo onore: la tua fame

Lo stomaco mi funziona benissimo: non ho appetito perché sono dissidente

Io, prima di mangiare, mi sento sempre un po’ stupido

Cameriere, lei dice che questa aragosta è fresca? Eppure sento un tanfiglio…

Si dice che l’appetito vien mangiando, ma in realtà viene a stare digiuni

Le frasi di Totò sui soldi

Come l’aver fame, anche il non aver soldi è un tema tipico della poetica e della comicità di De Curtis. Napoletano doc, il principe della risata racconta bene il mondo popolare del capoluogo campano e anche la diversità che c’è nell’esser ricco o povero. Chi non ha denaro deve inventare modi per sopravvivere, ma la povertà è molto diversa dalla miseria, che può invece colpire anche l’animo di un nobile. Di seguito, alcune citazioni e aforismi di Totò sui soldi.

Dudù, noi a Napoli campiamo solo di miracoli!

La vera miseria è la falsa nobiltà

Io ladro sono e ladro resto, non derogo. Ladri si nasce, facchini si diventa

Se il ragazzo che vuoi sposare è bello, vuol dire che non ha una lira: i fidanzati ricchi sono racchi

Lo so, dovrei lavorare, invece di cercare dei fessi da imbrogliare, ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro

Un tempo andavo a vendere i tappeti per le case e mi vestivo da turco. Adesso gli affari vanno bene, ma, a ogni buon conto, il fez l’ho conservato nell’armadio

Il suicidio è un lusso, i poveri non hanno neanche la libertà di uccidersi

Sono rimasto isolato: lei che ha il panfilo, me la darebbe una panfilata fino a Napoli?

Sono un uomo di mondo: i soldi li tengo nel cappello

Una ragazza con una buona dote trova anche se il padre è uno jettatore

Per un ricco morì è come pagà il conto alla vita: paga sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa dalla morte a un’altra morte

Le frasi di Totò sulla felicità

L’attore campano ha più volte spiegato come la comicità nasca dalla sofferenza e che quindi le risate che un comico genera negli altri, non equivalgono a una gioia interna di chi le ha fatte scaturire. Forse proprio per questo, il pensiero di De Curtis sull’essere felice è delicato e profondo. Per l’interprete si possono assaporare attimi di allegria e benessere, quando ci si dimentica per qualche secondo delle cose brutte. Di seguito, alcuni aforismi e frasi di Totò sulla felicità.