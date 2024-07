Fedez è di nuovo ricoverato in ospedale per un'emorragia interna e da qui pubblica le sue considerazioni: ma come ha reagito Chiara Ferragni?

Un nuovo ricovero e la paura cresce, per Fedez, che in pochi mesi si è visto costretto in un letto d’ospedale per risolvere i problemi serissimi legati a un’altra emorragia interna. A raccontarlo è stato lui, direttamente dalla struttura, in cui l’abbiamo visto sollevare le dita in segno di vittoria dopo l’ultimo pericolo scampato. Accanto a lui ci sono gli amici e la famiglia, mentre ha già ringraziato l’équipe medica del Policlinico di Milano che l’ha soccorso prima che fosse troppo tardi. Si fa invece sentire il silenzio di Chiara Ferragni, che non ha commentato ma non ha nemmeno aggiornato il suo profilo Instagram come invece avrebbe fatto di solito.

Intanto, Federico Lucia pubblica un primo aggiornamento sul suo stato di salute. “Ho letto di abusi di alcool e droghe, non è assolutamente vero”, precisa, specificando anche che questo disagio fisico – meno grave di quello di ottobre 2023 – è ancora legato all’operazione per la rimozione del tumore a cui si è sottoposto nel 2022. Inoltre spera di tornare presto a suonare, benché non sia certo di poterlo fare, e ringrazia tutti per i messaggi di supporto ricevuti: “Grazie a tutti, questo non è un periodo facile sotto diversi punti di vista”.

La reazione di Chiara Ferragni al ricovero di Fedez

Silenzio. Chiara Ferragni ha deciso di farsi da parte per qualche ora e tenere in pausa il suo profilo Instagram, sul quale è solita pubblicare con una certa costanza, probabilmente in segno di rispetto per quanto sta accadendo al padre dei suoi figli Leone e Vittoria. “Ci rido su ma manco so perché ci riesco ancora”, scrive il rapper dall’ospedale, dov’è stato ricoverato per un’emorragia interna. Lei gli è sempre stata accanto nei momenti più difficili e quando era stato ricoverato a ottobre era letteralmente scappata dalla Paris Fashion Week per stare con lui e con la famiglia.

Ora che si sono divisi, il suo silenzio fa riflettere e crea inevitabilmente un vuoto in chi aveva creduto in quest’amore, il quale non è riuscito a superare la prova durissima dell’incertezza sul futuro. La carriera dell’imprenditrice digitale ha infatti subito una battuta d’arresto che nemmeno lei si sarebbe aspettata, mentre lui veniva da un periodo difficilissimo in cui ha rischiato la vita per più di una volta. Non si sono compresi a vicenda o, forse, nessuno dei due aveva troppa voglia di compiere un passo verso l’altro.

Il futuro dei Ferragnez

A oggi, i Ferragnez non esistono più. Di quello che sono stati, almeno come coppia, rimane pochissimo. Eppure, Fedez non è mai sembrato troppo disposto a dimenticare la sua vita passata e costantemente vi fa riferimento, perfino nelle parole delle canzoni che scrive e che sembrano delle lettere amare rivolte verso sua moglie. Lei non ha mai reagito davvero, se non con qualche battuta nei primi tempi, e sta provando a recuperare quello che è rimasto della sua reputazione dopo lo scandalo del caso pandoro.

Ha provato a divertirsi senza l’ossessione di postare durante l’addio al nubilato della sua migliore amica Veronica Ferraro, ma quando ha ripreso è successo un mezzo disastro. Il tag al resort che la ospitava a Mallorca ha infatti generato un’ondata di commenti negativi per la struttura, che si è vista costretta a chiudere le interazioni per evitare conseguenze più gravi, mentre ora sul profilo Ferragni tutto tace.

Non c’è mai stata aria di riconciliazione e, anzi, entrambi hanno assunto un team di avvocati di grido perché formalizzassero la separazione. I tempi non sono certi ma la volontà di entrambi è apparsa davvero incrollabile: il passato non torna indietro. E sì che qualcuno lo vorrebbe, ma sono successe troppe cose perché tutto ritorni a essere bello come prima.