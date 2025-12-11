Andrea Delogu ha ballato con la febbre e ha rischiato grosso: corsa al pronto soccorso per ristabilirsi e dura critica dei medici

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando con le Stelle

Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicati gli infortuni dei concorrenti di Ballando con le stelle. Coreografie sempre più ambiziose e tanta voglia di stupire il pubblico. Il lavoro dietro le quinte è estenuante e, settimana dopo settimana, qualcosa può andare storto.

In questa stagione non sono mancati volti noti che hanno dovuto dire basta, magari in attesa del ripescaggio. Per poco non si è aggiunta alla lista Andrea Delogu che, dopo aver terminato la scorsa puntata, ha raggiunto il pronto soccorso più vicino. Una vera emergenza per la conduttrice.

Malore per Andrea Delogu

Il 2025 è stato un anno colmo di soddisfazioni per Andrea Delogu, offuscate però da una tragedia immane: la morte improvvisa e prematura di suo fratello. Un incubo che ha schiacciato la sua famiglia, finendo su tutti i giornali. Il gruppo di Ballando con le stelle le ha dato tempo e spazio, riaccogliendola due settimane dopo.

Oggi la conduttrice sta provando a rialzarsi, almeno pubblicamente, ma il programma cui ha deciso di prendere parte richiede uno sforzo fisico notevole da parte sua. Tale da spingerla al pronto soccorso. È stata lei a parlarne durante Ballando Segreto: “Sabato sera mi è venuta la febbre quasi a 39. Ho però ballato comunque e sudato a causa dei farmaci. Tornata a casa, però, sono stata così male da chiamare un’amica e chiederle di portarmi in ospedale”.

Una volta raggiunto il pronto soccorso, si è beccata una bella ramanzina da parte dei medici. Alla sua età, le hanno detto, dovrebbe sapere di non dover sudare e stare al freddo, con un abito poco coprente, avendo la febbre. Ecco la sua risposta: “Lo sapevo, gli ho spiegato, ma se non l’avessi fatto, avrei rischiato la squalifica. Gli ho detto, poi, ‘adesso lei mi deve salvare la vita, così posso andare a fare le semifinali’”.

Come sta ora Andrea Delogu

I fan avevano già saputo di uno stato di salute non eccellente. Il giorno dopo la puntata, infatti, Andrea Delogu aveva spiegato su Instagram di non sentirsi particolarmente bene. Giro in ospedale omesso, naturalmente.

Ringraziamento d’obbligo per il sostegno e poi una spiegazione doverosa per un atteggiamento particolare: “Mi avete risparmiato di ballare la seconda esibizione con 38,7 di febbre, con i vostri voti. Un regalo enorme. Avete notato poi che io e il mio maestro eravamo distanti, così com’ero distante da tutti i miei colleghi per paura di recargli danni. Avevo così freddo che non stavo in piedi”.

Oggi sta molto meglio e non ci sono dubbi in merito alla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci. Di certo, però, questa finale non arriverà mai troppo in fretta. Lei, così come tanti altri, ha bisogno di un bel po’ di caldo e riposo fisico. Ancora un po’ e sarà finita ma, fino ad allora, non si molla un centimetro.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!