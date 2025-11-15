Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Andrea Delogu tornata a Ballando con le Stelle

Quella di sabato 15 novembre 2025 non è una puntata come le altre. Non può esserlo, visto che a Ballando con le stelle è tornata Andrea Delogu. Il cuore pesante e colmo di dolore ma, al tempo stesso, l’abbraccio di tutte le persone che ruotano intorno a questo grande show. Il ricordo non svanisce ma tanto calore di certo aiuta a tenere duro.

Standing ovation per Andrea Delogu

È chiaro come sia stata scelta una linea di condotta ben precisa per “gestire” Andrea Delogu e il suo enorme lutto. Ha perso suo fratello e, comprensibilmente, ha posto tutto in pausa. Ciò ha riguardato anche Ballando con le stelle.

Sabato 1 novembre è stato mandato in onda un breve filmato di ciò, Milly Carlucci ha annunciato la sua assenza. Tutti si sono stretti intorno a lei, virtualmente e non solo, attendendo il suo ritorno.

Questo è stato annunciato l’8 novembre e il 15 si è concretizzato. Al fianco di Perotti, ha ballato un tango che ha portato a una lunga standing ovation molto sentita. Anche il pubblico e i Vip in prima fila hanno voluto far sentire il proprio affetto nei suoi riguardi. La conduttrice ha ripagato questo gesto e l’applauso iniziale battendosi sul petto, all’altezza del cuore. Un gesto che ha ripetuto più volte.

Ma qual è la linea decisa? Si è scelto di non scadere nel patetico, fortunatamente, sfruttando una tragedia per tenere incollato il pubblico. Dopo la clip iniziale e i brevi filmati di alcuni concorrenti, che si sono detti pronti a starle al fianco, è calato il silenzio sul lutto subito. Si è così parlato di danza, di qualità in pista e di critiche tecniche.

La prima coppia eliminata

La puntata è iniziata in maniera emozionante, considerando la presenza di Andrea Delogu ma non solo. Subito un’eliminazione, che di fatto rimodella l’equilibrio interno della gara. Da un lato Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, dall’altra Marcella Bella e Chiquito. E poi, infine, Andrea Delogu e Nikita Perotti.

La cantante, quasi sentendo il proprio momento avvicinarsi, ha avuto un atteggiamento più cordiale con la giuria, e in particolare con Selvaggia Lucarelli. Ironica come al solito ma con meno rancore.

Un passo d’addio giusto, perché di questo si è trattato. Ecco, infatti, l’esito delle votazioni:

Andrea Delogu – 55%;

Filippo Magnini – 35%;

Marcella Bella – 10%.

Eliminazione confermata, considerando come Matteo non abbia usato la wild card di salvataggio. Qualche mugugno del pubblico nei suoi confronti, che si è speso in grandi complimenti per poi fare un passo indietro. Niente card, un po’ per strategia personale. Appuntamento all’undicesima puntata, quella del ripescaggio, ha ricordato Milly Carlucci. E così, senza ulteriori confronti con la giuria e senza discorso, Marcella Bella si allontana, ma col sorriso.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp