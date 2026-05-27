Le Iene presentano – Inside, l’ultima verità sul caso Garlasco

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A distanza di quasi vent’anni da quella tragica mattina del 13 agosto 2007, il mistero che avvolge la morte di Chiara Poggi continua a scuotere le fondamenta del sistema giudiziario italiano. La vicenda torna sotto i riflettori con la puntata conclusiva della stagione di Le Iene presentano: Inside, intitolata “Garlasco: indagine chiusa, verità ribaltata?”. L’inchiesta, firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, riordina una mole imponente di elementi emersi di recente, sollevando interrogativi profondi sulla solidità delle sentenze passate in giudicato.

La verità sulla morte di Chiara Poggi secondo Le Iene

Fino a che punto una sentenza può ritenersi immutabile di fronte al progresso della scienza e all’emergere di nuovi scenari investigativi? La giustizia, nel tentativo di dare una risposta definitiva alla famiglia della vittima e all’opinione pubblica, ha individuato in via definitiva un colpevole nell’ex fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, condannato circa un decennio fa. Ma la cronaca recente dimostrerebbe che i confini di questo dramma sono tutt’altro che definiti.

La serie di interrogativi attuali ruotano attorno agli ultimi sviluppi della Procura pavese, che ha formalmente sigillato un filone d’indagine parallelo nei confronti di un altro soggetto, Andrea Sempio, originariamente estraneo alla condanna. Le tesi degli inquirenti ipotizzano oggi un movente differente, legato a un presunto risentimento personale per motivazioni sentimentali. A supporto di questa nuova pista vi sarebbero accertamenti di natura scientifica che mettono in discussione i capisaldi del vecchio processo. In particolare, gli esperti si sono concentrati sulle tracce biologiche isolate sui resti della vittima, evidenziando compatibilità genetiche prima ignorate o non rilevabili con le tecnologie dell’epoca.

Le nuove perizie

Accanto alle prove biologiche, l’analisi si sposta sul piano tecnologico e digitale. Le perizie sui supporti informatici del nuovo indagato avrebbero portato alla luce consultazioni online e file dal background brutale, databili proprio nei giorni in cui si consumava il delitto. Ma l’elemento forse più dirompente è l‘applicazione delle moderne tecniche di modellazione tridimensionale da parte dei reparti scientifici dell’Arma. Le nuove simulazioni della scena del crimine metterebbero in una prospettiva inedita l’intera dinamica dell’omicidio, intaccando l’ipotesi secondo cui l’autore si sarebbe ripulito nel bagno dell’abitazione, un dettaglio che fu fondamentale per la condanna del primo imputato.

Si solleva così un dilemma etico e giuridico di enorme portata, sul quale in tanti si interrogano anche al netto delle tifoserie che il caso ha scatenato negli ultimi mesi. Il rischio di un potenziale errore giudiziario si scontra con la necessità di stabilità delle sentenze, ma la ricerca della verità oggettiva deve sempre prevalere sul dogma formale. Saranno ora i magistrati competenti delle corti superiori a dover valutare se questo insieme di nuovi riscontri possieda lo spessore necessario per decretare la revisione del processo. Lo speciale de Le Iene ha mandato in onda pubblico una ricostruzione meticolosa della vicenda che, anche a distanza di due decenni, comunque si basa su una certezza granitica: la vittima dell’omicidio di Garlasco è Chiara Poggi. Non dimentichiamolo mai.