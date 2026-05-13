Garlasco, ricordiamoci che esiste una sola vittima: Chiara Poggi

Tra processi mediatici, nuove ipotesi e scontri televisivi, il rischio è dimenticare chi ha perso davvero la vita vent’anni fa

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ANSA Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi

Il caso Garlasco è tornato a occupare ogni spazio mediatico possibile. Televisioni, social, podcast, dirette TikTok, opinionisti improvvisati, esperti autoproclamati. E mentre la nuova indagine della Procura di Pavia riporta sotto i riflettori Andrea Sempio, il dibattito pubblico sembra essersi ormai trasformato in un gigantesco processo parallelo.

Basta uscire di casa per rendersene conto. Dal supermercato all’estetista, la domanda è sempre la stessa: “Tu cosa pensi? Alberto Stasi è innocente o colpevole? E Sempio?”.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più inquietante dell’intera vicenda: la trasformazione di un omicidio terribile in un’arena permanente dove ogni giorno si emettono sentenze emotive.

Io posso rispondere solo con quella che, oggi, resta l’unica certezza giudiziaria esistente: Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Ci sono stati processi, perizie, consulenze, tre gradi di giudizio e una sentenza definitiva dello Stato italiano. Questo, piaccia o meno, è il punto da cui si parte.

Poi esiste tutto il resto. E cioè la nuova indagine su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che secondo gli inquirenti merita ulteriori approfondimenti investigativi.

Ma proprio attorno a questa nuova inchiesta si stanno moltiplicando interpretazioni, ipotesi e ricostruzioni che rischiano di trasformare il sospetto in verità assoluta ancora prima di un eventuale processo.

Ed è qui che molti continuano a chiedersi perché Rita e Giuseppe Poggi restino così fermamente convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante le nuove piste investigative.

La risposta, forse, va cercata molto più nel dolore umano che nelle dinamiche televisive.

Per quasi vent’anni i genitori di Chiara hanno cercato di sopravvivere aggrappandosi a una verità giudiziaria precisa: quella stabilita nel 2015 dalla Cassazione.

Una verità diventata negli anni qualcosa di necessario per restare in piedi.

E oggi quelle convinzioni vengono inevitabilmente scosse da un’indagine che coinvolge una persona legata persino alla cerchia del loro altro figlio, Marco.

Ma c’è anche un altro aspetto profondissimo, che probabilmente pesa ancora oggi nella posizione della famiglia Poggi: la difesa della memoria di Chiara.

Durante il processo ad Alberto Stasi, infatti, la difesa tentò di ipotizzare che Chiara Poggi potesse avere una sorta di “doppia vita”. Nelle motivazioni della sentenza si legge chiaramente che furono avanzate ipotesi su un secondo cellulare, su frequentazioni sconosciute, su possibili incontri occasionali con altri uomini.

Ipotesi che, però, secondo i giudici, non trovarono alcun riscontro concreto. Eppure quelle insinuazioni, agli occhi dei genitori di Chiara, devono aver rappresentato una ferita enorme.

Perché non riguardavano soltanto il processo. Riguardavano l’immagine stessa della loro figlia.

“Nostra figlia era una ragazza pulita, non aveva misteri, non aveva segreti, non aveva amanti”, hanno sempre ribadito.

Ed è forse proprio lì che nasce la frattura insanabile con Alberto Stasi. Per Rita e Giuseppe Poggi Stasi non è soltanto l’uomo condannato per l’omicidio di Chiara. È anche la persona che, durante il processo, avrebbe permesso che venisse raccontata una versione della loro figlia completamente diversa da quella che loro conoscevano. E da quella di cui lui stesso aveva sempre detto di essere innamorato.

In questi mesi qualcuno ha anche insinuato che la famiglia Poggi continui a sostenere la colpevolezza di Stasi per non perdere il risarcimento ottenuto. Ma è un ragionamento che rischia di banalizzare quasi vent’anni di dolore, processi, esposizione mediatica e sofferenza privata.

Nel frattempo il dibattito mediatico continua ad allargarsi ogni giorno di più.

La criminologa Roberta Bruzzone, nelle ultime ore, ha analizzato duramente l’informativa investigativa relativa ad Andrea Sempio, sostenendo che l’impianto accusatorio rischierebbe di fondarsi più sulla “compatibilità psicologica” del soggetto che su prove dirette.

Secondo Bruzzone, molte delle intercettazioni riportate riguarderebbero semplicemente paura, rabbia, stress, preoccupazioni economiche, discussioni familiari e timore della pressione mediatica.

Il rischio, secondo la criminologa, sarebbe quello di leggere ogni comportamento dell’indagato esclusivamente attraverso una lente colpevolista: se si agita è sospetto, se tace è sospetto, se parla troppo è sospetto, se si difende è sospetto.

Ma la psicologia investigativa, sottolinea la dottoressa, non può sostituire la prova.

E soprattutto non può bastare a trasformare una persona problematica nell’autore certo di un omicidio.

Ed è qui che il dibattito diventa ancora più pericoloso.

Perché oggi Andrea Sempio, pur essendo soltanto indagato, viene già percepito da molti come il “vero assassino” di Chiara Poggi.

E se domani questa inchiesta non dovesse reggere? Le vite devastate sarebbero due. Non una.

Io non ho la certezza assoluta dell’innocenza o della colpevolezza di nessuno oltre quella sancita da una sentenza definitiva. E trovo inquietante vedere persone trasformarsi a giorni alterni in innocentisti, colpevolisti o giustizialisti feroci sulla base dell’ultima indiscrezione televisiva.

Il popolo mediatico è spietato quanto quello delle antiche arene.

E a volte questa vicenda fa davvero paura. Perché sembra di essere tornati al “panem et circenses”, ai gladiatori sacrificati nell’arena perché il pubblico possa sfamarsi del dolore altrui.

Ma la giustizia non dovrebbe funzionare così.

Perché il sospetto non è una prova.

La paura non è una confessione.

E la fragilità di una persona non può diventare automaticamente il movente di un omicidio.