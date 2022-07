Frasi sul tempo e sull’amicizia: speciali ed emozionanti

Fonte: iStock Frasi sul tempo e sull'amicizia

Il tempo può scalfire un’amicizia? Può rovinarla? La distanza può davvero intaccare il bene che proviamo per qualcuno che amiamo? Sentiamo spesso parlare del tempo e della distanza come due fattori poco gentili nei confronti dei legami affettivi. Ma, in realtà, quando un rapporto è vero e sincero, non c’è nulla che possa davvero causare una frattura, e soprattutto far dimenticare il bene, la fedeltà, la lealtà. Le frasi sul tempo e sull’amicizia ne sono un magnifico esempio.

DiLei ha scelto per te alcune delle più belle citazioni sul tempo che passa e sull’amicizia: frasi che possono essere utilizzate in ogni occasione, che ti danno la possibilità di fare una dedica speciale. Perché, sì, le amicizie sono eterne, o almeno vogliamo crederlo. Chi saremmo oggi senza i nostri amici? Persone diverse, forse: soprattutto, ci sentiremmo un po’ più soli.

Frasi sul tempo e sull’amicizia

Dagli scrittori ai poeti fino ai filosofi, l’amicizia è stata al centro di tantissimi libri e manoscritti: perché? Sin dai tempi antichi, l’uomo ha sempre stretto alleanze e ampliato le proprie conoscenze, fino a diventare amico di qualcuno. L’amicizia si basa su valori solidi, come la lealtà, la fedeltà, l’esserci sempre, sia nei momenti buoni che nelle tempeste. Per te, abbiamo scelto le frasi sull’amicizia e sul tempo che ti emozioneranno, ma non solo, perché potrai dedicarle alla tua migliore amica, o al migliore amico.

Le vere amicizie sono eterne. (Marco Tullio Cicerone)

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei negozi. Ma siccome non esistono negozi che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami! (Antoine de Saint-Exupéry)

Non cercare l’amico per ammazzare il tempo; cercalo per vivere le tue ore al massimo. (Khalil Gibran)

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Il falso amico è come l’ombra che ci segue finché dura il sole. (Carlo Dossi)

La sacra passione dell’amicizia è di natura così dolce, costante, leale e paziente che può durare una vita intera, salvo la richiesta di un prestito. (Mark Twain)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. (Hermann Hesse)

Una amicizia autentica inizia con ciò che si condivide prosegue con il rispetto delle differenze, si accresce con il confronto e perfino con i conflitti, resiste al tempo, alla distanza e al silenzio, ma si spegne e muore per sempre con il tradimento! (Padre Enzo Bianchi)

L’amicizia è di gran lunga più tragica dell’amore. Dura più a lungo. (Oscar Wilde)

Quando si smette di offrire tempo ai veri amici, si perde equilibrio. (Abbé Pierre)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo. (Rita Levi Montalcini)

La vera amicizia non è schiava del tempo e dello spazio, la distanza materiale non può separarci davvero dagli amici! (Richard Bach)

La società, e la stessa amicizia della maggior parte degli uomini, non è che un commercio che dura quel tanto che se ne ha bisogno. (Madeleine de Souvré de Sablé)

Un vero amico capisce sempre quando abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

Passiamo più tempo a parlare male dei nemici che a dir bene degli amici. (Marcel Lenoir)

Approfittiamo avidamente della presenza degli amici, perché non sappiamo per quanto tempo ci possa toccare. (Lucio Anneo Seneca)

Un fratello può non essere un amico, ma un amico sarà sempre un fratello. (Benjamin Franklin)

La memoria della nostra amicizia durerà in eterno. (Marco Tullio Cicerone)

A volte, ci sono delle simpatie così forti che, incontrandosi per la prima volta, sembra di ritrovarsi. (Alfred de Musset)

Un’amicizia che finisce non è mai neppure cominciata. (Publilio Siro)

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia… Forti legami rimangono e sfidano il tempo… perché hanno una sola casa: il cuore… (Colette Haddad)

Nei tempi felici gli amici si moltiplicano, ma se la fortuna sparisce questi spariscono. (Binder)

Amico fino agli altari. (Erasmo)

Purtroppo ci sono tanti falsi amici disposti a prestarci l’ombrello soltanto quando il tempo è bello. (Romano Battaglia)

Se un uomo non fa nuove conoscenze man mano che avanza nella vita, egli si troverà presto solo. Un uomo, signore, dovrebbe tenere le sue amicizie in continuo restauro. (Samuel Johnson)

Gli amici si meritano. E bisogna meritarli sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirli e di perderli. (George Bernanos)

Molti ti saranno amici finché sarai felice, ma quando verrà il brutto tempo resterai solo. (Publio Ovidio Nasone)

Le frasi più toccanti sul tempo e sull’amicizia

Ci sono alcune amicizie che non sempre resistono al tempo, e che a volte possono anche perdersi. Come dicevamo, tempo e distanza non sono sempre clementi e sanno come far pesare la loro “presenza”, o forse dovremmo dire assenza. Quando si è lontani, o quando non si ha molto tempo per stare insieme ai propri amici, ed è proprio per questo motivo che dedicare una frase o un pensiero è un ottimo modo per non far sfiorire il legame. Ecco quali sono gli aforismi più commoventi sul tempo e sull’amicizia.

Chi è amico ama, ma chi ama non sempre è un amico; e pertanto l’amicizia giova sempre, l’amore, invece, può a volte anche nuocere. (Lucio Anneo Seneca)

Ci sono tre cose che diventano più preziose con l’età: la vecchia legna da bruciare, i vecchi libri da leggere e i vecchi amici con cui divertirsi. (Henry Ford)

Apprezzo l’amico che trova del tempo per me nella sua agenda, ma ho ancor più caro l’amico che per me non la guarda neanche. (Robert Brault)

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre. (Roberto Benigni)

Sei la media delle cinque persone con cui trascorri più tempo. (Jim Rohn)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. (Jorge Luis Borges)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Non esiste vento forte, né pioggia tanto intensa, che possono impedire al tuo pensiero di viaggiare, tanto da arrivare al cuore degli amici lontani.

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. (Walt Whitman)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

L’amico è colui che anche lontano sa che sei solo e ti tende la mano. (Ada Roggio)

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici? (Khalil Gibran)

Frasi sul ritrovarsi

A chi non è mai capitato di ritrovare un vecchio amico? Le frasi sulle amicizie a distanza ne sono un ottimo esempio: quando non c’è modo di stare insieme, perché non ci si trova nello stesso posto, si può in ogni caso mantenere il legame, anche grazie ai cellulari, che ormai abbattono qualsiasi barriera. E quant’è bello ritrovarsi, anche solo per pochi minuti, parlare al telefono o scambiarsi due chiacchiere? Per questo motivo abbiamo voluto raccogliere le frasi più belle sul ritrovarsi in amicizia.

Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine. (William Shakespeare)

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. (Alessandro Baricco)

Quando due anime infine si sono trovate, si sono scoperte compatibili e complementari, hanno compreso di essere fatte l’una per l’altra, di essere, dunque, simili, si stabilisce tra loro per sempre un legame, ardente e puro, proprio come loro, un legame che inizia sulla terra e continua per sempre nei cieli. (Victor Hugo)

E quando guardo te mi pare di ritrovare me. (Ben Simon)

In ogni persona ritrovo me stesso, non uno che mi superi, non uno che valga un chicco d’orzo di meno. (Walt Whitman)

Bisognerebbe ricominciare dall’inizio ogni giorno. Dirsi addio e perdersi di vista. E poi subito cercarsi e ritrovarsi. Bisognerebbe vivere soltanto di inizi. Come due sconosciuti, che si hanno senza aversi mai del tutto. (Fabrizio Caramagna)

Perdersi ogni tanto e poi ritrovarsi va benissimo: in questo modo ti puoi perdere di nuovo; devi creare un ritmo tra il perderti e il ritrovarti: la vita è una musica, e la musica può esistere solo se le due cose si alternano, altrimenti sarebbe monotona. (Osho)

A volte, ci sono delle simpatie così forti che, incontrandosi per la prima volta, sembra di ritrovarsi. (Alfred de Musset)

Citazioni sul futuro e sull’amicizia

Quando si pensa al futuro, non si riesce proprio a non pensare agli amici. Magari si hanno dei progetti insieme, si vuole costruire qualcosa, perché non è solo dall’amore che si può coltivare qualcosa. Anche le amicizie possono essere il punto di partenza per sognare un futuro migliore, perché diventano dei punti di riferimento, ma anche delle vere e proprie ispirazioni. Magari un’amica sogna in grande, e così riesce a influenzarti: a spingerti ad abbracciare qualcosa di più grande di te.

Mai pianificare un futuro con persone che non hanno piani futuri.

La vita è troppo breve per spendere il tuo tempo prezioso cercando di convincere una persona che vuole vivere nel pessimismo. Fai del tuo meglio per dare sollievo a quella persona, ma non attardarti a lungo perché il suo atteggiamento ti tirerà verso il basso. Circondati invece di persone ottimiste. (Zig Ziglar)

Non perdete tempo appoggiati ad un muro in attesa che si trasformi in una porta. (Chanel)

Amico è una grande impresa, un lavoro senza fine, uno spazio utile, un tempo fertile, amico sarà una gran festa, lo è già.

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia… Forti legami rimangono e sfidano il tempo… perché hanno una sola casa: il cuore….

Frasi sull’amicizia lontana

Non è facile essere distanti, non è bello essere lontani dai propri amici. Tutt’altro, perché la distanza è proprio ciò che può rovinare e deteriorare i rapporti, soprattutto se non vengono coltivati. Ed è così che, grazie alle citazioni e aforismi sull’amicizia lontana, possiamo davvero renderci conto di quanto sia prezioso questo legame. Che va oltre tutto, anche oltre il tempo e la lontananza. Ed è bello, alla fine, ritrovarsi e riabbracciarsi.