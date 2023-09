Frasi sulle amiche pazze: divertenti, brevi e vere per raccontare un’amicizia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Divertenti, uniche, sopra le righe: le frasi sulle amiche pazze ci raccontano un’amicizia fuori dal comune. Essere amiche è meraviglioso e lo è ancora di più quando si condividono risate, momenti epici e aneddoti che strappano una risata. Con una certezza: l’amicizia ci aiuta a superare le difficoltà, a sorridere anche quando tutto è nero e a volare in alto.

DiLei ha raccolto le frasi sulle amiche pazze da dedicare alle proprie best friends, da annotare dietro una fotografia e da leggere ogni volta che si è lontane.

Frasi sulle amiche pazze

A volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno per stare bene sono le amiche pazze. Sono loro che ci fanno sorridere dopo la fine di una amore, che ci costringono a uscire di casa quando siamo tristi e che ci fanno ridere a crepapelle. Le frasi sulle amiche pazze celebrano questo legame meraviglioso e unico fra donne!

Come tua migliore amica ti aiuterò a rialzarti quando cadrai, ma solo dopo aver finito di ridere. (Anonimo)

Il momento in cui nasce l’amicizia è quello in cui una persona dice ad un’altra: “anche tu, pensavo di essere l’unica”. (C.S. Lewis)

Se uccidessi qualcuno lei sarebbe la persona che chiamerei per farmi aiutare a spostare il copro attraverso il salotto. Lei è la mia persona. (Grey’s Anatomy)

La migliore amica è quella che, se ti presenti alla sua porta con un cadavere nel bagagliaio, non chiama la polizia, ma prende una pala e ti segue. (Pretty Little Liars)

Le vere amiche non si giudicano a vicenda, esse giudicano insieme le altre persone. (Emilie Saint-Genis)

Tu sei sempre stata matta. È che non sei mai riuscita a tirar fuori la tua pazzia. (Thelma e Lousie)

L’amico che puoi svegliare alle 4 del mattino è quello che conta. (Lev Černyj)

Se mi freghi me la paghi, se freghi la mia migliore amica ti distruggo. (Pretty Little Liars)

Gli amici sono persone che sanno davvero chi sei e a cui piaci comunque. (Greg Tamblyn)

Una buona amica ti aiuterà a trasferirti. Ma una migliore amica ti aiuterà a trasferire un corpo morto. (Jim Hayes)

Non c’è niente di meglio di un’amica, a meno che sia un’amica con del cioccolato. (Linda Grayson)

Il vero amico si ricorda il tuo compleanno ma non la tua età. (Emma Goldman)

Giorno nuovo, stilista nuovo. Che vi stiate preparando per l’amore o per la guerra, ringraziate Dio per le amiche e per la moda. (Gossip Girl)

Non c’è niente come vomitare con qualcuno per farvi diventare vecchi amici. (Sylvia Plath)

Frasi sull’amicizia divertenti

Pazzia condivisa, aneddoti divertenti e momenti straordinari da ricordare per sempre: l’amicizia è puro divertimento. Allora perché non raccontarla attraverso frasi sull’amicizia divertenti: aforismi e citazioni di autori famosi, scrittori e pensatori che hanno celebrato questo legame.

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

L’amicizia è il modo di Dio per scusarsi delle nostre famiglie. (Jay Mclnerney)

I veri amici ti pugnalano di fronte. (Oscar Wilde)

L’amore è cieco, l’amicizia prova a non vedere. (Otto von Bismarck)

In due posti conoscerete il vero amico: quando sarete a letto ammalati o quando sarete in prigione. (Proverbio)

L’amore è cieco, l’amicizia cerca di non accorgersene. (Otto Von Bismarck)

Non mi piace l’idea di andare o in Paradiso o all’Inferno, perché ho amici in entrambi i luoghi. (Mark Twain)

Nel mondo, esistono tre tipi di amici: quelli che vi amano, quelli che non vi danno la giusta attenzione e quelli che vi detestano. (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort)

Gli amici sono essenziali per una bella litigata. Altrimenti con chi la fai? (Dino Basili)

Una misura dell’amicizia non consiste nel numero di cose che possono essere dette, ma nel numero di cose che non c’è più bisogno di dire. (Clifton Fadiman)

Dopo una pessima giornata, i buoni amici ti mandano messaggi consolatori, i veri amici si presentano con birra, pizza, abbracci e un piano. (Fragmentarius)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco. (Proverbio siciliano)

La sacra passione di una amicizia ha una natura così dolce e ferma e leale e dura una vita intera, se non le viene chiesta di prestare dei soldi. (Mark Twain)

Gli amici sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

Nel biscotto della vita, gli amici sono le gocce di cioccolato. (Salman Rushdie)

Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia. (Jonathan Swift)

Quando i tuoi amici cominciano a complimentarsi per la tua aria giovanile, puoi star certo che pensano che stai invecchiando. (Washington Irving)

Se hai un amico stupido quanto te hai tutto! (Anonimo)

Non ho problemi con i miei nemici. Sono i miei dannati amici a tenermi in piedi tutta la notte. (Warren G. Harding)

È il privilegio dell’amicizia di dire sciocchezze e di farle rispettare. (Charles Lamb)

Frasi sulle amiche vere

Le amiche vere sono preziose e straordinarie: persone che entrano nella nostra vita e sono destinate a restarci per sempre. Ci sono nei momenti felici, ma anche in quelli tristi e sanno sempre cosa fare o dire per farti stare meglio.

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

I veri amici non ti fanno sentire in paradiso ma ti danno la certezza che all’inferno almeno non sarai solo. (Michele Bravi)

Essere onesto può non farti avere tanti amici, ma ti farà avere quelli giusti. (John Lennon)

La condivisione di una gioia, non la partecipazione al dolore, fa di un uomo un vero amico. (Friedrich Nietzsche)

La vera amicizia è come la fosforescenza, brilla meglio quando tutto diventa buio. (Rabindranah Tagore)

Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre. (Roberto Benigni)

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai. (Giorgia)

Un vero amico è quello che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano. (Walter Winchell)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso i traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

Una vera amica è colei che ti prende per mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Le donne hanno spesso più buon senso degli uomini. Hanno meno pretese, sono meno impacciate dalle teorie, e giudicano le cose più dalla immediata e involontaria impressione, e quindi in modo più sincero e naturale. Non possono ragionare male, perché non ragionano affatto. Non pensano o parlano seguendo delle regole, e possiedono perciò in genere più eloquenza, spirito e buon senso, unendo i quali riescono in genere a governare i mariti. Il loro stile, quando scrivono alle loro amiche (e non per i librai), è migliore di quello di molti scrittori. (William Hazlitt)

Nella pura amicizia c’è un piacere che non possono provare coloro che sono nati mediocri. (Jean de La Bruyère)

La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. (Paulo Coelho)

Nella vera amicizia si coglie un barlume dell’Amico Supremo. (Paramahansa Yogananda)

A volte, ci sono delle simpatie così forti che, incontrandosi per la prima volta, sembra di ritrovarsi. (Alfred de Musset)

Allora vedi l’amico. Se ti è veramente amico si rallegra della tua fortuna senza riserve. Ma se non ti è veramente amico, il tarlo dell’invidia gli entra nel cuore e glielo rode. (Alberto Moravia)

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

Un vero amico è chi ti prende per mano e ti tocca il cuore. (Gabriel García Márquez)

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile può simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

Molte persone vorrebbero salire sulla tua limousine, ma quello che conta è avere qualcuno che prenda l’autobus con te quando la limousine non funziona. (Oprah Winfrey)

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia… Forti legami rimangono e sfidano il tempo… perché hanno una sola casa: il cuore… (Colette Haddad)

Una grande amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili, il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. (Stephen Littleword)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo. (Rita Levi Montalcini)

Un’amica è un regalo che fai a te stessa. (Robert Louis Stevenson)

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta. (Guy de Maupassant)

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

L’amicizia è una singola anima che vive in due corpi. (Aristotele)

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro)

Ama la vita e tiette caro chi te vole bene, perché la vita è una sola e chi te vole bene so’ pochi. (Elena Fabrizi)

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente. (Jane Fonda)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac)

L’amicizia senza interesse è una delle cose più rare e belle della vita. (James Francis Byrnes)

Un’amica è un’altra me stessa. (Zenone di Cizio)

L’amicizia non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il vero significato dell’amicizia, allora non hai imparato nulla. (Muhammad Ali)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire e essere capiti. (Lucio Anneo Seneca)

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzo di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare. (Desperate Housewives)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Il ruolo di un’amica è di essere al tuo fianco quando sbagli, perché chiunque sarà accanto a te quando avrai ragione. (Mark Twain)

Un’amica può essere dura con te, forse si aspetta più da te che da tutti gli altri. Gli altri ti vedono nel modo in cui vuoi che ti vedano, ma non inganni le amiche. È questa l’amicizia. (Pretty Little Liars)

La cosa più importante nella vita è la famiglia; ci sono giorni in cui la ami e altri in cui la odi, ma alla fine sono le persone da cui torni sempre; a volte è la famiglia in cui si è nati, altre volte è quella che ci si è scelti. (Sex and the city)

Frasi brevi sull’amicizia

Le frasi brevi sull’amicizia ci ricordano che non servono troppe parole per raccontare un legame meraviglioso che, per fortuna, spesso è per la vita. Citazioni e aforismi famosi da dedicare alla tua amica speciale per ricordarle quanto è importante per te.