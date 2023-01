Frasi per le amiche speciali, le migliori compagne di viaggio della vita

Fonte: iStockPhoto Frasi amiche speciali, le più profonde e vere

Ci sono persone uniche, in grado di capirti con un semplice sguardo o di tenderti la mano in un momento difficile: sono le amiche speciali, quelle che si contano sulle dita di una mano.

Averle nella propria vita è una fortuna perché sono una certezza. Perché ti regalano la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, loro ci saranno per tenderti la mano.

Sono proprio come un porto sicuro durante una tempesta: è lì che la barca attraccca per trovare protezione. Lo stesso sono loro, perché sono le persone alle quali fare riferimento quando si vive un momento difficile, ma anche quelle che ci viene voglia di chiamare quando si è felici. Sono delle vere e proprie partner in crime, complici in ogni istante importante e capaci di essere le spalle per ogni idea che possa passare per la mente.

Le frasi per le amiche speciali riescono a racchiudere ogni sfumatura di un rapporto unico e speciale, profondo e prezioso. Un per sempre fatto di piccoli momenti di vita quotiana.

DiLei ha scelto le citazioni più belle e gli aforismi più emozionanti per descrivere e celebrare un rapporto unico e speciale.

Frasi per amiche speciali

Le amiche speciali sono quelle che potresti chiamare nel bel mezzo della notte senza avere alcun dubbio del fatto che non le stai disturbando e che accorerebbero se tu avessi bisogno di loro. Non sono tante, si contano (se si è fortunate) sulle dita di una mano. Sono persone speciali, che fanno parte della tua famiglia: non quella di sangue ma quella che si sceglie ogni giorno.

Un rapporto così unico viene descritto molto bene dalle frasi per amiche speciali, un insieme di citazioni e aforismi capaci di raccontare del legame che vi unisce.

Se volete dire a una persona che per voi è un’amica speciale queste sono le parole che fanno per voi.

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Ogni amica rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzo di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare. (Dalla Serie TV Desperate Housewives)

Ricordati di chi c’era quando andava male, perché saranno quelli che vorrai al tuo fianco quando tutto andrà bene. (Marilyn Monroe)

Io credo che, nella vita di tutte noi, esistano vere amiche e false amiche. È facile andare d’accordo quando va tutto bene e ci si diverte. Purtroppo le cose non vanno sempre per il verso giusto. Ci sono anche difficoltà da superare e problemi seri da affrontare. Ed è proprio in quei momenti, quando si ha bisogno di conforto, che si può capire se l’amicizia è vera o meno. […] Se vi comportate in questo modo per una banale discussione, allora la vostra è un’amicizia falsa. (Dalla serie tv: Pretty Cure)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine. (Elena Ferrante – L’amica geniale)

Le amiche che contano sono quelle che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

È un’amica della mia mente. Mi rimette insieme, amico mio. Tutti i miei pezzi, me li rimette insieme e me li dà nell’ordine giusto. È bello, sai, quando hai una donna che è amica della tua mente. (Toni Morrison – Amatissima)

Amica mia, accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente la donna. (Antoine de Saint-Exupery)

Un’amica vera la riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e, basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali. Questa è una vera amica, colei che trasforma la tua vita, in una vita speciale! (Stephen Littleword)

Frasi per amiche speciali corte

A volte si cade nell’errore di pensare che per esprimere il proprio affetto, o la grandezza di un legame, servano tante parole. La verità è che ne bastano pochissime, a patto ovviamente che siano quelle giuste. Le frasi per amiche speciali corte sono perfette per un bigliettino, per un messaggio veloce, ma comunque capace di far capire all’altra persona quanto le si vuole bene e quanto è importante per noi.

Le più belle e vere.

L’ideale dell’amicizia è di sentirsi una e rimanere due. (Sof’ja Petrovna Sojmonova)

Non voglio andare in paradiso. Nessuna delle mie amiche è lì. (Oscar Wilde)

Gli amici non vivono semplicemente in armonia, come alcuni dicono, ma in melodia. (Henry David Thoreau)

Un’amica ti apre il cuore e vi getta manciate di luce. (Fabrizio Caramagna)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

È amica chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lei. (Jules Renard)

Le vere amiche sono sempre unite nello spirito. (Lucy Maud Montgomery)

Le amiche sono il sole della vita. (John Hay)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura. (Muriel Barbery)

L’amicizia è una singola anima che vive in due corpi. (Aristotele)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

Chi ha una vera amica può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

Sei speciale amica mia, le frasi

Come dire in maniera creativa alla propria amica che per noi è speciale? Ci vengono in aiuto le parole, quelle di personaggi famosi o tratte dalle serie tv, dai libri e dai film in grado di trasmettere proprio questo messaggio, pensieri carichi di quell’affetto e di quel sentimento unico che unisce due amiche.

Gli aforismi e le citazioni più belle sulle amiche speciali e su quanto sono importanti per la nostra vita.

La mia migliore amica è colei che tira fuori il meglio di me. (Henry Ford)

Le amiche sono quelle rare persone che chiedono come stiamo, e poi aspettano di sentire la risposta. (Ed Cunningham)

L’amicizia segna una vita ancora più profondamente dell’amore. L’amore rischia di degenerare in ossessione, l’amicizia non è altro che condivisione. (Elie Wiesel)

A volte, ci sono delle simpatie così forti che, incontrandosi per la prima volta, sembra di ritrovarsi. (Alfred de Musset)

Non c’è niente che non farei per quelle che sono veramente mie amiche. Non riesco ad amare le persone a metà, non è nella mia natura. (Jane Austen)

E ricordati che finché tu vivrai, un amico è la cosa più vera che hai. É il compagno del viaggio più grande che fai. Un amico è qualcosa che non muore mai. (Laura Pausini – Un amico è così)

Alcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici. (Virginia Woolf)

Per cogliere tutto il valore della felicità devi avere qualcuno con cui condividerla. (Mark Twain)

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai. (Giorgia – Che amica sei)

Ci sono momenti, dentro le giornate troppo storte e troppo uguali, in cui solo le amiche hanno il potere di rimettere in piedi qualche parte di noi che è inciampata nell’esasperazione. (Annalena Benini)

L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. (Muhammad Ali)

L’amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci rende simili. E il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi. (Peanuts)

I veri amici non ti fanno sentire in paradiso ma ti danno la certezza che all’inferno almeno non sarai solo. (Michele Bravi)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Frasi per la mia migliore amica che fanno piangere

Commuoversi significa tirare fuori le emozioni, significa prendere quello che si prova e darne prova all’esterno condividendolo con gli altri. Può accedere anche grazie alle parole, perché se si scelgono quelle giuste per dire a qualcuno che gli si vuole bene allora queste possono anche far piangere. Una raccolta di frasi per la mia migliore amica che fanno piangere da dedicarle nei momenti speciali oppure, semplicemente, per ricordarle quanto è importante per noi.

Potrei fare a meno di tante cose, ma non riuscirei mai a rinunciare alla mia amica, al suo sorriso che si affaccia ogni giorno nella mia vita e alla sua allegria che sa di vento, sogni e colori. (Fabrizio Caramagna)

Una vera amica è quello che viene verso di te mentre gli altri si allontanano. (Walter Winchell)

Basta una persona, un amico, un momento, per cambiare la tua vita per sempre; per cambiare la tua prospettiva, colorare il tuo pensiero. Per costringerti a riconsiderare tutto quello che credi di sapere. (Serie Tv Greys Anatomy)

Che giorno siamo noi

Noi siamo tutti i giorni

Amica mia

Noi siamo tutta la vita.

(Jacques Prévert)

Loda l’amica pubblicamente e rimproverala in segreto. (Leonardo da Vinci)

Frasi sulle amiche pazze

A volte tra amiche ci si definisce pazze, magari perché insieme si sono fatte cose divertenti, un po’ fuori dalle righe, oppure perché in compagnia si alimenta quela sorta di “follia” che fa parte di ognuna di noi. Dalle risate a crepapelle, fino ad avere le lacrime agli occhi e il respiro corto, ai pianti nei momenti di sconforto, che se fatti insieme alla propria amica del cuore sono un po’ meno pesanti e dolorsi.

Le frasi sulle amiche pazze, che potremmo essere tutte noi.