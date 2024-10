Festa del Cinema di Roma, pagelle look: Veronica Gentili mannish-chic (9), Katia Noventa la più elegante (8)

Terzultima serata della Festa del Cinema di Roma 2024. In passerella tanto nero, come nei giorni precedenti, ma anche molti look mannish style, la tendenza del momento che Veronica Gentili e Claudia Pandolfi hanno saputo sfoggiare con grande classe senza rinunciare alla femminilità. Trendy pure Katia Noventa, che con il bordeaux ha vinto per eleganza e sensualità. E poi il fascino senza tempo di Stefano Accorsi, che non delude mai. Neppure con un completo grigio di velluto.