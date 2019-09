Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello

editato in: da

Era il 1996 quando Rosario Fiorello e Susanna Biondo si sono messi insieme. Una relazione solida e duratura, che non subisce affatto l’influenza del tempo. Ma cosa sappiamo della donna a fianco dello showman da oltre 20 anni?

In realtà, di Susanna si sa davvero poco, soprattutto perché non si tratta di un personaggio che frequenta molto il mondo dello spettacolo. E deve essere stato proprio questo ad attrarre Fiorello molto tempo fa. Lui era agli albori del successo, quando si muoveva per le piazze italiane per far cantare il pubblico con il suo Karaoke. E la Biondo si rivelò l’elemento perfetto per creare il giusto equilibrio tra una vita professionale movimentata e un’intimità privata più tranquilla.

Questo spiega perché si sappiano poche cose della donna che ha davvero conquistato lo showman. Nata il 21 aprile 1965, Susanna Biondo è laureata in Economia e Commercio. Da oramai molti anni lavora nell’azienda di famiglia, che si occupa di servizi di doppiaggio e di post-produzione. Ma non è il solo lavoro che la tiene occupata a tempo pieno. La moglie di Fiorello è, infatti, anche mamma di due splendide bambine: Olivia, avuta dal suo precedente matrimonio con l’imprenditore Edoardo Testa, e Angelica, nata dal matrimonio con il bel siciliano.

I due, infatti, dopo ben sette anni di convivenza, sono convolati a nozze nel 2003. Il matrimonio è stato pensato proprio come voleva Susanna: privato e intimo, con soli 18 invitati. Una cerimonia che non ha avuto nulla a che fare con i grandi eventi organizzati dai vip. D’altronde, nel caso della Biondo e di Fiorello, si è trattato di un rito che ha consacrato qualcosa che esisteva già da tempo, un amore profondo che dura sin dal primo incontro nel lontano 1996.

La timidezza di Susanna Biondo, così come la sua estrema cura per la privacy, è ben evidente nella scelta di non aver alcun profilo social. Certo, possiamo vederla nelle foto di coppia pubblicate da Rosario Fiorello, ma per lei nessuna dimostrazione pubblica. D’altronde, è proprio questo che il marito ama di lei: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, devo dire grazie solo a Susanna”.