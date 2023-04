Fiorello: la moglie Susanna compie gli anni, la dedica romanticissima e inaspettata

I 60 di Fiorello, dai villaggi alla radio, alla tv. Vita e successi in foto

Fiorello non è solito parlare della propria vita privata e la sua famiglia è sempre rimasta lontana dai social e dai riflettori. Ieri, però, in occasione del 58esimo compleanno della moglie, lo showman ha fatto un’eccezione alla regola, condividendo con i propri follower una tenerissima foto in compagnia di Susanna Biondo, al suo fianco da oltre vent’anni.

Seppur senza eccessi, Rosario Fiorello ha mostrato un nuovo lato di sé, tenero e romantico. Un gesto bellissimo per celebrare il compleanno del suo grande amore, a dimostrazione che non serve essere grandi poeti né svelarsi del tutto per trasformarsi nel partner dei sogni.

Fiorello, la dolce dedica alla moglie Susanna

A volte non servono parole per dimostrare il proprio amore. Fiorello la didascalia non l’ha messa, neppure una semplice emoticon: a parlare è lo scatto che lo ritrae assieme alla moglie Susanna Biondo. La foto mostra la dolce coppia in un momento di pura tenerezza, lei lo stringe ai fianchi, mentre lui le accarezza il viso prima di schioccarle un bacio sulle labbra. Il tutto in bianco e nero, che rende ogni immagine poetica. Sull’immagine spicca un cuoricino rosso, unico vezzo concesso.

Una vera sorpresa: lo showman non è solito mostrare sui social la propria intimità familiare, ma stavolta l’occasione andava celebrata, la moglie ha infatti compiuto 58 anni proprio ieri 21 aprile. E sono stati quasi 90mila i follower che, a meno di 24 ore dalla pubblicazione del post, le hanno augurato buon compleanno. Tra questi anche alcuni famosissimi: a celebrare l’amore di Fiorello e Susanna spuntano i commenti di Jovanotti e della moglie Francesca Valiani, Paola Barale, Elisabetta Gregoraci e Alice Basso.

Fiorello e Susanna, un grande amore lontano dai riflettori

Quando Rosario Fiorello e Susanna Biondo si sono conosciuti erano già adulti, entrambi si portavano alle spalle un passato importante. Lei, imprenditrice nel settore del doppiaggio e della post-produzione, era stata sposata con Edoardo Testa, da cui ha avuto una figlia, Olivia, oggi 28 anni. Lui era al culmine del successo, non ancora in grado di gestirlo senza farsene travolgere. A quei tempi, occupavano le pagine di gossip le sue storie con Anna Falchi e Luana Colussi.

Era il 1996, Susanna e Fiorello si conoscevano già ma fu solo tempo dopo che l’amicizia si trasformò in qualcosa di più. Il matrimonio, intimo e riservato così come la loro relazione, si è celebrato nel 2003, dopo 7 anni di convivenza. Tre anni dopo nasce Angelica, la loro unica figlia, quasi 17enne. “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna” ha dichiarato Rosario.

Susanna Biondo per Fiorello è compagna di vita e spalle nel lavoro: “Lo dico sempre è Susanna che mi sprona perché io sono pigro, vorrei stare sul divano e non fare niente e invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei». Al punto che il grande produttore Bibi Ballandi, che contribuì a creare il personaggio Fiorello, era alla moglie Susanna che si rivolgeva quando c’era da prendere una decisione importante.