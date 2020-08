Gianni Morandi, gli auguri al figlio Pietro: “In un attimo è diventato un uomo”

editato in: da

Gianni Morandi festeggia il compleanno del figlio Pietro con un dolcissimo post di auguri pubblicato su Facebook. Il cantante ha postato una foto dal passato, mostrando il suo orgoglio di papà e lo stupore di fronte alla crescita del figlio. “9 agosto – ha scritto Morandi, accanto alla foto in cui sorride con Pietro –. Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri… Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”.

Pietro Morandi è il quarto figlio dell’artista di Monghidoro, frutto del suo amore per Anna Dan. Il cantante ha avuto altri tre figli, nati dal primo matrimonio con Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979: Marianna, Marco e Serena, la primogenita che purtroppo è venuta a mancare poco dopo la nascita. La famiglia Morandi si è allargata ulteriormente con l’arrivo di ben cinque nipoti: due avuti da Marianna, legata a Biagio Antonacci, e tre avuti da Marco.

Pietro ha 23 anni e come papà Gianni ha una passione per la musica. Qualche anno fa, con il nome di Tredici Pietro, ha dato inizio a un percorso artistico, diventando un artista molto apprezzato nel panorama rap. Schivo e deciso a non usare il nome del padre per arrivare al successo, Pietro ha mostrato il suo valore, e oggi Gianni è fiero di lui. Qualche tempo fa Pietro aveva raccontato il rapporto con il padre e la possibilità di collaborare insieme: “Lui vorrebbe, io no – aveva svelato a FanPage -. Me l’ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce. Troppo facile e allo stesso tempo difficile […] Quando la ascolta approva, certe cose non le capisce, però lavora nella musica da quando è ragazzino, quindi avrà un gusto musicale ben definito”.

Gianni aveva poi svelato di essere molto fiero di Pietro e di supportarlo nel suo nuovo percorso artistico. “Lui fa trap e pensare che non lo sapevo nemmeno – aveva svelato a Verissimo -. Lui ha già un bel gruppo di seguaci. Io inizialmente non capivo e chiedevo ad alcuni ragazzi: ‘ma lo seguite?’ E loro mi risposero ‘Sì, lui è davvero forte. Io sapevo che mio figlio frequentasse qualche gruppo di appassionati di musica, ma non sarei mai arrivato ad immaginare che lui potesse diventare un rapper”.