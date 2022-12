Noemi Bocchi rompe il silenzio e replica all’ex Mario Caucci

Fonte: Getty Images Noemi Bocchi risponde all'ex marito

Noemi Bocchi, questa volta, non è riuscita a mantenere il silenzio al quale ci ha abituati da quando la sua relazione con Francesco Totti è diventata di dominio pubblico e oggetto di critiche continue. La compagna dell’ex campione della Roma e della Nazionale di calcio non ha, infatti, digerito le dichiarazioni dell’ex marito, Mario Caucci, apparse di recente sulle pagine di Chi. E ha risposto, a modo suo, tramite una Storia su Instagram.

Noemi Bocchi, la replica velenosa all’ex marito

Noemi, nuova compagna di Francesco Totti, ha scelto finora di non esporsi pubblicamente e di non parlare della sua vita privata, nonostante le critiche ricevute per la sua love story con l’ex calciatore. Tuttavia, di fronte alle parole del suo ex marito, il manager sportivo Mario Caucci, deve aver perso la pazienza, tanto da vedersi costretta a ribattere con un post, molto particolare, sui social.

Di recente, Caucci, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si è sfogato nei confronti della flower designer, colpevole, secondo lui, di manipolare gli uomini per raggiungere i propri obiettivi e di essere, in sostanza, un’arrivista.

“Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente e continua a sapere oggi perfettamente cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole – ha commentato Mario Caucci durante l’intervista apparsa sulla nota rivista – Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie, qualsiasi cosa pur di ottenere i propri scopi”.

A queste dichiarazioni, che hanno fatto il giro del web e dei giornali, Noemi Bocchi ha scelto di replicare non a mezzo stampa, ma attraverso una Storia dal suo profilo Instagram blindatissimo.

La 34enne romana ha pubblicato la foto di un cartellone che ritrae Caucci e Bocchi insieme con la scritta “Grazie per questi 10 anni unici“. Ma a questa tenera immagine, Noemi ha aggiunto una musica da circo, come colonna sonora, e una serie di emoji con sorrisi ironici.

Un modo elegante di sottolineare quanto la loro relazione, durata un decennio, fosse in realtà problematica e di certo non perfetta come lui l’ha descritta.

La battaglia tra Noemi Bocchi e Mario Caucci

Noemi Bocchi e Mario Caucci si sono sposati nel 2011 e hanno due figli, di otto e undici anni. La separazione è arrivata dopo un periodo di battaglie. Nel 2019, infatti, la designer ha accusato l’ex marito di maltrattamenti e di aver “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”.

Il processo è ancora in corso e, stando a quanto pubblicato dal Corriere della Sera (che ha diffuso gli estratti degli atti depositati dalla Bocchi), emergono dettagli inquietanti.

Noemi sostiene, infatti, che la storia con Mario Caucci sia finita già nel 2017, quando lui, a causa di un grave lutto, è cambiato improvvisamente, voltando le spalle a lei e ai figli. Poi le violenze, “mani al collo e minacce“, che la donna denuncia di aver subito nel tentativo dell’ex marito di ricucire il loro rapporto e di tornare a casa.