Belen Rodriguez: tutti i suoi amori, da Borriello a De Martino

Belen Rodriguez, la più bella, amata, chiacchierata, corteggiata. La show girl e conduttrice che dal 2006 ad oggi ha collezionato, suo malgrado, più copertine che programmi tv, grazie alle sue storie d’amore sempre al centro del gossip. Perché Belen, a onor del vero, non hai mai cercato la sovraesposizione mediatica di cui è stata vittima in questi anni. Ma, complice la scelta di fidanzati mai convenzionali, o perché “sopra le righe” (Fabrizio Corona) o perché più giovani e alle prime armi (Stefano De Martino) o ancora talmente sconosciuti da stuzzicare la curiosità della massa (Antonino Spinalbese), le sue storie d’amore sono diventate sempre di pubblico dominio. Causandone spesso anche la fine.

Da semplice “fidanzata di Marco Borriello“, modella argentina semi-sconosciuta, arrivata a Milano per sfilare in passerella e catapultata nel mondo della tv, nell’ormai lontano 2006, all’improvvisa notorietà ottenuta grazie all’Isola dei Famosi e al presunto flirt con Rossano Rubicondi, che segnò tra l’altro la fine con Borriello. Dalla scandalosa e travagliata relazione con Fabrizio Corona, che per lei lasciò Nina Moric, al lungo tira e molla con Stefano De Martino, conosciuto negli studi di Amici, nel 2012, dove lui era ballerino professionista e lei l’ospite d’onore. Il matrimonio, il figlio, la crisi, la reunion, la seconda crisi, il secondo ritorno di fiamma e l’ultimo, recente e definitivo (forse?) addio. In mezzo, La storia con Andrea Iannone e quella con Antonino Spinalbese, hair stylist divenuto padre della sua bambina Luna Marì.

Quella di Belen sembra davvero la sceneggiatura di una telenovelas argentina, tra colpi di testa, addii improvvisi e altrettanti ritorni di fiamma. E pensare che lei, nonostante la bellezza quasi difficile da gestire per un uomo e l’aspetto da panterona, si professa da sempre l’ultima delle romantiche, alla perenne ricerca del grande amore, quello che possa essere “per sempre”, e di una famiglia complice e unita, sull’esempio di Mamma Veronica e papà Gustavo. Per ora è stata sfortunata, forse perché, a suo dire, investe nelle relazioni e negli uomini troppe aspettative, richiede loro una esclusività che non è facile da trovare, oggi.

Chissà che con Elio Lorenzoni, suo attuale neo -fidanzato, che conosce da 10 anni e che da amico è diventato amante, non riesca a trovare finalmente l’anima gemella.

Belen, 2005-2008: il primo grande amore con Borriello

Dal 2005, anno del suo arrivo in Italia, al 2008, data della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, che la renderà famosa al grande pubblico e segnerà l’inizio della sua carriera in tv, Belen vive una grande amore con il calciatore Marco Borriello. Sono gli anni del binomio show girl-calciatore, la “Milano da bere” ne è piena, e loro sono tra le coppie più belle e invidiate di quegli anni.

Belen, 2009-2012: la burrascosa storia d’amore con Corona

Finita la relazione con Borriello, Belen spiazza tutti fidanzandosi nel 2009 con il re dei paparazzi Fabrizio Corona, personaggio super discusso fin da quegli anni (ancor prima di Vallettopoli). Per lei lui lascia la moglie Nina Moric e la loro storia diventa la più chiacchierata e paparazzata, tra feste, eccessi, e processi (a carico di Corona). Anche su commissione – e ammissione – di Corona stesso, che venderà le loro foto in intimità alle Maldive a Chi, causando la fine di tutto.

Belen, il lungo tira e molla (più matrimonio e figlio) con Stefano De Martino

Nel 2012 ad Amici Belen conosce Stefano De Martino e tra i due nasce una storia, anche in quel caso super chiacchierata e criticata: lui è più giovane, impegnato con Emma, e Belen che già con Corona era stata giudicata una rovina-famiglia, diventa bersaglio delle critiche dei moralisti. Poco importa che in realtà con la Marrone fosse già finita e che tra di loro scoppia un vero grande amore – il matrimonio, il figlio e i tanti ritorni di fiamma negli anni lo hanno dimostrato – : Belen diventa il bersaglio preferito dei paparazzi. Proprio lei che il re dei paparazzi lo aveva scelto come fidanzato, si trasforma nella vittima principale e sacrificale del gossip.

La storia del De Martino è complicata, un dribbling infinito tra addii e ritorni di fiamma. Il matrimonio e la nascita di Santiago nel 2013, la prima separazione nel 2017. Il ritorno di fiamma, a sorpresa, nell’estate del 2019. La seconda crisi in pandemia, nel 2000, e il nuovo ritorno di passione nel 2022. Fino all’addio definitivo nell’estate 2023. (Nel frattempo la nascita di un’altra figlia, Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, nel 2022)

Belen, 2017-2019: la storia d’amore con Andrea Iannone

Tra la prima crisi con Stefano De Martino, nel 2017, e il ritorno di fiamma del 2019, Belen ha vissuto una storia d’amore con Andrea Iannone. Di lui, diceva: “Andrea prima di amarmi, mi vuole bene. Che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così”. E aggiungeva: “È un puro, poi è anche completamente matto. Del resto a me quelli normali non piacciono. Non ce la faccio, resto sempre incastrata nel mio cliché. Sono squilibrata, difficile da accontentare, complicata. Va tutto bene e in un attimo poi mi si sposta un bottone ed è tutto da buttare via…”. E infatti la storia finirà all’improvviso.

Belen, 2000-2021: la passione (e figlia) con Spinalbese

Dopo essere tornata con Stefano De Martino, nel 2019 e averci riprovato, nel 2000 la Pandemia fa scoppiare nuovamente la coppia. Belen, che dopo Stefano ha bisogno di privacy e tranquillità, li trova in un compagno lontano dal suo mondo, sconosciuto allo showbiz: un hair stylist dal sorriso gentile e dalle maniere d’altri tempi: Antonino Spinalbese. Si mettono insieme a fine estate 2000 e in autunno la conduttrice è già in attesa di un figlio: a luglio 2021 nasce Luna Marì. Ma la relazione non dura: troppe le incomprensioni tra due persone che vivono una dimensione così diversa, lei perennemente sotto i riflettori, lui disabituato allo showbiz.

Belen, l’amicizia divenuta amore con Elio Lorenzoni

Dopo l‘ultima crisi con Stefano De Martino, esplosa durante l’estate 2023 (ma cominciata mesi prima, a detta dei ben informati) Belen è uscita allo scoperto con il nuovo amore: l’amico di lunga data Elio Lorenzoni, che la show girl frequenta da 10 anni. Chissà che lui, conoscendola bene da tanto tempo, non riesca a capirla e a cesellare i tratti più complicati del suo carattere. regalandone quell’amore eterno che sogna da sempre.