Belen ed Elio Lorenzoni sono una coppia: la foto del bacio non lascia dubbi

Sembra che non ci siano più dubbi. Belen e Stefano De Martino si sono lasciati. La coppia, che stava attraversando una crisi profonda, non avrebbe superato i momenti difficili fino alla rottura, avvenuta dopo il terzo tentativo di riunire la famiglia. A testimoniarlo ci sono le foto di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, l’uomo che era comparso alla festa di compleanno di Ignazio Moser – fidanzato di Cecilia Rodriguez – con il quale si è scambiata un romantico bacio.

Chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez

Lui si chiama Elio Lorenzoni, è un imprenditore, e dopo le foto comparse su Chi non ci sono dubbi: fa coppia con Belen Rodriguez. I due sono stati pizzicati insieme e non più solo mano nella mano, com’era accaduto al party di compleanno di Moser, ma intenti a scambiarsi tenere effusioni. Un bacio, per la precisione, che mette un punto definitivo al matrimonio della showgirl argentina con Stefano De Martino.

Le indiscrezioni trovano così conferma e, dopo le voci di crisi, la rottura è confermata. La coppia ha provato in tutti i modi a ricucire gli strappi che si erano venuti a creare nel corso dei mesi, ma il loro impegno non è bastato. E non è servito neanche il lungo weekend a Ponza, con il quale avevano cercato di risanare le profonde crepe del loro rapporto: tra loro pare che sia di nuovo finita.

Il ritorno insieme e la crisi

Questa volta doveva durare per sempre. O, almeno, questo è quello che sperava il pubblico. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sempre amati e hanno provato più volte a rimettere insieme la famiglia. Ci hanno provato per la terza volta, dopo la nascita della piccola Luna Marì e la fine della relazione di lei con Antonino Spinalbese, ma ora è nuovamente finita.

Avevano anche provato a limitare il presidio social, per proteggersi e per riparare i loro affetti dal gossip eccessivo, ma la fine del loro matrimonio è arrivata comunque. Si è persino parlato di tradimento, da parte di lui, ma ogni accusa è stata rispedita al mittente. A cominciare dalla sua presunta vicinanza all’amica Alessia Marcuzzi, che si è espressa sui social per poi cancellare rapidamente il suo intervento.

A insinuare i primi dubbi sull’imminente fine del matrimonio è stato Stefano De Martino nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, ai quali si è presentato senza la fede al dito. Pochi giorni dopo, le foto di lei con Elio Lorenzoni fino a quando sono comparse le foto del bacio che hanno eliminato tutti i dubbi.

Del suo ritorno di fiamma con Belen, Stefano De Martino aveva parlato pochissimo. Si era limitato a specificare di non volersi sostituire al papà di Luna, Antonino Spinalbese, e di comportarsi come uno zio. Aveva poi scherzato sulla possibilità di avere delle camere separate. Aveva così preferito mantenere un basso profilo, per non guastare l’armonia che si era creata e che comunque si manteneva faticosamente, per via dei tanti impegni di entrambi e del passato che, talvolta, non può essere ignorato. A distanza di un anno e mezzo, un nuovo addio.