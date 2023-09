Belen Rodriguez, la dedica d’amore mentre Stefano De Martino “pensa” ad Emma

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo di relax in un resort di lusso in montagna. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso delle storie sul suo account Instagram ufficiale da un luogo da sogno, immerso nella natura. Ma la showgirl non si troverebbe in vacanza con i figli, visto che Santiago è apparso nelle storie di Stefano De Martino e Luna Marì in quelle di Antonino Spinalbese. Con chi sta passando questi momenti da sogno, quindi, Belen Rodriguez? La presentatrice avrebbe svelato il mistero postando una galleria di foto su Instagram. Tra i diversi scatti spunta anche un ritratto di Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez fa una dedica d’amore a Elio Lorenzoni?

Belen Rodriguez ha vissuto un’estate piuttosto complicata a livello amoroso. Proprio prima della stagione più bella è scoppiato il gossip sulla sua presunta separazione da Stefano De Martino, che è diventato qualcosa di sempre più una reale nel corso dei mesi estivi. Tra le diverse indiscrezioni di possibili nuove fiamme attribuite all’ex ballerino, Belen Rodriguez è stata avvistata più volte con un imprenditore. Si tratta di Elio Lorenzoni, l’uomo con cui la showgirl avrebbe confermato una relazione, postando una galleria di foto sul suo account Instagram ufficiale qualche giorno fa.

Sempre attraverso il popolare mezzo social, adesso, Belen Rodriguez sembra mandare una dolce dedica proprio a Elio Lorenzoni. La conduttrice televisiva, infatti, ha recentemente condiviso dei nuovi scatti con una didascalia misteriosa: “Il primo vestito per te”. Le prime foto della galleria ritraggono proprio Belen Rodriguez con un abito a quadretti, la penultima Elio Lorenzoni.

I due si sarebbero conosciuti molto tempo fa, come confermato da una foto della coppia postata dalla stessa showgirl su Instagram.

Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni e Stefano De Martino cita Emma Marrone

Sembra che Belen Rodriguez abbia deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova presunta fiamma: Elio Lorenzoni. La storia d’amore con l’ex marito Stefano De Martino appare, quindi, del tutto archiviata. Ma anche con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, la rottura è del tutto definitiva. I due ex della showgirl, di recente, hanno anche cominciato a seguirsi sui social, mostrando una possibile complicità. Era stato l’hair stylist a lanciare per il primo il “follow” nei confronti del papà di Santiago e il conduttore ha ricambiato poco dopo.

Il gossip nostrano, durate l’estate appena trascorsa, ha attribuito a Stefano De Martino diversi flirt. Si è parlato di Beatrice Vendramin, ma il ballerino è stato visto anche in compagnia di Emma Marrone. La cantante, compagna di avventura nella scuola di Amici dell’ex ballerino, faceva coppia fissa con lui, ai tempi in cui cominciò la travolgente storia d’amore con Belen Rodriguez.

Mentre Belen Rodriguez sembra lanciare dediche d’amore per il suo Elio Lorenzoni, anche Stefano De Martino ha condiviso una storia che fa discutere sul suo account Instagram ufficiale, come riportato da Fanpage. Infatti, il conduttore ha condiviso il nuovo singolo della sua ex Emma Marrone “Iniziamo dalla fine”. L’ex marito di Belen Rodriguez ha taggato la cantante nel frame e ha messo un applauso.